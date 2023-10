« Israël va devoir prendre des décisions difficiles » : il n’y a pas de solution claire à la crise des otages

Alors qu’Israël se prépare à une offensive majeure, il doit envisager les risques qu’une campagne terrestre fera peser sur la vie de ces otages. Après quatre jours de frappes aériennes de grande envergure sur Gaza, le Hamas menace déjà de tuer un otage chaque fois qu’Israël bombarde une maison civile palestinienne sans avertissement. Et Gaza est une petite bande de terre densément peuplée où les otages seront invariablement mis en danger en cas d’invasion.

Nous avons discuté avec Costa cette semaine de la façon dont Israël envisage probablement ce dilemme et de ce à quoi pourrait ressembler une résolution.

Après quatre jours de frappes aériennes de grande envergure sur Gaza, le Hamas menace déjà de tuer un otage chaque fois qu’Israël bombarde une maison civile palestinienne sans avertissement. | Hatem Ali/AP Photo

Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté.

Calder McHugh : Quels détails les plus hauts responsables du renseignement israélien s’efforcent-ils de comprendre en ce moment ?

Christophe Costa : Ce qui se passe probablement en ce moment, c’est qu’Israël essaie de développer des services de renseignement pour identifier les lieux où les otages sont détenus. Ainsi, aux plus hauts niveaux du gouvernement israélien, ils exposent leurs renseignements et se demandent : avons-nous quelque chose de prévisible, continu et complet sur l’endroit où les otages sont détenus ?

Il n’y a aucun plan de sauvetage jusqu’à ce que vous puissiez identifier où se trouvent les otages. Et je dirai que le problème auquel sont confrontés les Israéliens n’est pas comparable à celui des Iraniens qui détenaient les Américains au même endroit en 1979. Dans ce cas, les États-Unis ont pu organiser un sauvetage parce que tous les otages étaient détenus au même endroit. Mon hypothèse est que ce n’est pas ce que ferait le Hamas : il ne regrouperait pas les otages en un seul endroit. Ils les placeraient partout à Gaza, dans différents endroits, probablement sous terre.

McHugh : Le Hamas menace de tuer un otage chaque fois que Gaza est attaquée sans avertissement par l’armée israélienne. Comment cela affecte-t-il la réponse du gouvernement israélien ?

Costa : Je ne pense pas qu’Israël ait jamais été dans cette position. C’est tellement immense qu’en fin de compte, Israël va devoir prendre des décisions difficiles. Et il se peut que des otages soient tués, même si le Hamas n’a pas un long historique de meurtres d’otages. C’est juste un problème très difficile.

Une autre difficulté est que l’une des forces chargées du sauvetage, le YAMAM, [Israel’s National Counter Terror Unit] vient de subir des pertes importantes; Plusieurs personnes ont malheureusement été tuées lors des premiers combats qui se sont déroulés au cours des premières 24 heures. Cela va donc être un problème difficile. Je pense que le Les États-Unis déplacent un transporteur dans la région elle offre une certaine dissuasion, mais cette dissuasion est surtout, je pense, dirigée contre l’Iran, même si cela n’a pas été explicite.

Je devrais dire que tout cela sort tout droit du manuel iranien. Ce sont eux qui ont commencé à exploiter les otages à Beyrouth dans les années 1970 et 1980.

McHugh : Que se passe-t-il si des otages commencent à être tués publiquement ?

Costa : Lorsque vous commencez à montrer des vidéos, hypothétiquement, d’Israéliens tués en représailles à une frappe israélienne qui ne répondait pas à certains critères, que le Hamas n’était pas au courant de la frappe ou qu’il était incapable de déplacer les gens (de toute façon, ils ne sont pas seront des courtiers honnêtes), alors il y aura plus de pression sur le gouvernement. De la même manière, des pressions ont été exercées sur les États-Unis pour qu’ils agissent lorsque l’EI a commencé à décapiter des Américains en combinaison orange. C’est une question émotionnelle et les passions vont se déchaîner de tous les côtés dans ce combat, tant chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Une passion débridée.

Donc je ne sais pas comment cela va se terminer. Mais je sais que cela pose le dilemme stratégique ultime pour Israël. Je dirai qu’il y a de l’espoir qu’il y ait des intermédiaires dans la région qui puissent commencer à communiquer avec le Hamas, comme le gouvernement qatari – ils ont une relation, ils peuvent commencer à parler avec le Hamas. Il ne s’agira pas de pourparlers israéliens directs. Mais ils ont certainement fait leurs preuves en matière de désescalade des problèmes dans la région, et ils ont négocié avec l’Afghanistan. Il y a donc une certaine action diplomatique qui pourrait avoir lieu, mais les Israéliens doivent envisager des réponses diplomatiques, de renseignement et de sauvetage militaire, et ils doivent également s’inquiéter du long terme et du calcul de l’Iran. Tout cela doit être pris en compte dans la prise de décision.

« Je ne pense pas qu’Israël ait jamais été dans une telle situation. C’est tellement immense qu’en fin de compte, Israël va devoir prendre des décisions difficiles », a déclaré Christopher Costa, ancien officier du renseignement de l’armée américaine et directeur principal de la lutte contre le terrorisme au Conseil national de sécurité. | Hatem Ali/AP Photo

McHugh : Pouvez-vous imaginer une situation comparable – en termes d’ampleur ou de portée des prises d’otages – au cours des dernières décennies ?

Costa : Je ne pense pas qu’il y ait une équivalence. Mais Boko Haram, par exemple, va dans un village, va dans une école de filles et emmène 70 à 100 personnes. La presse occidentale n’en parle pas vraiment en détail, mais ce genre de choses s’est produite. Des otages sont emmenés dans l’arrière-pays et utilisés comme monnaie d’échange contre les gouvernements d’Afrique de l’Ouest. C’est donc un exemple auquel je peux penser. Et puis nous remontons aux années 1970, lorsque les États-Unis avaient des individus détenus par une nation malveillante, l’Iran, en pleine révolution. Mais je ne pense pas que nous ayons jamais vu quelque chose comme la convergence de toutes ces lignes qui se produit aujourd’hui.

C’est l’idée de l’Iran, de la menace du Hezbollah dans le nord et d’Israël sous pression pour agir de manière dramatique, et ils ont déclaré la guerre. Ce n’est pas une opération, c’est une déclaration de guerre. Cela va ralentir l’économie pendant qu’Israël galvanise toutes ses ressources nationales.

McHugh : Combien de temps faudra-t-il au gouvernement israélien pour obtenir un décompte plus précis des otages ?

Costa : C’est difficile à dire, c’est même difficile pour moi de conjecturer. Je pense qu’Israël fait le calcul. Et cela peut paraître insensible. Mais ils font le calcul en se basant sur les témoins qui ont survécu, identifient les corps et interrogent les témoins. Je dirais donc que dans les prochaines semaines, voire plus rapidement, nous aurons une meilleure comptabilité.

McHugh : Et une fois qu’il aura cette comptabilité, que fera Israël ? Que devrait-il faire ?

Costa : C’est une petite nation. Les gens sont une ou deux personnes éloignées de la tragédie. J’ai parlé à quelqu’un qui a perdu une nièce ce matin. Donc, s’il y a des individus qui sont tués et des vidéos publiées, il va y avoir une demande pour peut-être ralentir et calmer les passions du moment. L’autre problème que nous avons est que si Israël s’installe à Gaza, c’est exactement ce que veut le Hamas. C’est certainement ce que veut l’Iran.

Israël a connu des difficultés en matière de contre-insurrection, en particulier au Liban. Pensez aux pertes qui pourraient se produire sur le terrain à Gaza. Et puis pensez à l’inverse de tout d’un coup, des vidéos d’autres civils : des Palestiniens innocents et des enfants mourant. Ainsi, de nombreux pays dans le monde vont suggérer la prudence et la retenue.

Les leçons que je partagerais avec Israël, s’ils m’écoutaient, c’est qu’ils doivent se préparer à une longue guerre, ce qui signifie ne pas quitter l’Iran des yeux. Mais ils doivent tuer et capturer autant de Hamas que possible, tout comme les États-Unis l’ont fait avec Al-Qaïda. Et je pense que l’ennemi risque de contourner une partie de la force d’Israël si Israël procède à une véritable invasion terrestre à Gaza, où Israël n’a pas beaucoup de marge de manœuvre.

Ils vont donc y perdre des troupes. Dans le même temps, je préviens qu’Israël doit agir de manière proportionnelle. Mais quelle est une réponse proportionnelle à cela ? C’est là que j’entre dans la politique israélienne, donc je serai très prudent ici, mais je dirai simplement qu’Israël doit unifier sa nation d’une manière ou d’une autre, car la polarisation, comme c’est le cas aux États-Unis, est une vulnérabilité stratégique cruciale. .

McHugh : La prise d’otages est-elle une stratégie efficace pour le Hamas ?

Coût: Je pense que c’est. Et ce n’est qu’un outil supplémentaire dans la boîte à outils, comme si le meurtre aveugle de civils était aussi froid que cela puisse paraître. Du point de vue du terrorisme, les otages leur donnent un certain poids. Si vous placez Israël dans une situation perdant-perdant, où cela place-t-il le Hamas ? Ils ont pris des otages, mais si les Israéliens les ont tués lors de frappes, Israël apparaît comme le méchant.

McHugh : À quoi ressembleront les jours, les semaines et les mois à venir sur le terrain ?

Costa : Je veux voir la Cisjordanie rester stable. Je veux voir l’Autorité palestinienne intensifier ses efforts. Je tiens à avertir les colons israéliens de Cisjordanie de rester calmes. Les terroristes veulent provoquer une réaction excessive. Les passions se sont déchaînées. Ce que je souhaite donc, c’est une réponse proportionnelle, qui détruise la direction et la base du Hamas dans la mesure du possible, tout comme les États-Unis s’en sont pris à Al-Qaïda. Et pourtant, je souhaite voir une réponse limitée afin que les civils, dans la mesure où ils peuvent être protégés, puissent être protégés. Le problème est que le Hamas va se cacher parmi les civils.

Le pire des cas serait que l’Iran et la Syrie s’impliquent plus directement, ou que le Hezbollah, au nord, soit impliqué. C’est ce qui me préoccupe beaucoup. Mais je pense qu’il existe des possibilités dans les 30, 60 ou 90 prochains jours où la situation peut s’atténuer. Beaucoup dépend de ce que fait l’Iran. Beaucoup de choses dépendent de ce qui se passe dans le Nord. Je pense que ce sera probablement un conflit qui durera des mois, et non des semaines. Ce n’est que mon calcul.