Israël tire des obus d’artillerie sur le sud du Liban après une attaque à la roquette

Vendredi, la radio de l’armée israélienne, Galei Tzahal, a rapporté que des unités d’artillerie tiraient sur le sud du Liban en réponse à des attaques de missiles antérieures. « L’armée israélienne attaque maintenant les sources de la fusillade au Liban », Galei Tzahal confirmé dans un tweet.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Tsahal mentionné que plus de dix roquettes avaient été tirées depuis le sud du Liban. « La plupart d’entre eux [were] interceptés par des combattants de la défense aérienne et le reste est tombé dans des zones ouvertes dans la région de Har Dov », il a ajouté. Tweets précédents signalé que des sirènes d’avertissement avaient été activées sur les hauteurs du Golan et en Haute Galilée.

« Nous ne laisserons pas les attaques contre les civils israéliens sans réponse », l’armée israélienne ajoutée en autre.

Dans une vidéo partagée par le compte en anglais de Tsahal, on peut voir le célèbre système de défense Iron Dome intercepter des tirs de roquettes.

REGARDER : Plus de 10 roquettes ont été tirées du Liban vers Israël, dont la plupart ont été interceptées par le système de défense aérienne de Tsahal. pic.twitter.com/tRlG7MCe0J – Forces de défense israéliennes (@IDF) 6 août 2021

Les tensions ont éclaté depuis mercredi lorsque trois roquettes ont été tirées du Sud-Liban sur Israël. Pour la première fois depuis 2006, Tel-Aviv a riposté par des tirs d’artillerie sur le Liban, menant également un raid aérien de nuit sur des positions militantes supposées là-bas.

Israël a déclaré que Beyrouth était « responsable » pour tout attentat terroriste originaire du Liban et a condamné le manque de gouvernance des organisations terroristes opérant dans le pays.

Le président libanais Michael Aoun a fustigé Israël et ses « intentions agressives » après les frappes aériennes nocturnes de mercredi sur des villages libanais.

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a appelé les parties à empêcher une escalade et a déclaré qu’elle travaillerait avec les Forces armées libanaises pour assurer le suivi sur le terrain et renforcer la sécurité le long de la Ligne bleue.

