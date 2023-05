Israël tue trois commandants du Jihad islamique lors de frappes ciblées sur Gaza | Nouvelles du monde

Analyse par Alistair Bunkall

Avec 12 morts, dont des femmes et des enfants, cela risque de dégénérer.

Tsahal affirme que les frappes ne visent que le Jihad islamique palestinien, mais les mesures déjà prises, y compris l’approbation de l’évacuation des villes frontalières, suggèrent qu’ils sont prêts pour un conflit.

L’opération a été approuvée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu vendredi dernier, mais elle a été retardée une fois en raison des conditions météorologiques et de nouveau lorsque les cibles n’étaient pas en place. Les grèves ont pris tout le monde par surprise – à l’heure du petit-déjeuner mardi matin, il n’y avait pas encore de réponse du Jihad islamique, mais il est probable que cela viendra après les funérailles plus tard dans la journée.

La clé de ce qui se passera ensuite sera la réponse du Hamas. Le groupe, qui contrôle la bande de Gaza, a publié une déclaration condamnant les attaques mais s’est abstenu de dire qu’il riposterait.

L’année dernière, une opération similaire contre le Jihad islamique a donné lieu à trois jours de combats. A cette occasion, le Hamas a choisi de rester sur la touche mais pourrait se sentir sous pression, en particulier de la part de l’Iran, pour répondre cette fois.

M. Netanyahu a subi des pressions croissantes pour adopter une politique antiterroriste plus proactive, en frappant d’abord les cibles plutôt qu’en agissant rétrospectivement. Des voix de droite au sein de son gouvernement ont plaidé pour une posture militaire plus agressive en Cisjordanie et à Gaza, et cela semble être exactement cela.