Israël : une attaque du Hamas contre un festival de musique fait 260 morts

JÉRUSALEM –

Le festival de musique en plein air Tribe of Nova était censé être une soirée dansante toute la nuit dans une zone rurale proche de la frontière entre Gaza et Israël, où des milliers de jeunes célébreraient la fête juive de Souccot.

Mais c’est devenu un lieu de chaos meurtrier lorsque des militants du Hamas ont attaqué le festival dans la zone désertique tôt samedi, tuant environ 260 personnes. Les fêtards terrifiés ont tenté de fuir et de se cacher des tirs, selon une organisation de secours israélienne, des médias et des comptes sur les réseaux sociaux.

Le service de secours israélien Zaka a déclaré que les ambulanciers avaient retiré environ 260 corps du festival de musique, et ce chiffre devrait augmenter à mesure que les équipes continuent de travailler pour nettoyer la zone. Les organisateurs du festival ont déclaré dans un communiqué sur les réseaux sociaux qu’ils aidaient les forces de sécurité à retrouver les personnes portées disparues qui assistaient à l’événement.

L’attaque contre le festival de musique faisait partie d’une attaque plus vaste contre Israël menée par des combattants du Hamas qui ont fait sauter une barrière frontalière fortifiée lors d’une attaque surprise sans précédent qui a débuté samedi.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lors du festival de musique montrait une jeune femme enlevée par des hommes à moto alors qu’elle appelait à l’aide. Un autre homme à proximité a été emmené, les mains derrière le dos. Une autre vidéo montrait des dizaines de festivaliers paniqués courant à travers un champ, essayant de monter dans leur voiture, alors que des coups de feu retentissaient.

Shoam Gueta, un participant au festival, a déclaré à NBC News qu’il avait fui le chaos avec un groupe de 20 personnes, se cachant dans les buissons pendant près de six heures, appelant les gens à rester silencieux et sur place pendant que l’attaque se déroulait. Il a déclaré au média qu’il avait vu des gens se faire tirer dessus alors qu’ils tentaient de se mettre à l’abri et qu’il avait vu une femme coupée avec un couteau.

« Nous avons vu des terroristes tuer des gens, brûler des voitures, crier partout », a déclaré Gueta à NBC News. « Si vous dites simplement quelque chose, si vous faites du bruit, vous serez assassiné. »