Israël tue le deuxième dirigeant du Jihad islamique palestinien à Gaza

L’esplanade surélevée est officiellement gérée par les autorités jordaniennes, qui interdisent la prière non musulmane au sommet du site, bien que la politique ait été de plus en plus violée ces dernières années par une augmentation des fidèles juifs politiquement actifs. Des affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des manifestants palestiniens sur et autour du site de la poudrière ont conduit à une guerre de 11 jours en mai 2021 qui a tué plus de 200 personnes à Gaza et 12 personnes en Israël.