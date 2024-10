Israël tue deux « terroristes de haut rang du Hamas » au Liban — RT World News

Parmi les personnes visées figurait un homme décrit par Tsahal comme le plus haut responsable du groupe palestinien au Liban.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont tué deux membres de haut rang du Hamas lors de frappes distinctes au Liban, selon des déclarations de Tsahal et du groupe militant palestinien. L’opération militaire israélienne au Liban a fait jusqu’à présent plus de 2 000 morts.

Dans un communiqué publié samedi soir, l’armée israélienne a désigné les deux personnalités du Hamas comme étant Muhammad Hussein Ali al-Mahmoud et Said Alaa Naif Ali. Le premier a été décrit par l’armée israélienne comme étant le «autorité exécutive au Liban», et a été accusé d’avoir dirigé des attaques contre Israël en Cisjordanie.

Ali a été accusé d’avoir exécuté « attaques terroristes contre des cibles israéliennes » et travailler au recrutement de membres du Hamas au Liban.

Le Hamas a confirmé qu’Ali avait été tué lors d’une frappe israélienne contre le camp de réfugiés de Beddawi, près de la ville de Tripoli, au nord du Liban. Il a été tué avec sa femme et ses deux filles, a ajouté le Hamas. On ne sait pas clairement s’il y a eu d’autres victimes civiles lors de l’attaque contre ce camp densément peuplé.















Al-Mahmoud a été tué lors d’une frappe israélienne dans la région de Saadnayel, dans la région de la Bekaa, à l’est du Liban, a indiqué l’organisation militante.

Le Hamas opère principalement à Gaza et constitue l’autorité dirigeante de l’enclave. Le groupe est moins présent en Cisjordanie et à l’étranger et, après près d’un an de combats, a confirmé la mort de moins d’une vingtaine de ses membres au Liban.

Les assassinats de samedi ont eu lieu quelques jours après celui de Fatah Sharif – un autre haut responsable du Hamas – lors d’une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Burj al-Shemali, dans le sud du Liban.

Israël a déclaré la guerre au Hamas en octobre dernier, après que les militants ont tué environ 1 100 personnes et pris environ 250 otages lors d’une attaque surprise contre l’État juif. Après presque un an d’opérations aériennes et terrestres israéliennes à Gaza, près de 42 000 personnes sont mortes, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de l’enclave.

Dans le même temps, les forces israéliennes ont mené une opération de faible intensité contre les combattants du Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise jusqu’au mois dernier, lorsque le sabotage apparent par Israël de milliers d’appareils de communication du Hezbollah a marqué le début d’une campagne aérienne majeure au Liban. Une invasion terrestre a suivi en début de semaine et le bilan des morts au Liban s’élève actuellement à plus de 2 000 personnes, dont 127 enfants, selon le ministère de la Santé du pays.

L’armée israélienne a déclaré samedi que les forces israéliennes avaient tué plus de 400 combattants du Hezbollah depuis le début de l’opération terrestre lundi.