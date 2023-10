L’armée israélienne a attaqué avec succès un bastion majeur du Hamas lors de sa deuxième offensive terrestre à Gaza – utilisée par des agents, des planificateurs et des cerveaux du Hamas – et s’est engagée à « révéler des preuves » que le groupe terroriste exploite des sites civils pour mener des attaques, a déclaré un responsable.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), a déclaré vendredi matin lors d’un point de presse qu’Israël avait poursuivi son activité offensive « depuis la terre, l’air et la mer la nuit dernière, en mettant l’accent sur le quartier de Shejaiya, qui est l’un des des principaux bastions terroristes du Hamas. L’armée israélienne a tué des membres du Hamas et détruit des sites de lancement de roquettes, a-t-il déclaré.

“Dans les prochaines heures, nous révélerons des preuves montrant que le Hamas utilise des installations humanitaires pour des infrastructures terroristes d’une manière qui met en danger les citoyens de Gaza”, a-t-il ajouté. “Je le répète, nous exposerons ces documents qui relient le Hamas à l’utilisation cynique qu’il fait des installations humanitaires.”

Hagari a également mis à jour le nombre de soldats de Tsahal décédés à 310 et le nombre d’otages à 229. « Nous continuons à déployer le plus d’efforts – l’effort civil, l’effort opérationnel, l’effort de renseignement pour faire une chose – ramener les otages chez eux est la plus haute priorité”, a-t-il déclaré.

ISRAËL MÈNE UNE INCURSION AU SOL DANS LES CHARS DE GAZA TRAVERSANT LA ZONE FRONTIÈRE

Hagari a ajouté : « Le Hamas préfère, à tout moment, mettre en danger les habitants de la bande de Gaza afin de protéger les terroristes. À chaque instant, il préfère fournir de la nourriture, de l’électricité et du matériel médical aux terroristes du Hamas plutôt qu’aux citoyens de Gaza. qui ne sont pas impliqués dans la guerre. Nous exposerons ces preuves et les porterons à l’attention du monde et du public.

L’armée israélienne a déclaré séparément qu’une frappe aérienne de Tsahal à Gaza vendredi avait tué un haut commandant du Hamas.

« Madhath Mubashar, commandant du bataillon Khan Yunis occidental du Hamas, a été éliminé », a indiqué l’armée israélienne. “En outre, Tsahal a frappé plus de 250 cibles du Hamas, y compris un réseau de tunnels terroristes à Gaza, qui ont déclenché des explosions secondaires.”

Toutes les troupes de Tsahal ont quitté la bande de Gaza sans faire de victimes, a-t-il indiqué.

“Au cours de la dernière journée, les forces d’infanterie, de blindés et du génie, accompagnées d’avions, ont mené un raid ciblé au centre de la bande de Gaza dans le cadre des préparatifs de la zone pour les prochaines étapes des combats. Le raid a commencé hier dans une large zone. à la lumière du jour, il comprenait toutes les forces que j’ai décrites comme une équipe de combat et s’est terminé avec succès dans la matinée. »

Ces petites opérations terrestres précèdent une invasion terrestre à grande échelle alors qu’Israël mène une guerre contre le Hamas, promettant d’éliminer sa présence dans la bande de Gaza.

L’ARMÉE AMÉRICAINE MÈNE DES FRAPPES AÉRIENNES SUR DES INSTALLATIONS EN SYRIE OPÉRÉES PAR DES FORCES SOUTENUES PAR L’IRANIEN

“Les opérations dans la bande de Gaza nous permettent d’exposer l’ennemi, de tuer des terroristes, de retirer les explosifs de la zone, de supprimer les positions de lancement qui sont mises en place pour lancer nos forces et en direction des communautés entourant Gaza”, a-t-il déclaré. “Et dans ce sens, approfondir les efforts contre l’ennemi face à des menaces supplémentaires et préparer la région pour les prochaines étapes de la guerre.”

Le porte-parole de Tsahal a également déclaré que la frontière nord d’Israël avec le Liban était calme. Le Hezbollah, un groupe terroriste libanais, a déjà tiré des missiles par-dessus la frontière sur des communautés israéliennes.

“Nous continuerons à être fortement déployés sur toute la longueur de la frontière et dans les villes et communautés avec un niveau de préparation et une vigilance élevés pendant tout le week-end bien sûr”, a déclaré Hagari.

Il a également évoqué une “menace aérienne” détectée au-dessus de l’Egypte et de la mer Rouge.

“Des avions de combat ont été lancés contre la menace, et cette affaire fait actuellement l’objet d’une enquête. Selon nous, les dégâts causés en Egypte proviennent de cette menace. Israël travaillera de concert avec l’Egypte et les Etats-Unis et renforcera la défense dans la région contre les menaces en la région de la mer Rouge”, a déclaré Hagari.

Israël a déclaré la guerre au Hamas pour la première fois après que le groupe terroriste a lancé une attaque surprise le 7 octobre.

Yael Rotem-Kuriel de Fox News a contribué à ce rapport.