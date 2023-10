Israël tire des obus sur le Liban

L’armée israélienne affirme que son artillerie répond aux attaques de mortier

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir procédé à des tirs d’artillerie sur le territoire libanais en réponse aux attaques au mortier venant de l’autre côté de la frontière.

Le bombardement a été signalé dimanche matin, un jour après que le Hamas et d’autres groupes palestiniens ont lancé une attaque à grande échelle contre des villes israéliennes et des bases militaires depuis la bande de Gaza.

« Tsahal a pris des mesures préparatoires à ce type d’éventualité et continuera d’opérer dans toutes les régions et à tout moment nécessaire pour assurer la sécurité des civils israéliens. » » a déclaré l’armée dans un communiqué publié par le Times of Israel.

DÉTAILS À SUIVRE