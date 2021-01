Israël a vacciné 41% de ses plus de 60 ans et plus de 10% de sa population alors qu’il avance dans la course mondiale aux vaccins malgré les craintes de pénuries.

Un million d’Israéliens ont reçu le vaccin Pfizer / BioNTech depuis le début du déploiement le 20 décembre, avec le jab jab administré aujourd’hui dans la ville d’Umm al-Fahm.

Le pays a maintenant vacciné 11,56% de sa population de 8,7 millions d’habitants. Il est clair qu’une forte proportion de plus de 60 ans qui ont reçu la dose pourrait bientôt commencer à faire baisser le taux d’hospitalisation et de mortalité dans le pays.

Le taux de mortalité par infection (IFR) du coronavirus pour les moins de 65 ans est estimé à 0,5%, passant à près de 0% pour les moins de 44 ans.

Mais pour les plus de 65 ans, il est de 3,1%, passant à 11% pour les plus de 75 ans. Cela signifie que l’encrassement de toute la génération plus âgée réduira beaucoup plus les taux d’hospitalisation et de mortalité d’un pays que la vaccination de la population plus jeune.

Après deux verrouillages nationaux, Israël a commencé son programme de vaccination de masse avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu devenant le premier citoyen à recevoir le vaccin.

M. Netanyahu a déclaré qu’il visait à faire vacciner 2,25 millions de la population d’ici la fin janvier sur 426 000 cas et 3 338 décès depuis le début de la pandémie.

Cela intervient alors que le ministre de la Santé a déclaré que le pays suspendrait la campagne pendant trois semaines en janvier, craignant que le vaccin Pfizer ne s’épuise dans les 10 jours à son rythme actuel, car Israël a la plus forte proportion de sa population vaccinée.

Israël est sur le point de manquer de doses Pfizer / BioNTech, craignant que la lenteur du programme de vaccination et les pénuries d’approvisionnement ne sabotent la reprise mondiale

Le taux de mortalité par infection des 45 à 64 ans est de 0,5%, tandis que les 65 à 74 ans sont de 3,1% et de 11% pour les plus de 75 ans. Les plus de 60 ans sont les plus exposés au risque d’hospitalisation du virus, ce qui devrait faire baisser le taux de mortalité en Israël après avoir annoncé que 41% des plus de 60 ans avaient été vaccinés

Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation au Royaume-Uni a établi des chiffres qui montrent que le nombre estimé d’infections chez les plus de 65 ans est de 347 121.

Le nombre confirmé de décès de plus de 65 ans, qui sont les plus à risque d’hospitalisation due au virus, est de 24993 tandis que 524 décès sont notés pour la tranche d’âge de 15 à 44 ans de février à juillet 2020.

Le déploiement rapide dans un pays qui se targue de son autonomie intervient après que le ministre israélien de la Santé a ordonné une campagne de vaccination 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des centaines de médecins militaires ont été recrutés pour aider à l’effort et le pays a ordonné des tirs aux trois de Pfizer, Moderna et AstraZeneca à l’avance.

Cependant, alors que les vaccinations se poursuivent à un rythme de plus de 100000 par jour, le ministre israélien de la Santé a annoncé que les premières doses seraient suspendues entre le 10 et le 31 janvier pour garantir que les personnes qui ont déjà reçu la première dose recevront leur deuxième injection, selon The Telegraph .

Pendant ce temps, Israël devrait lancer un soi-disant programme de « passeport vert » en janvier, ce qui signifie que les personnes immunisées contre Covid-19 éviteront d’avoir à se mettre en quarantaine si elles voyagent de l’étranger ou entrent en contact avec un patient infecté par le virus.

Le pays avait pour objectif d’ouvrir le programme de vaccination au public d’ici une semaine, mais la pause pourrait le repousser jusqu’à six semaines, selon Channel 12.

Les États-Unis ont distribué le deuxième plus grand nombre de vaccins après avoir injecté plus de 2,79 millions de personnes, mais le président élu Joe Biden a critiqué les retards dans le déploiement.

Un médecin militaire israélien se prépare à administrer lundi le vaccin Pfizer / BioNTech dans un centre médical de Rishion LeZion

Une entreprise chinoise affirme que son vaccin est efficace à 79% Le géant pharmaceutique chinois Sinopharm a déclaré aujourd’hui que son vaccin Covid-19 était efficace à 79% dans les essais de phase III. La Chine a déjà distribué plus d’un million de vaccins dans le cadre d’un programme d’utilisation d’urgence, mais l’annonce de Sinopharm est la première donnée sur l’efficacité d’un vaccin chinois. Mais la Chine, où le coronavirus est apparu pour la première fois l’année dernière, a eu du mal à gagner la confiance internationale pour ses candidats vaccins, entravée par un manque de transparence sur les résultats des tests. Il a également tardé à terminer les essais de phase III, qui ont dû être menés à l’étranger en raison du succès de la Chine à freiner la propagation du Covid-19 à l’intérieur de ses propres frontières. Mais Bahreïn et les Émirats arabes unis ont tous deux approuvé les vaccins Sinopharm, Pékin s’engageant à partager ses produits à un coût relativement bas avec les pays asiatiques les plus pauvres. Sinopharm a demandé au régulateur chinois des médicaments d’approuver le vaccin, selon un communiqué. La Chine prévoit de vacciner des millions de personnes cet hiver à l’approche du Nouvel An lunaire, et les responsables se sont engagés à augmenter la capacité de production de vaccins à plus d’un milliard de doses l’année prochaine. Alors que le chiffre de 79% est inférieur aux jabs Pfizer / BioNTech et Moderna, le produit Sinopharm ne nécessite pas les températures de -70 ° C nécessaires pour stocker le jab Pfizer, un défi logistique presque impossible dans de nombreux pays en développement. Cela donne à la Chine un outil diplomatique après avoir fait face à des critiques généralisées des États-Unis et de l’Australie sur sa gestion de l’épidémie initiale à Wuhan. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré cette semaine que les données d’anticorps circulant à Wuhan suggèrent que le nombre de cas dans l’épicentre de la pandémie pourrait être 10 fois plus élevé que ce qui avait été signalé précédemment.

La Grande-Bretagne est troisième après avoir distribué 944 539 doses en à peine deux semaines au 30 décembre – le Royaume-Uni étant prêt à intensifier sa campagne de vaccination après l’approbation du vaccin Oxford / AstraZeneca.

Pendant ce temps, Bahreïn utilise le vaccin Sinopharm développé par le géant pharmaceutique chinois du même nom, qui affirme que le vaccin est efficace à 79%.

L’Europe a lancé son propre programme ce week-end après qu’un régulateur de l’UE a finalement approuvé le jab Pfizer, le Portugal et le Danemark faisant les progrès les plus rapides du continent à ce jour.

Le Premier ministre Netanyahu, qui s’est isolé trois fois après avoir été exposé à des porteurs de Covid, a appelé à ce que plus de deux millions de personnes soient vaccinées dans un délai d’un mois.

« C’est l’étape critique, la première étape, car voici la population à risque, toutes les équipes médicales, toutes les personnes de plus de 60 ans », a-t-il déclaré.

« Dès que nous en avons terminé avec cette étape, dans les 30 jours, nous pouvons sortir du coronavirus, ouvrir l’économie et faire des choses qu’aucun pays ne peut faire. »

Alors que seul le jab Pfizer a été utilisé jusqu’à présent, Israël a également des expéditions de vaccins Moderna et AstraZeneca en commande.

Le ministère israélien de la Justice a également annoncé qu’il avait demandé à Facebook de supprimer les faux contenus anti-vaccins alors que le gouvernement tentait d’obtenir un soutien pour le programme.

Quatre groupes de langue hébraïque ont été supprimés pour avoir publié des textes, des photographies et des vidéos avec « un contenu délibérément mensonger conçu pour induire en erreur sur les vaccins contre les coronavirus ».

Les fausses nouvelles incluaient de fausses déclarations selon lesquelles des vaccins seraient utilisés pour planter des puces de suivi du gouvernement dans le corps des destinataires, les empoisonner ou les soumettre à une expérimentation médicale.

En Allemagne, 131 626 personnes avaient été vaccinées sur une population de 83 millions d’habitants jeudi soir.

La Chine a eu du mal à gagner la confiance de ses vaccins candidats, entravée par un manque de transparence sur les résultats des tests, mais elle a été approuvée à Bahreïn et aux Émirats arabes unis.

Il a également été lent à terminer les essais de phase 3, qui ont dû être menés à l’étranger en raison du succès de la Chine à freiner la propagation du Covid-19 à l’intérieur de ses propres frontières.

Cependant, 4,5 millions de personnes ont déjà reçu des doses de vaccin en Chine dans le cadre de son programme d’utilisation d’urgence.

Ils comprennent des agents de santé de première ligne, des employés d’entreprises publiques et des travailleurs prévoyant de voyager à l’étranger.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est devenu le premier Israélien à se faire vacciner le 19 décembre, retroussant ses manches dans un centre médical de Ramat Gan

La Chine prévoit de vacciner des millions d’autres cet hiver à l’approche du Nouvel An lunaire, et les responsables se sont engagés à augmenter la capacité à plus d’un milliard de doses.

Pékin s’est engagé à partager ses vaccins à un coût relativement bas – un coup de pouce potentiel pour les pays asiatiques plus pauvres qui dépendent autrement d’une distribution limitée offerte par un programme mondial.

Le troisième de la course mondiale aux vaccins est la Grande-Bretagne, qui a approuvé le jab Pfizer avant ses voisins de l’UE ou les États-Unis.

Aujourd’hui, le Royaume-Uni est devenu le premier à approuver le jab Oxford / AstraZeneca, qui, contrairement au jab Pfizer, peut être conservé à des températures de réfrigérateur normales.

Cela signifie que le vaccin Oxford est plus facile à déployer dans des endroits tels que les maisons de soins et les cabinets de généralistes, ouvrant la voie à un programme de vaccination encore plus vaste.

Le directeur général d’AstraZeneca, Pascal Soriot, a déclaré que la diffusion de l’émission Today de BBC Radio 4 s’accélérerait « très rapidement » au cours de la première et de la deuxième semaine de janvier.

Il a ajouté: « Nous commencerons à livrer cette semaine – peut-être qu’aujourd’hui ou demain nous expédierons nos premières doses.

«La vaccination commencera la semaine prochaine et nous arriverons à un million par semaine et au-delà très rapidement.

«Nous pouvons aller à deux millions. En janvier, nous allons peut-être déjà vacciner plusieurs millions de personnes et à la fin du premier trimestre, nous serons déjà des dizaines de millions ».

Bahreïn, où une femme est photographiée recevant un vaccin à Manama la semaine dernière, a approuvé à la fois le vaccin Pfizer et un autre vaccin développé par la société chinoise Sinopharm

Interrogé sur la possibilité de deux millions de vaccinations par semaine, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré à Times Radio: « C’est absolument réalisable par le NHS. »

Aux États-Unis, les 2,79 millions de personnes vaccinées jusqu’à présent sont bien en deçà de l’objectif de l’administration Trump de vacciner 20 millions de personnes avant la fin de 2020.

Le président élu Joe Biden a critiqué le déploiement du vaccin de Trump mardi, avertissant qu’il faudrait des années au rythme actuel pour délivrer les vaccins nécessaires.

« Comme je l’ai craint et mis en garde depuis longtemps, les efforts pour distribuer et administrer le vaccin ne progressent pas comme il se doit », a déclaré Biden.

L’objectif de Biden de garantir que 100 millions de tirs soient administrés d’ici la fin de son 100e jour au pouvoir signifierait « augmenter cinq à six fois le rythme actuel à un million de tirs par jour », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, la vice-présidente élue de Biden, Kamala Harris, a reçu son vaccin Moderna en direct à la télévision dans le but de renforcer la confiance.

Biden, 78 ans, a reçu sa première dose de vaccin la semaine dernière et a promis de faire de la pandémie sa priorité absolue lorsqu’il prendra ses fonctions le 20 janvier.

Mais le Dr Atul Gawande, membre du conseil consultatif Covid-19 de Biden, a déclaré à CBS News que l’équipe de transition ne disposait toujours pas de toutes les informations nécessaires pour comprendre les goulots d’étranglement entravant la distribution des vaccins.

« L’image réaliste est de s’attendre à ce que cela puisse tomber avant … suffisamment de personnes sont vaccinées pour que nous revenions à la normale et que ce pourrait être l’été avant que le grand public n’accède vraiment au vaccin », a-t-il déclaré.