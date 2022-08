Israël tue le principal terroriste du Jihad islamique à Gaza et annonce une opération militaire officielle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un terroriste de premier plan du Jihad islamique dans la bande de Gaza a été tué vendredi lors d’une frappe préventive coordonnée de l’armée israélienne, a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne aux médias étrangers lors d’un point de presse.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a déclaré que “des escouades antichars étaient en mouvement, et nous avons pris l’initiative de lancer une frappe coordonnée à titre préventif”.

Les frappes interviennent après plusieurs jours de tension et de menaces du groupe terroriste à la suite de l’arrestation par Israël lundi de Bassem Saadi, le haut responsable du Jihad islamique en Cisjordanie.

Selon des informations, six sites ont été touchés par des avions de combat et des drones armés vendredi après-midi, tuant Tayseer Jabari, le commandant principal du Jihad islamique palestinien de la division nord de Gaza du groupe terroriste, ainsi que le chef du réseau de missiles guidés antichars. et plusieurs escouades terroristes en train de préparer des attaques contre Israël, a déclaré Tsahal.

À Gaza, le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a signalé qu’au moins cinq autres personnes avaient été tuées dans les frappes, dont une fillette de 5 ans.

Une déclaration conjointe du Premier ministre israélien Yair Lapid et du ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré que l’objectif de l’opération était d’éliminer « la menace contre les citoyens d’Israël et les civils vivant à proximité de la bande de Gaza, ainsi que le ciblage des terroristes et des leurs parrains.”

“Le gouvernement israélien ne permettra pas aux organisations terroristes de la bande de Gaza d’établir l’ordre du jour dans la zone adjacente à la bande de Gaza et de menacer les citoyens de l’État d’Israël”, a déclaré Lapid. “Quiconque essaie de nuire à Israël doit savoir : nous vous trouverons.”

Le porte-parole de Tsahal, Hecht, a indiqué que l’armée n’avait pas encore terminé son opération militaire et que “nous supposons qu’il y aura des attaques à la roquette vers le centre d’Israël, mais nous ne le savons pas encore”.

Il a déclaré que des soldats de réserve avaient été mobilisés depuis le nord du pays et que le système de défense Iron Dome était désormais pleinement opérationnel dans le sud et le centre du pays.

La tension survient plus d’un an après qu’Israël a mené une guerre de 14 jours avec le Hamas et d’autres groupes terroristes dans l’enclave palestinienne, attirant des centaines de tirs de roquettes sur des villes du sud d’Israël.

L’armée a déclaré que Jabari avait récemment lancé des attaques de missiles antichars contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal. “Jabari était un haut commandant du Jihad islamique palestinien et a occupé plusieurs postes au sein de l’organisation terroriste, notamment en tant que chef des opérations”, a déclaré l’armée dans un communiqué. “Il a été chargé de prendre de nombreuses décisions au sein de l’organisation terroriste du Jihad islamique palestinien et a été responsable de plusieurs tentatives d’attaques terroristes contre des civils israéliens.”

“Les équipes de missiles antichars du Jihad islamique ont tenté de frapper des civils israéliens pendant des jours, forçant des milliers d’Israéliens à se mettre à l’abri”, a déclaré Amir Avivi, PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël (IDSF), à Fox News Digital.

“Finalement, ces terroristes n’ont laissé à Tsahal d’autre choix que de lancer une frappe préventive contre les escouades au sol et les officiers supérieurs qui les dirigent”, a ajouté Avivi, ancien commandant adjoint de la division de Gaza de l’armée israélienne.

Lors de la série de combats de mai 2021, l’armée a déclaré que Jabari était responsable d’avoir tiré “un grand nombre de roquettes sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza et était responsable d’une attaque du Jihad islamique palestinien au cours de laquelle un civil a été blessé”.