Israël traque le Hamas dans des tunnels après avoir encerclé la ville de Gaza

GAZA/JÉRUSALEM, 8 novembre (Reuters) – Les forces terrestres israéliennes présentes dans la bande de Gaza avaient pour objectif mercredi de localiser et de désactiver le vaste réseau de tunnels des militants du Hamas sous l’enclave, prochaine phase d’une offensive israélienne qui a tué des milliers de Palestiniens.

Depuis que des hommes armés du Hamas ont tué 1 400 personnes et pris quelque 240 otages lors d’un raid transfrontalier le 7 octobre, Israël a pilonné Gaza depuis les airs et a utilisé des troupes terrestres pour diviser l’enclave côtière en deux.

La ville de Gaza, principal bastion du Hamas sur le territoire, est encerclée. Israël affirme que ses troupes ont progressé jusqu’au cœur de la ville densément peuplée tandis que le Hamas affirme que ses combattants ont infligé de lourdes pertes aux forces d’invasion.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu’Israël avait “une seule cible : les terroristes du Hamas à Gaza, leurs infrastructures, leurs commandants, leurs bunkers et leurs salles de communication”.

Le porte-parole militaire en chef de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le corps du génie de combat israélien utilisait des engins explosifs pour détruire un réseau de tunnels construit par le Hamas qui s’étend sur des centaines de kilomètres sous Gaza.

Les chars israéliens ont fait face à une forte résistance de la part des combattants du Hamas qui ont utilisé le réseau de tunnels pour lancer des embuscades, ont indiqué des sources du Hamas et du groupe militant distinct du Jihad islamique.

Il n’a pas été possible de vérifier les affirmations des deux camps sur le champ de bataille.

Les Israéliens ont exprimé leur crainte que les opérations militaires ne mettent davantage en danger les otages, qui seraient détenus dans les tunnels. Israël affirme qu’il n’acceptera pas de cessez-le-feu tant que les otages ne seront pas libérés. Le Hamas affirme qu’il n’arrêtera pas les combats tant que Gaza sera attaquée.

“Je défie (Israël) s’il a été capable, jusqu’à présent, d’enregistrer une quelconque réussite militaire sur le terrain autre que le meurtre de civils”, a déclaré Ghazi Hamad, haut responsable du Hamas, à la télévision Al Jazeera.

“Gaza est incassable et restera une épine dans la gorge des Américains et des sionistes”, a déclaré Hamad.

Depuis le 7 octobre, les bombardements israéliens ont tué plus de 10 000 Palestiniens, dont environ 40 % d’enfants, selon les décomptes des responsables de la santé à Gaza, dirigé par le Hamas.

Washington a soutenu la position d’Israël selon laquelle un cessez-le-feu aiderait militairement le Hamas. Mais le président américain Joe Biden a déclaré mardi qu’il avait exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahu à entreprendre une pause dans les combats.

Israël est jusqu’à présent resté vague sur ses projets à long terme s’il atteint son objectif déclaré de vaincre le Hamas. Dans certains des premiers commentaires directs sur le sujet, Netanyahu a déclaré qu’Israël chercherait à assumer la responsabilité de la sécurité de Gaza « pour une période indéterminée » après la guerre.

Mais les responsables ont déclaré qu’Israël n’était pas intéressé à gouverner l’enclave. Gallant, le ministre israélien de la Défense, a déclaré qu’une fois la guerre terminée, ni Israël ni le Hamas ne dirigeraient Gaza.

L’Arabie saoudite accueillera dans les prochains jours des sommets des nations arabes et islamiques pour discuter du conflit israélo-palestinien, a déclaré mercredi le ministre des Investissements du royaume.

Le président iranien Ebrahim Raisi se rendra dimanche en Arabie saoudite pour le sommet de l’Organisation de la coopération islamique, a rapporté le journal Etemadonline, la première visite d’un chef d’État iranien depuis que Téhéran et Riyad ont mis fin à des années d’hostilité dans le cadre d’un accord négocié par la Chine en mars.

“L’objectif de réunir ces… sommets et autres rassemblements sous la direction de l’Arabie saoudite serait de contribuer à une résolution pacifique du conflit”, a déclaré le ministre saoudien des investissements, Khalid Al-Falih, lors du Bloomberg New Economy Forum à Singapour.

La branche armée du Hamas a déclaré mardi soir avoir tiré des missiles sur Tel Aviv, et des sirènes de roquettes ont retenti dans la ville israélienne et dans d’autres villes du centre d’Israël.

Les Israéliens de Tel Aviv ont marqué le premier mois de l’attaque du Hamas avec une veillée aux chandelles autour de photographies des otages sur la place Habima. Certains pleuraient, d’autres chantaient ou priaient.

“Je suis venue regarder les visages des otages, pour en faire partie. (…) Je veux être aux côtés des familles dont les proches se trouvent” à Gaza, a déclaré Valeria Nesterov, 24 ans, maquilleuse. .

Près des deux tiers des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont des déplacés internes, selon les chiffres de l’ONU, et des milliers de personnes cherchent refuge dans les hôpitaux, notamment dans des abris de fortune en toile installés sur leurs parkings.

À l’hôpital Al Shifa de la ville de Gaza, Um Haitham Hejela, une femme réfugiée avec de jeunes enfants dans une tente improvisée en tissu, a déclaré qu’ils avaient fui leur maison à cause des frappes aériennes.

“La situation empire de jour en jour”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a ni nourriture, ni eau. Quand mon fils va chercher de l’eau, il fait la queue pendant trois ou quatre heures. Ils ont frappé les boulangeries, nous n’avons pas de pain.”

Les organisations internationales et les pays occidentaux ont tenté de toute urgence d’acheminer de l’aide vers la bande de Gaza et d’en faire sortir les ressortissants étrangers.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré qu’un convoi humanitaire avait essuyé des tirs mardi dans la ville de Gaza.

Après avoir été réacheminé, le convoi a livré des fournitures médicales à l’hôpital d’Al Shifa. Qualifiant l’incident de “profondément troublant”, l’organisation a indiqué que deux camions avaient été endommagés et qu’un conducteur avait été légèrement blessé. L’origine des tirs n’a pas été identifiée.

Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Maytaal Angel, Emily Rose et Maayan Lubell à Jérusalem et Rami Amichay à Tel Aviv ; écrit par Rami Ayyub et Michael Perry ; Montage par Cynthia Osterman et Simon Cameron-Moore