Les policiers n’auront besoin que de l’autorisation de leur commandant pour tirer sur les manifestants, a rapporté la chaîne de télévision Kan. Le gouvernement israélien est sur le point d’autoriser la police à tirer à balles réelles contre les citoyens israéliens qui protestent qui bloquent les routes ou les entrées des villes pendant la manifestation. « guerre sur plusieurs fronts » menée par le pays, a rapporté la chaîne de télévision publique Kan. Selon les nouvelles règles, la police n’aura besoin que de l’autorisation d’un officier supérieur avant de tirer pour tuer, a indiqué jeudi la chaîne de télévision. Le procureur général israélien Gali Baharav-Miara a déjà accepté d’accélérer l’adoption de la législation, qui pourrait être introduite dès dimanche, ajoute le communiqué. L’assouplissement des règles relatives aux tirs réels a été proposé par le ministre de droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, avant même l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle 1 400 personnes ont été tuées par des militants palestiniens. Ben Gvir a déclaré à Kan début octobre qu’il “Je n’ai pas honte d’agir, de faire en sorte qu’il soit plus facile pour nos policiers de tirer sur ceux qui les menacent.” Selon le ministre, changer les règles est “très important” car cela protégerait les agents et leur permettrait d’exercer leurs fonctions plus efficacement. En savoir plus

Kan avait précédemment rapporté que les dirigeants de la police et le ministère de la Sécurité nationale craignaient que des citoyens israéliens d’origine arabe puissent bloquer les convois militaires en cas d’escalade militaire avec les Palestiniens ou avec le groupe armé libanais Hezbollah. Les Arabes représentent 21 % de la population israélienne de 9,8 millions d’habitants, selon les données du gouvernement. Les discussions découlent des flambées de violence dans les villes à population mixte arabo-juive en mai 2021 pendant la guerre de 11 jours entre Israël et Gaza, selon le rapport. La police israélienne s’appuie actuellement sur des moyens non létaux pour disperser les émeutes et ne peut utiliser des balles réelles que si elle estime que sa vie est en danger. De telles règles ont été introduites après des manifestations à grande échelle et des violences intercommunautaires en Israël en octobre 2000, au cours desquelles 12 Arabes israéliens et un Palestinien ont été tués, et un Juif israélien a perdu la vie après que sa voiture ait été lapidée par des émeutiers arabes. La commission qui a enquêté sur la réponse de la police aux troubles a jugé que le recours à des tirs réels contre les manifestants était inapproprié.