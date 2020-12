JERUSALEM: Israël va interrompre le mois prochain son suivi mobile de coronavirus cas sauf pour les porteurs qui refusent un interrogatoire épidémiologique ou en cas de flambée des contagions, a déclaré un ministère du gouvernement.

Utilisé de temps en temps depuis mars dans le but de freiner COVID-19[feminine , la technologie de surveillance de l’agence antiterroriste du Shin Bet vérifie les emplacements des transporteurs confirmés par rapport à d’autres téléphones portables à proximité pour déterminer avec qui ils sont entrés en contact.

La méthode a été confrontée à des défis devant les tribunaux et le parlement en raison de problèmes de confidentialité et de questions sur son efficacité. Certains Israéliens évitent d’utiliser les téléphones portables répertoriés en public dans l’espoir de ne pas être retracés et de ne pas être mis en quarantaine.

Un panel du cabinet qui a examiné le suivi a décidé qu’il ne serait pas prolongé au-delà du 20 janvier, lorsqu’une loi autorisant son utilisation expirait, a déclaré le ministère du renseignement.

«L’outil servira de filet de sécurité, à appliquer en ce qui concerne coronavirus les porteurs qui ne coopèrent pas à l’enquête épidémiologique et en cas d’augmentation significative de la morbidité », indique-t-il dans un communiqué.

La surveillance à elle seule a représenté 7% des détections de cas en Israël, les interrogatoires des enquêteurs du ministère de la Santé représentant le reste, a-t-il déclaré.

Israël, qui compte 9 millions d’habitants, a signalé 365 042 coronavirus cas et 3 034 décès. Après deux verrouillages nationaux, le pays pourrait bientôt réimposer des restrictions aux villes où les contagions réapparaissent, ont déclaré des responsables.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu sera samedi la première personne en Israël à recevoir le COVID-19[feminine vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech, dont les livraisons ont commencé à arriver la semaine dernière.

Les responsables disent qu’Israël aura suffisamment de vaccins d’ici la fin de cette année pour les personnes les plus vulnérables et prévoient un retour à une normalité relative d’ici mars. Les sondages ont révélé qu’environ deux tiers des Israéliens veulent se faire vacciner.

