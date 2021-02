Israël suspend l’envoi de ses doses de vaccin Covid à d’autres pays au milieu d’un examen juridique et des objections du ministre de la Défense

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a suspendu l’envoi de coups de poing Covid-19 dans d’autres pays après que cette décision ait suscité des questions du procureur général de l’État et mis en colère le ministre de la Défense Benny Gantz.

La suspension a été annoncée jeudi, peu de temps après que le procureur général d’Israël, Avichai Mandelblit, ait demandé au conseiller à la sécurité nationale Meir Ben-Shabbat des éclaircissements sur le programme.

Gantz a accueilli le gel, écrivant sur Twitter que l’ordre de Netanyahu d’envoyer le surplus de vaccins israéliens à des pays étrangers était « Fait de manière antidémocratique, en contournant les procédures. »

Le ministre de la Défense avait écrit plus tôt au Premier ministre et au procureur général, disant que le transfert des coups devait être immédiatement suspendu. La décision de les partager a été prise sans « Discussions dans les forums pertinents », il a écrit, tel que cité par les médias locaux, et il a remis en question l’affirmation même de Netanyahu selon laquelle Israël disposait de vaccins supplémentaires dont il pouvait se passer.

«Ce n’est pas la première fois que des décisions importantes en matière de sécurité et de diplomatie sont prises derrière le dos des responsables concernés, ce qui pourrait nuire à la sécurité de l’État, aux relations extérieures et à l’état de droit», a-t-il ajouté. Nota Gantz.

Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir afin de déterminer ce qu’il faut faire avec les vaccins, a-t-il insisté, car ils sont un atout national. Le ministre de la Défense a réitéré ses appels à la convocation du cabinet sur Twitter et Facebook des postes jeudi.

Gantz est le principal rival politique de Netanyahu, leurs partis se retrouvant dans l’impasse lors de trois élections consécutives en 2019 et 2020. Les deux ont réussi à s’entendre sur un gouvernement de coalition l’année dernière afin que le pays puisse se concentrer sur la lutte contre la pandémie de coronavirus, mais l’accord s’est effondré, Israël entamera son quatrième vote en seulement deux ans en mars.

Mercredi, Netanyahu a confirmé les spéculations selon lesquelles Israël donnait ses coups supplémentaires à d’autres pays. Il n’a pas nommé les récipiendaires, disant seulement que ce seraient des gouvernements qui auraient fait des faveurs à l’État juif.

Les médias israéliens ont affirmé qu’environ 100 000 doses du vaccin Moderna fabriqué aux États-Unis ont été remises à une vingtaine de pays qui avaient d’une manière ou d’une autre soutenu l’affirmation controversée d’Israël selon laquelle Jérusalem était sa capitale. La liste comprenait le Honduras, le Guatemala, la Hongrie, le Kenya, l’Ouganda et la République tchèque, selon les rapports. La Mauritanie, qui n’a pas de relations diplomatiques avec Israël mais qui, selon la rumeur, cherche à normaliser ses relations, a également été mentionnée.

Le Honduras a déjà reçu son premier envoi de vaccin d’Israël, a annoncé jeudi le ministre hondurien de la Santé, Alba Consuelo Flores.

Israël a misé sur le coup Pfizer dans sa campagne de vaccination, qui a déjà vu plus de 45 pour cent de sa population de neuf millions se faire vacciner. Le pays s’est abstenu d’utiliser le vaccin Moderna, qu’il a également acheté, pour éviter toute confusion parmi les médecins, car les deux vaccins sont stockés et manipulés différemment.

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que les stocks israéliens de Moderna jab seraient utilisés pour vacciner les Palestiniens – mais seulement ceux qui ont un permis de travail en Israël, afin de contenir la propagation possible de l’infection entre Israël et les territoires occupés. Les autorités israéliennes ont insisté sur le fait qu’il n’était pas de leur responsabilité de fournir des vaccins à la Cisjordanie et à Gaza, malgré les critiques des responsables palestiniens et des groupes internationaux de défense des droits humains.

