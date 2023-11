Israël/Territoires palestiniens : La France appelle à une aide humanitaire immédiate (…)

Le Conseil de sécurité vient de se réunir en consultations, à la demande des Émirats arabes unis et de la Chine.

À la suite des attaques terroristes du Hamas, la situation sur le terrain se détériore dangereusement dans la bande de Gaza et dans toute la région.

La France est profondément préoccupée par le nombre de victimes civiles à Gaza, qui s’élève à plusieurs milliers. Elle condamne les attaques contre les sites des Nations Unies et le personnel humanitaire.

Compte tenu de la gravité de la situation humanitaire et de l’ampleur des besoins de la population de Gaza, la France appelle à une trêve humanitaire immédiate. Cette trêve doit être durable et soutenue. C’est absolument nécessaire et doit conduire à un cessez-le-feu. Un accès humanitaire sûr à la bande de Gaza doit également être garanti afin d’augmenter le nombre de convois humanitaires.

Face à l’urgence de la situation, et à l’initiative du président Emmanuel Macron, la France organise une conférence humanitaire internationale en faveur de la population de Gaza le 9 novembre à Paris. L’objectif est de coordonner les efforts internationaux pour garantir que la réponse humanitaire internationale réponde aux besoins des Palestiniens.

Les souffrances des Palestiniens et des Israéliens doivent cesser. Israël a le droit de se défendre et le devoir de le faire dans le respect du droit international humanitaire, tout en protégeant les populations civiles.

La conflagration régionale nous rappelle la nécessité urgente de restaurer un horizon politique, avec des garanties de sécurité pour Israël et un État pour les Palestiniens, vivant aux côtés de l’État d’Israël, dans la paix et la sécurité. Cet impératif ne peut plus être simplement un objectif à long terme ou un slogan. Nous devons en faire une réalité.

La France appelle à l’adoption sans plus attendre d’une résolution du Conseil de sécurité. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la présidence brésilienne pour y parvenir, et nous travaillerons également avec la présidence chinoise.

Q : Lorsque vous parlez d’un cessez-le-feu immédiat ou d’une trêve humanitaire, ce ne sont que des mots, car vos partenaires les plus proches et l’alliance occidentale, le Royaume-Uni et les États-Unis, se sont prononcés très ouvertement contre. Alors, comment allez-vous y parvenir ?

Ce que nous devons faire, c’est protéger les civils et leur apporter une aide humanitaire. Pour ce faire, nous avons besoin d’une trêve humanitaire, nous avons besoin de pauses humanitaires, nous devons donner accès aux agences de l’ONU, aux ONG. C’est ce qui doit se produire maintenant. L’effort humanitaire en cours est insuffisant, il y a encore des combats, il faut qu’ils cessent. Nous avons besoin d’une trêve durable et durable. Cela devrait conduire à un cessez-le-feu, mais nous avons d’abord besoin d’une trêve pour assurer l’accès humanitaire.

Q : Comment y parvenir alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni s’y opposent au sein du Conseil ?

Nous devons parvenir à un accord entre les membres du Conseil de sécurité, c’est toute la discussion que nous avons actuellement au Conseil de sécurité pour parvenir à un accord.

Q : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la réunion de Paris ?

C’est une conférence humanitaire que le président Macron organise jeudi. Nous aurons le commissaire général de l’UNRWA Philippe Lazzarini, Martin Griffiths (UNOCHA) sera également présent. Il s’agit premièrement de coordonner l’aide à Gaza, en fournissant un accès, et deuxièmement, d’essayer d’obtenir plus de ressources pour Gaza, qui a désespérément besoin de plus d’aide maintenant.

Q : Et des représentants de la région, des Palestiniens, d’Israël ?

Le Premier ministre palestinien sera présent.