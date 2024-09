Jérusalem-Ouest a mis de côté la diplomatie au profit d’une « solution militaire » à la guerre de Gaza, a déclaré Moscou

Israël utilise les négociations de paix pour tromper la communauté internationale et cacher ses véritables intentions à Gaza, a déclaré l’envoyé adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky.

S’exprimant mercredi devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Polyansky a accusé Jérusalem-Ouest de « cherchant obstinément une solution militaire au problème, tout en essayant d’ignorer les décisions du Conseil de sécurité de l’ONU. »

« Le Conseil de sécurité est unanime à reconnaître que le sauvetage des Israéliens et des étrangers restants par des moyens militaires est impossible et qu’il n’y a pas d’autre solution que les négociations. La société israélienne le comprend et le reconnaît également. » il a dit.

« Malheureusement, les dirigeants israéliens continuent de considérer les négociations comme un simple « écran de fumée » destiné à distraire la communauté internationale. »

Israël a demandé la tenue d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU après la découverte des corps de six otages enlevés par le Hamas dans un tunnel au sud de Gaza. Selon les Forces de défense israéliennes (FDI), les militants palestiniens ont exécuté les otages plusieurs jours avant l’entrée des troupes israéliennes dans le tunnel. Un ressortissant russe, Aleksandr Lobanov, figure parmi les victimes.















Tout en condamnant la mort des otages, Polyansky a soutenu que « Les captifs ont moins de chances de survivre tant que l’opération israélienne à Gaza se poursuit. »



« Aujourd’hui, nous pleurons non seulement les Israéliens tués, mais aussi tous ceux qui sont morts à Gaza, qu’ils soient Israéliens, Palestiniens ou citoyens d’autres pays. »

En juin, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2735, qui appelle à « un cessez-le-feu immédiat, total et complet avec la libération des otages. » Les négociations ont depuis échoué à plusieurs reprises, les deux parties s’accusant mutuellement de formuler des exigences irréalistes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé le Hamas d’être responsable de l’échec des pourparlers de paix, affirmant que les militants ont « J’ai tout rejeté. » Il a souligné qu’Israël n’avait pas l’intention d’abandonner le contrôle du corridor Philadelphie – une bande de terre dans le sud de Gaza près de la frontière avec l’Egypte – arguant que la présence de l’armée israélienne était nécessaire pour empêcher de nouvelles attaques du Hamas.



« Les gens disaient : cela va tuer l’accord. Et moi je dis : un tel accord va nous tuer. » Netanyahu l’a déclaré mercredi, cité par la BBC.

Les États-Unis ont poursuivi leurs efforts de médiation entre Israël et le Hamas, le secrétaire d’État Antony Blinken s’étant rendu au Moyen-Orient ce mois-ci. Netanyahu a cependant rejeté l’affirmation du président américain Joe Biden selon laquelle il n’était pas « faire assez » pour parvenir à un accord de paix. « Le Hamas doit faire des concessions » il a dit.

S’adressant mercredi au Conseil de sécurité, les responsables de l’ONU ont réaffirmé leur appel à la libération de tous les otages et à un cessez-le-feu immédiat.