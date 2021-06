Israël trouve un lien «probable» entre le vaccin Pfizer Covid-19 et les cas d’inflammation cardiaque chez les jeunes hommes

Le ministère indique que l’équipe a été mise en place à la suite de rapports de cas d’inflammation cardiaque, connue sous le nom de myocardite, chez des hommes âgés de 16 à 30 ans peu de temps après l’administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer. Le lien s’est avéré plus fort chez les personnes âgées de 16 à 19 ans par rapport aux autres groupes d’âge, et s’affaiblit à mesure que l’âge des bénéficiaires augmente. La plupart des patients qui ont rencontré le problème ont passé jusqu’à quatre jours à l’hôpital, et 95% des cas ont été classés comme bénins, selon le ministère.

Le ministère de la Santé a commandé l’étude après que 275 cas de myocardite ont été signalés en Israël entre décembre 2020 et mai 2021. Près de 150 cas ont été enregistrés après l’administration du vaccin. Le nombre de cas signalés après le deuxième tir était quatre fois plus élevé que ceux enregistrés après le premier, a indiqué le ministère.

La myocardite est une affection caractérisée par des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des palpitations, et peut être causée par le Covid-19, selon le ministère.

Bien que le type de vaccin en question ne soit pas directement mentionné dans la déclaration, Israël s’appuie presque exclusivement sur le vaccin Pfizer-BioNTech, et c’est le seul produit mentionné sur la page d’information sur la vaccination du site Web du ministère de la Santé.

Pfizer a déclaré dans un communiqué cité par Reuters qu’il n’avait pas enregistré un taux de myocardite plus élevé que ce à quoi on s’attendrait normalement dans la population générale. Le géant pharmaceutique a ajouté qu’il était au courant des observations israéliennes de myocardite mais n’a pas établi de lien de causalité avec son vaccin.

Le ministère israélien de la Santé a déclaré qu’au vu des résultats, il examinerait l’éligibilité de la population âgée de 12 à 15 ans au vaccin. Le coup a été récemment approuvé dans l’UE pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Israël a été un leader dans l’effort mondial de vaccination, ayant déjà vacciné 55% de sa population de 9 millions d’habitants. Il a désormais supprimé les restrictions de distanciation sociale et les laissez-passer de vaccination requis pour entrer dans certains lieux.

La semaine dernière, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont signalé que depuis avril 2021, il y a eu une augmentation des cas d’inflammation du cœur – myocardite et péricardite – survenant après la vaccination ARNm Covid-19 (Pfizer-BioNTech et Moderna) dans le NOUS.

Il a recommandé une étude plus approfondie du lien potentiel entre les maladies cardiaques et les vaccins à ARNm, tels que ceux de Pfizer et Moderna, mais a réitéré qu’il recommande toujours les vaccins pour les patients âgés de 12 ans et plus.

Le mois dernier, trois cas d’une maladie rare affectant la capacité du sang à coaguler – l’hémophilie – ont été signalés chez des receveurs du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 en France. Les autorités sanitaires du pays enquêtent sur la question.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!