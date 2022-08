Israël tue le deuxième haut commandant du Jihad islamique dans la bande de Gaza dans un contexte de guerre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée israélienne a tué un deuxième haut commandant du Jihad islamique dans le sud de la bande de Gaza samedi soir, le lendemain du jour où l’armée a tué un autre haut commandant militant dans le nord, a annoncé dimanche le gouvernement israélien.

Samedi, les autorités israéliennes ont annoncé la mort de Khaled Mansour, qui dirigeait les opérations du groupe militant soutenu par l’Iran, un jour après qu’une frappe aérienne coordonnée a abattu Tayseer Jabari, le commandant principal du Jihad islamique palestinien de la division nord de Gaza du groupe terroriste.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a qualifié la frappe de samedi de “réussite extraordinaire” qui a été menée comme une opération conjointe par ses agences militaires et de renseignement.

Cette frappe est la dernière d’une récente escalade de violence entre Israël et la bande de Gaza, qui a fait 29 morts. Les attaques ont été précédées de centaines de roquettes lancées depuis la bande de Gaza vers Israël, ont indiqué des responsables.

ISRAËL TUE UN TERRORISTE DU JIHAD ISLAMIQUE À GAZA ET ANNONCE UNE OPÉRATION MILITAIRE OFFICIELLE

Lapid a déclaré que son armée continuerait à lancer des frappes “de manière précise et responsable afin de réduire au minimum les dommages causés aux non-combattants”.

“L’opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire”, a-t-il ajouté.

ISRAËL ET LES MILITANTS DE GAZA ÉCHANGENT DES FEU ET SE RAPPROCHENT DE LA GUERRE

Une frappe a également abattu vendredi le chef du réseau de missiles guidés antichars et plusieurs escouades terroristes alors qu’ils préparaient des attaques contre Israël, a indiqué Tsahal.

Des responsables palestiniens ont déclaré que la frappe aérienne avait fait au moins 15 morts, dont un haut responsable militant et une fillette de 5 ans.

Une déclaration conjointe de Lapid et du ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré que son objectif était d’éliminer “la menace contre les citoyens d’Israël et les civils vivant à proximité de la bande de Gaza, ainsi que le ciblage des terroristes et de leurs sponsors”.

“Le gouvernement israélien ne permettra pas aux organisations terroristes de la bande de Gaza d’établir l’ordre du jour dans la zone adjacente à la bande de Gaza et de menacer les citoyens de l’État d’Israël”, a déclaré Lapid. “Quiconque essaie de nuire à Israël doit savoir : nous vous trouverons.”

Les tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël se sont poursuivis dimanche matin.

Ruth Marks Eglash, Yonat Friling et Associated Press de Fox News ont contribué à ce rapport.