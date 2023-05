Israël tue un autre commandant militant à Gaza alors que les combats se poursuivent, les efforts de trêve échouent

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué jeudi un quatrième commandant militant, portant à 25 le nombre de morts de la dernière rafale de combats. un cessez-le-feu.

Ce fut le pire combat entre des militants israéliens et palestiniens à Gaza depuis des mois, et parmi les morts se trouvaient également des femmes et des enfants. La conflagration survient à un moment de montée des tensions et de montée de la violence au cours de l’année écoulée en Cisjordanie.

Tôt jeudi, l’armée israélienne a mené des frappes contre le groupe militant du Jihad islamique et a déclaré qu’un commandant supérieur en charge de la force de lancement de roquettes du groupe, Ali Ghali, avait été tué lorsque son appartement a été touché.

Selon les médias palestiniens, les frappes ont visé le dernier étage d’un immeuble d’un complexe résidentiel construit par le Qatar dans le sud de la bande de Gaza, tuant au moins deux personnes, dont le commandant. Le ministère de la Santé à Gaza a déclaré que 25 personnes avaient été tuées depuis le début des combats.

Après d’intenses combats mercredi, lorsque des roquettes ont plu sur le sud et le centre d’Israël et que des frappes aériennes ont pilonné Gaza, une chaîne de télévision égyptienne gérée par l’État a annoncé que l’Égypte, médiateur fréquent entre les parties, avait négocié un cessez-le-feu. Mais avec la poursuite de la violence jusqu’aux premières heures de jeudi, il semble qu’aucune des deux parties ne recule.

L’armée israélienne dit que dans ses frappes, elle s’est concentrée sur les militants avec ce qu’elle dit être des frappes de précision, mais des enfants, dont un enfant de 4 ans, ont également été tués. Le porte-parole de l’armée, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré jeudi à la radio de l’armée israélienne qu’un quart des roquettes lancées lors de cette série de combats sont tombées à Gaza, tuant au moins quatre personnes, dont une fillette de 10 ans.

Dans un discours télévisé aux heures de grande écoute mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu’Israël avait porté un coup dur aux militants. Mais il a averti : « Ce tour n’est pas terminé. »

« Nous disons aux terroristes et à ceux qui les envoient. On vous voit partout. Vous ne pouvez pas vous cacher, et nous choisissons le lieu et l’heure pour vous frapper », a-t-il dit, ajoutant qu’Israël déciderait également du retour au calme.

Israël a lancé des frappes tôt mardi contre les principaux commandants du Jihad islamique, tuant trois personnes et déclenchant une rafale de roquettes mercredi qui a déclenché des sirènes de raid aérien dans le sud et le centre d’Israël. Des dégâts ont été signalés lorsque des roquettes ont percuté des bâtiments vides parce que les habitants avaient fui la zone. Des responsables israéliens ont déclaré que quelque 400 roquettes avaient été tirées vers Israël. La plupart, ont-ils dit, ont été interceptés ou sont tombés dans des zones dégagées.

Il s’agissait des combats les plus violents entre les parties depuis des mois, rapprochant la région d’une guerre à part entière. Mais, signe que les deux parties essayaient de faire preuve de retenue, Israël a évité les attaques contre le groupe militant du Hamas au pouvoir, ciblant uniquement la faction plus petite et plus militante du Jihad islamique. Le Hamas, quant à lui, semblait rester sur la touche.

Israël et le Hamas ont mené quatre guerres depuis que le groupe militant islamique a pris le contrôle de Gaza en 2007.

Tard mercredi, la chaîne de télévision égyptienne Extra News, qui entretient des liens étroits avec les agences de sécurité égyptiennes, a déclaré que les services de renseignement égyptiens avaient négocié un cessez-le-feu. Les responsables israéliens ont confirmé que l’Égypte essayait de faciliter un cessez-le-feu. S’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la diplomatie en coulisses, ils ont déclaré qu’Israël évaluerait la situation sur la base d’actions sur le terrain, et non de déclarations.

Le Jihad islamique a déclaré qu’il continuerait à tirer des roquettes. Mohamad al-Hindi, un responsable du groupe, a déclaré qu’un point de friction dans les pourparlers était que les Palestiniens voulaient un engagement israélien à mettre fin aux opérations de meurtres ciblés, comme celles qui ont tué trois hauts commandants du Jihad islamique tôt mardi.

Alors que les roquettes traversaient le ciel, les chaînes de télévision israéliennes ont montré des systèmes de défense aérienne interceptant des roquettes au-dessus du ciel de Tel-Aviv. Dans la banlieue voisine de Ramat Gan, les gens se sont allongés face contre terre alors qu’ils se mettaient à couvert.

L’armée a déclaré que les écoles resteraient fermées et que les restrictions sur les grands rassemblements resteraient en place dans le sud d’Israël jusqu’à vendredi au moins. Les habitants ont reçu l’ordre de rester à proximité des abris anti-bombes.

Les premières frappes aériennes israéliennes de mardi qui ont déclenché l’échange de tirs ont tué trois hauts responsables du Jihad islamique et au moins 10 civils, pour la plupart des femmes et des enfants. L’armée israélienne a déclaré que ses attaques étaient concentrées sur les infrastructures des militants du Jihad islamique dans l’enclave côtière.

Israël affirme que les frappes aériennes sont une réponse à un barrage de tirs de roquettes lancé la semaine dernière par le Jihad islamique en réponse à la mort d’un de ses membres suite à une grève de la faim alors qu’il était détenu par Israël.

Israël dit qu’il essaie d’éviter un conflit avec le Hamas, le groupe militant le plus puissant qui dirige Gaza, et de limiter les combats au Jihad islamique.

Israël a fait l’objet de critiques internationales pour le lourd bilan civil mardi, qui comprenait les épouses de deux des commandants militants, certains de leurs enfants et un dentiste qui vivait dans l’un des bâtiments ciblés avec sa femme et son fils.

Lors de conflits passés, des groupes de défense des droits ont accusé Israël de commettre des crimes de guerre en raison du nombre élevé de morts parmi les civils. Israël dit qu’il fait tout son possible pour éviter les pertes civiles et tient les groupes militants pour responsables parce qu’ils opèrent dans des zones résidentielles fortement peuplées.

Goldenberg a rapporté de Tel Aviv, Israël.

Fares Akram et Tia Goldenberg, The Associated Press