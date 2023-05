Israël tue 2 Palestiniens armés dans de nouvelles violences en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré avoir tué deux hommes armés palestiniens qui ont tiré sur des troupes en Cisjordanie occupée tôt mercredi, la dernière des violences quasi quotidiennes secouant la région.

La fusillade est intervenue alors que les tensions sont à leur paroxysme à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza qui ont tué mardi trois militants du Jihad islamique et 10 autres personnes, pour la plupart des femmes et des enfants. Les militants palestiniens se sont engagés à riposter et Israël se dit prêt à une nouvelle escalade des hostilités.

L’armée israélienne a ordonné aux habitants du sud d’Israël de rester près des abris anti-bombes, et les écoles étaient toujours fermées pour une deuxième journée par mesure de précaution contre les attaques des groupes militants palestiniens dans la bande de Gaza.

En Cisjordanie, l’armée a déclaré que des hommes armés palestiniens avaient ouvert le feu sur des soldats dans la ville palestinienne de Qabatiya, dans le nord de la Cisjordanie, lors d’un raid de l’armée. Les troupes ont riposté, tuant les deux hommes et confisquant leurs armes à feu, a-t-il ajouté.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié les hommes tués comme étant Ahmed Assaf, 19 ans, et Rani Qatanat, 24 ans. Aucun groupe militant n’a immédiatement revendiqué ces hommes comme ses membres.

Israël mène des raids quasi quotidiens depuis plus d’un an pour arrêter des militants palestiniens présumés, dont beaucoup du Jihad islamique. La ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie, et ses environs ont été la cible fréquente de tels raids car elle est devenue une plaque tournante de l’activité militante palestinienne.

Israël affirme que les raids en Cisjordanie sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques.

Au moins 107 Palestiniens, dont environ la moitié sont des militants, ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie occupée depuis le début de 2023, selon un décompte de l’Associated Press. Au moins 20 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes visant des Israéliens.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre de 1967 et les Palestiniens recherchent le territoire, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, pour un futur État indépendant.

The Associated Press