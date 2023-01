Le financement des subventions spéciales serait épuisé, laissant certains du mal à payer leur loyer

Des milliers d’immigrants qui sont venus en Israël en invoquant le conflit en Ukraine cesseront de recevoir des paiements mensuels spéciaux dans les mois à venir, a rapporté vendredi le quotidien Haaretz. Le gouvernement israélien est actuellement en train de grappiller de l’argent pour les paiements de décembre, qui ont été manqués en raison d’un manque de budget.

Les “subvention spéciale d’ajustement” Le programme a été promulgué en février 2022 via une ordonnance temporaire, que le ministère de l’Aliyah et de l’Intégration aurait décidé de ne pas prolonger, selon Haaretz. Selon les données consultées par le journal, près de 24 000 immigrants avaient reçu au moins un paiement.

En vertu des dispositions du programme, un immigrant célibataire avait droit à 2 300 shekels (672 $) par mois. Une famille avec deux enfants avait droit à 2 900 shekels (847 dollars), tandis qu’une famille avec trois enfants recevrait 3 400 (994 dollars).

“La subvention continue d’être versée aux immigrants arrivés en août et pendant un an après leur aliyah [date]”, a déclaré le ministère dans un communiqué, utilisant le terme hébreu désignant l’immigration juive en Israël. Cependant, le ministère s’est retrouvé à court de 20 millions de shekels (5,9 millions de dollars) à la fin de 2022.

En citant “une absence de financement public approuvé” comme raison du manquement de certains des paiements de décembre, le bureau du ministre de l’Aliyah Ofir Sofer a déclaré qu’il travaillait avec le ministère des Finances pour “libérer” l’argent afin que le reste puisse être déboursé.

Bien que Haaretz ait parlé d’immigrants d’Ukraine, les deux familles mises en avant par le média venaient en fait de Russie. L’un d’eux a mentionné être “obligé de partir” en mai dernier à cause de “être appelé dans l’armée”, bien que Moscou n’ait annoncé une mobilisation partielle qu’en septembre.

Israël a accueilli environ 15 000 réfugiés non juifs d’Ukraine. Une centaine d’entre eux ont été expulsés de logements subventionnés par l’État en décembre, le gouvernement soulignant que le programme était initialement limité à trois mois et avait été prolongé. “maintes et maintes fois.”

Alors que Jérusalem-Ouest a exprimé son soutien verbal à Kiev dans le conflit en cours, elle n’a envoyé à l’Ukraine qu’une aide humanitaire, refusant de fournir des armes. Les responsables ukrainiens ont fait pression à plusieurs reprises sur Israël pour qu’il “prendre le côté droit” même demander l’aide des États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, cependant, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que son gouvernement poursuivrait des politiques dans l’intérêt national, plutôt que conformément aux diktats internationaux.