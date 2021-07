Israël va administrer un troisième vaccin contre le Covid aux plus de 60 ans

Pfizer a proposé mercredi sa propre étude montrant une baisse marginale de l’efficacité contre l’infection symptomatique par le coronavirus des mois après la vaccination, bien que le vaccin soit resté puissamment efficace contre les maladies graves et la mort. La société a également commencé à plaider en faveur des injections de rappel aux États-Unis.

La question de savoir si des injections de rappel sont nécessaires pour les personnes âgées est une question loin d’être réglée parmi les scientifiques. La plupart des études indiquent que l’immunité résultant des vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna est de longue durée, et les chercheurs tentent toujours d’interpréter les données israéliennes récentes suggérant une baisse de l’efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech des mois après l’inoculation.

Le ministère de la Santé a demandé aux quatre principaux prestataires de soins de santé du pays de commencer dimanche à administrer un rappel du vaccin Pfizer-BioNTech aux Israéliens de ce groupe d’âge qui ont reçu une deuxième dose il y a plus de cinq mois. Le président Isaac Herzog, 60 ans, sera le premier à recevoir une injection de rappel vendredi, a déclaré M. Bennett.

JERUSALEM — Israël commencera à administrer une troisième dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech aux 60 ans et plus, a annoncé jeudi le Premier ministre Naftali Bennett, citant le risque croissant d’une vague de virus alimentée par la variante Delta.

Le nombre de patients atteints de coronavirus dans les hôpitaux reste néanmoins relativement faible ; un total de 159 personnes ont été hospitalisées jeudi, bien moins que le chiffre de plus de 2 000 au plus fort de la troisième vague en janvier.

Le taux quotidien est toujours bien inférieur à celui du point culminant de la troisième vague d’infections en Israël en janvier, lorsque le nombre de nouveaux cas quotidiens a brièvement dépassé les 11 000. Mais il est bien plus élevé qu’à la mi-juin, lorsque le chiffre est tombé à un chiffre et que le gouvernement a assoupli presque toutes les restrictions antivirus pour permettre à la vie quotidienne de revenir à la normale.

Depuis juin, il y a eu une augmentation constante du taux quotidien de nouveaux cas de virus en Israël, et la moyenne sur sept jours est de 1 670 par jour. Le chiffre a dépassé les 2 300 un jour cette semaine, un pic que les experts de la santé ont attribué à la propagation de la variante Delta, la plus contagieuse.

Certains experts ont repoussé contre une précipitation pour approuver un rappel en Israël. Les données sont trop incertaines, disent-ils, pour estimer à quel point l’efficacité a diminué. Par exemple , l’épidémie provoquée par le Delta a d’abord frappé certaines régions du pays avec des taux de vaccination élevés et a frappé d’autres régions plus tard.

Aux États-Unis, les responsables de la santé de l’administration Biden pensent de plus en plus que les populations vulnérables peuvent avoir besoin de vaccins supplémentaires alors même que les recherches se poursuivent sur la durée pendant laquelle les vaccins contre les coronavirus restent efficaces.

Il y a un consensus croissant parmi les scientifiques, par exemple, que les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent avoir besoin de plus que les deux doses prescrites des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Plus tôt ce mois-ci, Israël a commencé à administrer une troisième injection de vaccin Pfizer aux personnes dont le système immunitaire est affaibli. Le pays a déjà administré à 2 000 de ces personnes une troisième dose sans événement indésirable grave, a déclaré jeudi M. Bennett.

Bien que le taux de vaccination d’Israël ait diminué ces derniers mois, il a été l’un des premiers leaders dans la course à la vaccination contre le virus, permettant au pays de revenir à la vie ordinaire plus rapidement que la plupart des autres endroits.

Près de 60% des Israéliens sont entièrement vaccinés, principalement avec le vaccin Pfizer-BioNTech, et le pays est considéré comme un cas test pour un monde post-vaccin.

Les responsables de la santé israéliens ont salué la décision d’administrer une injection supplémentaire aux citoyens plus âgés, tout en soulignant que les deux doses d’origine restaient toujours protectrices contre les maladies graves et la mort.

Gadi Segal, chef d’un service de virus au centre médical Sheba dans le centre d’Israël, a déclaré à la radio Kan que les patients vaccinés admis dans les hôpitaux étaient beaucoup moins susceptibles d’avoir besoin de ventilateurs.

Le professeur Segal a déclaré : « Il ne fait aucun doute que le nombre de malades augmente. La capacité du vaccin à prévenir l’infection est moindre, mais il est très efficace pour empêcher les patients d’atteindre le point d’insuffisance respiratoire.