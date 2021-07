Israël va donner des injections de rappel de Pfizer Covid aux personnes âgées

Les données d’Israël, qui a commencé à vacciner sa population avant de nombreux autres pays, renforcent les arguments des fabricants de médicaments selon lesquels les gens auront éventuellement besoin de vaccins de rappel pour se protéger contre les variantes émergentes.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a doublé mercredi ses commentaires selon lesquels les gens auront besoin d’une troisième dose du vaccin pour maintenir son niveau élevé de protection contre le virus. Le fabricant américain de médicaments a publié mercredi de nouvelles données d’un étude financée par l’entreprise qui a montré que l’efficacité du vaccin est tombée à environ 84% après quatre à six mois.

« Nous avons également vu des données d’Israël selon lesquelles il y a un déclin de l’immunité et cela commence à avoir un impact sur ce qui était auparavant ce qui était à 100% contre l’hospitalisation. Maintenant, après la période de six mois, cela devient bas 90 et moyen à élevé 80, » Bourla a déclaré sur « The Exchange » de CNBC.

Les Centers for Disease Control and Prevention, la Food and Drug Administration et l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré qu’ils ne recommandaient pas les injections de rappel de Covid pour le moment, invoquant un manque de données. Les responsables américains et mondiaux de la santé ont déclaré qu’ils examinaient les recherches israéliennes, qui n’avaient pas été évaluées par des pairs et manquaient de détails.

« Nous devons être conscients qu’avec le temps, l’efficacité de ces vaccins peut diminuer », a déclaré le Dr Isaac Bogoch, professeur de maladies infectieuses à l’Université de Toronto, dans une récente interview.

Il a souligné que les injections semblaient toujours être très efficaces pour prévenir les infections graves, aidant les systèmes hospitaliers à ne pas être trop débordés avant les mois les plus froids. Cela étant dit, « nous sommes toujours à l’ère de Covid et tout peut arriver », a-t-il déclaré.

« Nous devons être préparés et nous devons être agiles pour que les gens aient besoin d’un rappel à un moment donné », a-t-il ajouté. « Cette surveillance étroite qui se déroule dans des pays comme Israël, le Royaume-Uni et d’autres parties du monde va être très utile pour conduire la politique si et quand nous avons besoin de boosters.

Les plans d’Israël pour augmenter sa population surviennent deux jours après que le CDC a renversé le cours de ses directives antérieures et a recommandé aux Américains entièrement vaccinés qui vivent dans des zones à taux d’infection élevé de Covid de recommencer à porter des masques faciaux à l’intérieur. Les directives couvrent environ les deux tiers de la population américaine, selon une analyse CNBC.

Alors que la variante delta frappe le plus durement les personnes non vaccinées, certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés qu’on ne le pensait auparavant et le transmettre potentiellement à d’autres, a déclaré mardi la directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky.