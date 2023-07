Israël utilise l’IA dans ses frappes aériennes – Bloomberg

La technologie aurait été utilisée pour sélectionner des cibles et accélérer la gestion logistique

L’armée israélienne aurait utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour accélérer sa localisation des cibles de frappes aériennes et gérer la planification logistique des raids ultérieurs dans un contexte de tensions croissantes dans les territoires palestiniens occupés.

Le système de ciblage basé sur l’IA peut traiter rapidement de grandes quantités de données pour hiérarchiser et attribuer des milliers de cibles pour les avions pilotés et les drones, a rapporté Bloomberg dimanche, citant des responsables militaires israéliens. Les Forces de défense israéliennes (FDI) utilisent également un autre programme d’IA, appelé Fire Factory, qui peut organiser la logistique en temps de guerre, comme calculer les charges de munitions et proposer un calendrier pour chaque frappe.

La révélation intervient après que Jérusalem-Ouest a intensifié les frappes aériennes sur la Cisjordanie occupée ces dernières semaines, menant ce qu’elle a appelé un « opération antiterroriste ciblée ». Au moins 15 personnes ont été tuées lors d’une frappe aérienne le 8 mai sur le territoire palestinien côtier de Gaza. Tsahal a également continué à frapper des cibles en Syrie, exacerbant les tensions avec l’Iran, l’ennemi juré.

Les systèmes d’IA utilisés par Tsahal reposent sur des opérateurs humains pour vérifier et approuver chaque plan de frappe aérienne et de raid, a déclaré Bloomberg. « Ce qui prenait des heures prend maintenant des minutes, avec quelques minutes de plus pour la vérification humaine », a déclaré un colonel de Tsahal à Bloomberg. « Avec le même nombre de personnes, nous ferons tellement plus. »

Cependant, les experts ont exprimé des inquiétudes quant aux conséquences potentielles d’une erreur de calcul de l’IA, ainsi qu’à la probabilité que les humains finissent par être retirés du processus décisionnel à mesure que la technologie se développe. « S’il y a une erreur dans les calculs de l’IA, et si l’IA est inexplicable, qui blâme-t-on pour cette erreur ? » a déclaré Tal Mimran, professeur de droit et ancien conseiller militaire à l’Université hébraïque de Jérusalem. « Vous pouvez détruire toute la famille… par des erreurs. »

Tsahal a qualifié le conflit de mai 2021 à Gaza de première mondiale « Guerre de l’IA » basé sur son utilisation de la technologie pour accélérer l’analyse des renseignements sur les militants de la région. La semaine dernière, l’entrepreneur de défense israélien Elbit Systems a démontré son « Piloté par l’IA » Système d’exploitation Legion-X pour essaims de drones autonomes.

