Israël tue délibérément des universitaires et des intellectuels à Gaza – Groupe Euro-Med Droits

Par l’équipe de Palestine Chronicle

Détruire des universités et tuer des universitaires et des étudiants « rendra plus difficile la reprise de la vie universitaire et universitaire une fois le génocide terminé ».

TL’armée israélienne a tué 94 professeurs d’université, ainsi que des centaines d’enseignants et des milliers d’étudiants, dans le cadre de son attaque continue contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, selon l’Observatoire Euro-Med des Droits de l’Homme.

L’organisation de défense des droits de l’homme basée à Genève a déclaré samedi dans un communiqué que Israël « a ciblé des personnalités universitaires, scientifiques et intellectuelles de la bande de Gaza lors de raids aériens délibérés et spécifiques sur leurs maisons, sans préavis ».

“Ceux ciblé Parmi eux, 17 personnes titulaires d’un diplôme de professeur, 59 titulaires d’un doctorat et 18 titulaires d’une maîtrise », a indiqué l’organisation.

En raison des problèmes de documentation provoqués par les difficultés de déplacement, les perturbations des communications et d’Internet, ainsi que l’existence de milliers de personnes portées disparues ou portées disparues, les estimations d’Euro-Med Monitor suggèrent « qu’il existe un nombre supplémentaire d’universitaires ciblés, y compris ceux qui ont des diplômes supérieurs, dont les décès n’ont pas été comptabilisés.

Ils étaient “écrasés à mort sous les décombres, avec des membres de leurs familles et d’autres familles déplacées », a-t-il ajouté. Ajoutant que « les données initiales indiquent qu’il n’y a aucune justification ou raison claire derrière le ciblage de ces personnes ».

Israël tue un scientifique palestinien de premier plan, président de l’Université islamique, avec toute sa famille à Gaza

« Israël détruit systématiquement les universités »

Les universitaires ciblés étudiaient et enseignaient dans diverses disciplines universitaires, et « nombre de leurs idées ont servi de pierre angulaire à la recherche universitaire dans les universités de la bande de Gaza », a déclaré le groupe de défense des droits.

Il ajoute qu’étant donné la destruction systématique et généralisée par les forces israéliennes de bâtiments culturels, y compris d’institutions d’une grande importance historique, « il est très probable qu’Israël cible intentionnellement tous les aspects de la vie à Gaza ».

« Israël a systématiquement détruit chaque université de la bande de Gaza, par étapes, au cours de l’attaque qui a duré plus de 100 jours », a souligné EuroMed Monitor.

La première étape comprenait le bombardement des universités islamiques et d’Al-Azhar. Les autres universités ont subi des assauts similaires ; certaines, comme l’Université Al-Israa dans le sud de Gaza, ont été totalement détruites après avoir été initialement utilisées comme caserne militaire.

Les forces israéliennes détruisent les principaux bâtiments de l’université Al-Israa à Gaza – VIDEO

Les médias israéliens ont diffusé une vidéo, mercredi 17 janvier, capturer L’explosion d’Al-Israa, dit-il.

L’explosion s’est produite 70 jours après que l’armée israélienne a transformé l’école en caserne puis en centre de détention temporaire.

Dans un communiqué de presse, l’Université Al-Israa a déclaré que l’assaut s’est étendu au-delà du bâtiment principal pour inclure le musée national, qui contenait plus de 3 000 objets archéologiques rares. Les forces d’occupation ont pillé ces précieux biens avant de détruire le musée.

Des centaines d’étudiants universitaires tués

Selon des estimations préliminaires, les attaques israéliennes en cours sur la bande de Gaza ont entraîné la mort de centaines d’étudiants universitaires, a déclaré l’association de défense des droits de l’homme.

Il a souligné que la destruction des universités et le meurtre d’universitaires et d’étudiants « rendront plus difficile la reprise de la vie universitaire et universitaire une fois le génocide terminé ».

“Il faudra peut-être des années avant que les études reprennent dans un environnement complètement détruit”, a ajouté le groupe.

Selon le ministère palestinien de l’Éducation, 4 327 étudiants ont été tués et 7 819 autres blessés, tandis que 231 enseignants et administrateurs ont été tués et 756 blessés lors des attaques en cours, rapporte Euro-Med Monitor. Entre-temps, 281 écoles publiques et 65 écoles gérées par l’UNRWA dans la bande de Gaza ont été totalement ou partiellement détruites.

Israël tue plus de 4 000 élèves d’une école de Gaza depuis le 7 octobre – Rapports

Quatre-vingt-dix pour cent des écoles publiques ont été soumises à des pressions directes ou indirectes. dommage, et environ 29 % des bâtiments scolaires restent hors service parce qu’ils ont été complètement démolis ou gravement endommagés. Il existe 133 autres écoles utilisé comme centres d’hébergement dans la bande de Gaza.

« La destruction généralisée et intentionnelle par Israël des biens culturels et historiques palestiniens, notamment des universités, des écoles, des bibliothèques et des archives, démontre sa politique apparente visant à rendre la bande de Gaza inhabitable », a souligné le groupe de défense des droits.

Refaat Alareer et Sufian Tayeh

Les attaques créent un environnement dépourvu de services et de nécessités de base et pourraient éventuellement forcer la population de la bande de Gaza à émigrer, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que « le ciblage de biens civils par les forces armées, en particulier ceux qui sont des objets historiques ou culturels protégés par des lois spéciales, constitue non seulement une violation grave du droit international humanitaire et un crime de guerre au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais relève du crime de génocide. »

Parmi les universitaires et intellectuels tués dans les attaques israéliennes figurent le professeur Sufian Tayeh, qui était classifié en 2021, comme l’un des deux pour cent des meilleurs chercheurs au monde, selon le Quds News Network ; et le professeur de littérature anglaise Refaat Alareer, auteur et poète ainsi que fondateur du Nous ne sommes pas des numéros projet.

« Que ce soit une histoire » : Israël tue les conteurs de Gaza mais ne tuera pas l’histoire

Selon Selon Euro-Med Monitor, qui a collecté des informations auprès de témoins et de témoignages de familles, « l’appartement où se réfugiaient Refaat et sa famille a été détruit par un bombardement chirurgical de tout le bâtiment où il se trouve ».

« Refaat a été l’une de mes inspirations à Gaza. Au-delà de son brillant et de son charme, il était tout simplement gentil et authentique en tant que personne », a déclaré Ramzy Baroud, intellectuel et auteur né à Gaza.

Alareer a communiqué certaines de ses dernières pensées via son profil X.

« Si je dois mourir, vous devez vivre pour raconter mon histoire », a-t-il déclaré dans un poème écrit en 2011 et publié sur X le 1er novembre. « Si je dois mourir, que cela apporte de l’espoir, que ce soit un conte ».

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 25 105 Palestiniens ont été tués et 62 681 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza qui a débuté le 7 octobre.

Les estimations palestiniennes et internationales indiquent que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants.

(La Chronique de la Palestine)