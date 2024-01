Israël tue des centaines de Palestiniens à Gaza après la décision de la CIJ

Des Palestiniens transportent des sacs de farine après l’arrivée de 10 camions chargés de produits alimentaires de base dans la ville de Gaza le 28 janvier.

Images APA

Plusieurs centaines de Palestiniens ont été tués à Gaza depuis que la Cour internationale de Justice a émis des mesures provisoires ordonnant à Israël de mettre fin aux violations de la convention sur le génocide de 1948.

De tels actes de génocide comprennent le meurtre et les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale des Palestiniens présents sur le territoire, selon l’ordonnance du tribunal qu’Israël a rejeté.

L’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme dit que l’armée israélienne a tué 373 Palestiniens, dont 345 civils, dans les 48 heures qui ont suivi la décision provisoire très attendue de la Cour mondiale vendredi.

Le ministère palestinien de la Santé à Gaza signalé que 114 Palestiniens ont été tués entre les après-midi du 29 et du 30 janvier, portant à plus de 26 750 le nombre de morts connus sur le territoire depuis le 7 octobre.

Quarante-cinq Palestiniens auraient été tués lundi lors de deux frappes distinctes contre des immeubles résidentiels dans la ville de Gaza. selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Lundi également, Israël a ordonné l’évacuation de plusieurs quartiers de l’ouest de la ville de Gaza, où se trouvent toujours des dizaines de milliers de personnes.

Dans sa décision intérimaire de la semaine dernière, la Cour internationale de Justice a exigé qu’Israël « prenne des mesures immédiates et efficaces pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire dont il a un besoin urgent ».

Depuis que la Cour internationale de Justice a statué il y a quatre jours qu’Israël commettait de manière plausible un génocide, les forces israéliennes auraient tué 668 Palestiniens et en auraient blessé 1 149. Aussi depuis le procès il y a quatre jours : pic.twitter.com/IIOUw9g0t5 –Prem Thakker (@prem_thakker) 30 janvier 2024

De telles mesures n’ont pas été mises en œuvre à Gaza. Au lieu de cela, les alliés d’Israël ont annoncé qu’ils gelaient leur soutien financier à l’UNRWA, le principal fournisseur d’aide humanitaire sur le territoire.

Un porte-parole de l’ONU dit que les effets de ces coupes se feront sentir d’ici quelques semaines, ajoutant que l’organisme mondial n’avait reçu aucun rapport écrit directement d’Israël concernant les allégations selon lesquelles 12 employés de l’UNRWA auraient participé aux attaques du 7 octobre menées par le Hamas.

Les chefs de plusieurs agences des Nations Unies et organisations humanitaires internationales ont appelé au rétablissement du financement de l’UNRWA mardi.

« Retirer les fonds de l’UNRWA est périlleux et entraînerait l’effondrement du système humanitaire à Gaza », ont-ils prévenu, « avec des conséquences humanitaires et des droits humains de grande envergure dans le territoire palestinien occupé et dans toute la région ».

Le complexe médical Nasser en péril

Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l’Organisation mondiale de la santé, dit Mardi, l’agence avait livré des fournitures médicales essentielles au complexe médical Nasser à Khan Younis après avoir été interrompue au milieu de violents combats.

“Une cargaison de nourriture destinée à l’hôpital a été assaillie mardi par des foules affamées en raison de retards près d’un point de contrôle israélien et n’a jamais atteint l’établissement”, a déclaré Reuters. signalé.

“L’hôpital abrite des milliers de personnes déplacées ainsi que des médecins et des patients”, selon Reuters.

Quatre cents patients sont actuellement soignés dans cet établissement.

« Autrefois l’hôpital de référence le plus important du sud de Gaza », a déclaré Ghebreyesus, « en une semaine, Nasser est passé de partiellement à peu fonctionnel ».

Le chef de la santé de l’ONU a ajouté que cela reflétait « le démantèlement injustifié et en cours du système de santé » à Gaza.

Ghassan Abu Sitta, un chirurgien palestinien britannique qui travaillait à Gaza pendant les premières semaines du génocide, a déclaré que les attaques systématiques d’Israël contre les hôpitaux visaient à rendre Gaza invivable pour contraindre sa population à partir.

Le but du meurtre de professionnels de la santé à Gaza est d’éliminer « toute une génération de médecins », selon Abu Sitta.

Médecins pour les droits de l’homme en Israël dit Mardi, il n’a reçu aucune réponse de la part des responsables israéliens après que des organisations leur ont demandé de localiser près de deux douzaines de médecins et de travailleurs médicaux arrêtés à Gaza.

Plus de 1 000 personnes à Gaza ont été arrêtées lors des opérations terrestres israéliennes, a indiqué l’organisation, « dont des dizaines de professionnels de santé ».

Le groupe ajoutée que « la saisie par les militaires d’individus sans informer leurs familles ou leurs représentants de leur situation, de leur lieu ou des motifs de leur arrestation équivaut à une disparition forcée ».

« L’arrestation et la disparition forcée du personnel médical violent non seulement gravement le droit international, mais nuisent également au système de santé de Gaza, qui est au bord de l’effondrement complet », a déclaré Médecins pour les droits de l’homme en Israël.

Le groupe noté qu’environ 340 travailleurs médicaux ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre. Avec plus de 63 300 personnes blessées à Gaza, « il y a un besoin désespéré de personnel médical ».

Le sort de la jeune fille et de l’équipage de l’ambulance est inconnu

La Société du Croissant-Rouge palestinien dit Mardi, il avait perdu le contact avec une équipe d’ambulances qui tentait de secourir une fillette de 6 ans nommée Hind Hamadeh après que six membres de sa famille aient été abattus par les troupes israéliennes à Khan Younis.

Layan, la sœur aînée de la jeune fille, a appelé le Croissant-Rouge pour lui dire que leur voiture était encerclée et attaquée par des chars. Dans un enregistrement de son appel, Layan dit au Croissant-Rouge qu’« ils nous tirent dessus » avant qu’une rafale de coups de feu et des cris ne se fassent entendre.

Hind est restée au téléphone avec le Croissant-Rouge pendant plus de trois heures après que tous les autres passagers de la voiture aient été abattus. Son sort est actuellement inconnu.

🚨Le sort de l’équipe d’ambulance 🚑qui s’est rendue hier pour sauver l’enfant Hind reste jusqu’à présent inconnue.

⚠️PRCS a complètement perdu contact avec eux pendant 24h.

Hind, six ans, a été piégée par des chars israéliens à l’intérieur d’un véhicule et les soldats de l’occupation ont tiré dessus,… pic.twitter.com/XDOe08Y49G – PRCS (@PalestineRCS) 30 janvier 2024

Les pourparlers de cessez-le-feu ont été en cours à Paris mardi avec la participation du directeur de la CIA, William Burns, du premier ministre du Qatar, du chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad et du chef des renseignements égyptiens.

L’administration Biden à Washington a déclaré qu’elle ne souhaitait pas une escalade régionale plus large ou une guerre avec l’Iran après que trois militaires américains ont été tués et 34 blessés dimanche lors d’une frappe de drone sur une base militaire en Jordanie, près de la frontière avec la Syrie.

Le président américain Joe Biden dit Mardi, il avait décidé de la manière de riposter, mais n’avait pas précisé ce que cela impliquerait.

Washington a imputé la responsabilité de cette frappe meurtrière à la Kataib Hezbollah, une milice basée en Irak.

Le premier ministre du Qatar dit un jour plus tôt, il espérait que toute réponse américaine ne ferait pas dérailler les négociations visant à garantir un deuxième échange de prisonniers entre le Hamas et Israël après l’échec d’une trêve de sept jours fin novembre.

Le Hamas « reconstruit » le nord de Gaza

L’armée israélienne dit lundi, qu’elle continuerait à concentrer ses opérations à Khan Younis, dans le sud de Gaza.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dit Mardi, « un grand nombre d’hommes palestiniens ont été observés détenus par l’armée israélienne à un point de contrôle » à Khan Younis au cours de la semaine dernière. Beaucoup d’entre eux ont été « déshabillés, ont eu les yeux bandés et ont été emmenés ».

La Société du Croissant-Rouge palestinien a rapporté qu’une personne a été tuée et neuf autres blessées lorsque des éclats d’obus sont tombés mardi sur l’hôpital Al-Amal et le siège adjacent du groupe humanitaire à Khan Younis.

Le service de chirurgie de l’hôpital a cessé ses activités lundi après avoir manqué de réserves d’oxygène.

Les combats intenses à proximité et le siège des installations entravent la circulation des ambulances du Croissant-Rouge et des équipes médicales d’urgence à Khan Younis et les empêchent « d’atteindre les blessés et de les transporter à l’hôpital pour les soins médicaux nécessaires », a déclaré l’OCHA de l’ONU.

Hostilités augmenté dans le nord, obligeant davantage de Palestiniens à fuir vers le sud, qui a également été touché par les frappes aériennes israéliennes ces derniers jours.

Le gardien signalé Mardi, les forces du Hamas se mobilisent à nouveau dans le nord de Gaza « et reconstruisent un système de gouvernance ».

Un haut responsable de l’ONU a déclaré au journal que Rafah, près de la frontière entre Gaza et l’Égypte, est « le dernier endroit où règne un véritable ordre civil » en raison du contrôle maintenu par la police du Hamas.

Ailleurs à Gaza, des convois humanitaires ont été attaqués, en particulier dans la zone médiane, « qui n’est contrôlée ni par le Hamas ni par les forces israéliennes », selon Le gardien.

Le journal ajoute que « plusieurs attaques contre des convois ont été imputées à des familles puissantes et bien armées dans le centre de Gaza ».

Sigrid Kaag, la principale coordinatrice humanitaire et de reconstruction de l’ONU pour Gaza, a déclaré aux diplomates que l’accès humanitaire restait sévèrement restreint lors de son premier exposé au Conseil de sécurité en séance à huis clos mardi.

L’ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères a été nommé par le secrétaire général de l’ONU après la création de ce poste à la suite d’une résolution du Conseil de sécurité appelant à une aide accrue au territoire, adoptée en décembre.

Diplomates a déclaré aux journalistes que Kaag a appelé à l’ouverture de davantage de passages et que reprise des activités commerciales à Gaza, où quelque 300 000 civils restent dans le nord dans des conditions de plus en plus désastreuses.

Elle a également déclaré que le personnel de l’ONU à Gaza avait besoin d’équipements de protection et de véhicules blindés.

Kaag a souligné l’importance de l’UNRWA lors d’une briefing aux journalistes.

Israël restitue les corps à Gaza

Les Palestiniens ont enterré mardi une centaine de corps à Rafah, à l’extrême sud de Gaza, dans une fosse commune après qu’Israël a transféré leurs restes via le passage de Kerem Shalom (Karem Abu Salem).

Des responsables palestiniens ont déclaré aux médias que les corps comprenaient des personnes tuées lors de l’offensive militaire israélienne “et des cadavres qui avaient été déterrés lors de la poussée des forces israéliennes à travers Gaza”. signalé.

Pendant ce temps, les Palestiniens ont rapporté le…