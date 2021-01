TEL AVIV, Israël (AP) – Le ministre israélien de l’Éducation interdit aux groupes qui qualifient Israël d ‘«État d’apartheid» de donner des conférences dans les écoles – une décision qui cible l’un des principaux groupes de défense des droits humains du pays après avoir commencé à décrire à la fois Israël et son contrôle Territoires palestiniens en tant que système unique d ‘«apartheid».

Le terme explosif, longtemps considéré comme tabou et principalement utilisé par les critiques les plus sévères du pays, est rejeté avec véhémence par les dirigeants israéliens et de nombreux Israéliens ordinaires.

Le ministre de l’Éducation, Yoav Galant, a tweeté dimanche soir qu’il avait demandé au directeur général du ministère «d’empêcher l’entrée d’organisations qualifiant Israël » d’un État d’apartheid « ou humiliant les soldats israéliens de donner des conférences dans les écoles.

Dans un rapport publié la semaine dernière, le groupe de défense des droits B’Tselem a déclaré que si les Palestiniens vivent sous différentes formes de contrôle israélien en Cisjordanie occupée, ont bloqué Gaza, annexé Jérusalem-Est et en Israël même, ils ont moins de droits que les Juifs dans l’ensemble. zone située entre la mer Méditerranée et le Jourdain.

B’Tselem a déclaré qu’il ne serait pas découragé par l’annonce du ministre.

« B’Tselem est déterminé à poursuivre sa mission de documenter la réalité, de l’analyser et de faire connaître publiquement ses conclusions au public israélien et dans le monde entier », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Israël a adopté une loi en 2018 interdisant les conférences ou activités dans les écoles par des groupes soutenant des poursuites judiciaires contre des soldats israéliens à l’étranger. La loi a apparemment été rédigée en réponse au travail de Breaking the Silence, un groupe de dénonciation des anciens soldats israéliens. Il n’était pas clair si le décret de Galant était enraciné dans la loi de 2018.

Israël s’est longtemps présenté comme une démocratie florissante dans laquelle les citoyens palestiniens, qui représentent environ 20% de sa population de 9,2 millions d’habitants, ont des droits égaux. Israël s’est emparé de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza lors de la guerre de 1967 – des terres qui abritent près de 5 millions de Palestiniens et que les Palestiniens veulent pour un futur État.

B’Tselem et d’autres groupes de défense des droits affirment que les frontières séparant Israël et la Cisjordanie ont disparu depuis longtemps – du moins pour les colons israéliens, qui peuvent librement voyager dans les deux sens, tandis que leurs voisins palestiniens ont besoin de permis pour entrer en Israël.

Israël a retiré ses troupes et ses colons de Gaza en 2005, mais a imposé un blocus après que le groupe militant palestinien du Hamas y ait pris le pouvoir deux ans plus tard. Il considère le territoire «disputé» de Cisjordanie dont le sort devrait être déterminé dans les pourparlers de paix. Israël a annexé Jérusalem-Est en 1967 dans une démarche non reconnue internationalement et considère la ville entière comme sa capitale unifiée. La plupart des Palestiniens de Jérusalem-Est sont des «résidents» israéliens, mais pas des citoyens ayant le droit de vote.

Israël rejette catégoriquement le terme d’apartheid, affirmant que les restrictions qu’il impose à Gaza et en Cisjordanie sont des mesures temporaires nécessaires à la sécurité. La plupart des Palestiniens de Cisjordanie vivent dans des zones gouvernées par l’Autorité palestinienne, mais ces zones sont entourées de points de contrôle israéliens et les soldats israéliens peuvent entrer à tout moment. Israël a le contrôle total de 60% de la Cisjordanie.

B’Tselem soutient qu’en divisant les territoires et en utilisant différents moyens de contrôle, Israël masque la réalité sous-jacente – qu’environ 7 millions de Juifs et 7 millions de Palestiniens vivent sous un système unique avec des droits extrêmement inégaux.