Les autorités israéliennes ouvriront ce dimanche le palais-forteresse du roi Hérode à Hérode, offrant aux touristes l’opportunité de regarder en arrière quelque 2000 ans et de découvrir le style de vie somptueux du chef tyrannique de l’époque romaine.

La destination touristique déjà populaire près de Bethléem fait l’objet de fouilles depuis 13 ans, à la suite de la découverte de la tombe d’Hérode.

© MENAHEM KAHANA / AFP





Les archéologues pensent qu’Hérode a décidé d’enterrer son palais vers la fin de sa vie, et cette décision a payé d’énormes dividendes pour la communauté archéologique, aidant à préserver presque parfaitement une grande partie du site au cours des 2000 dernières années.

© MENAHEM KAHANA / AFP



Le roi est peut-être mieux connu pour avoir ordonné le massacre des Innocents au moment de la naissance de Jésus, selon l’Évangile de Matthieu dans la Bible chrétienne.

L’Autorité israélienne de la nature et des parcs rouvrira le site dimanche et ce sera la première fois que les touristes pourront voir l’escalier voûté, le hall et le théâtre privé de 300 places d’Hérodium.

© MENAHEM KAHANA / AFP



Hérode était le roi nommé par les Romains qui régna sur la Judée de 37 à 4 av. Il s’en est d’abord tenu aux traditions juives, mais a progressivement adopté des goûts plus romains au fil du temps, comme le montrent les peintures et les décorations en peluche qui ornaient son palais-mausolée.

© MENAHEM KAHANA / AFP



«C’est un laboratoire archéologique sans pareil», Roi Porat, l’archéologue de l’Université hébraïque en charge des fouilles, qui l’a comparé à la préservation de Pompéi sous la lave qui le recouvrait.

Des éléments tels que le large escalier du palais, son hall principal rempli de fresques à rayures avec leurs couleurs d’origine, trois niveaux d’arcs, ainsi que la cabine de théâtre privée du site et la salle de visite royale seront tous ouverts au public.

