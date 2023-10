Israël surveille anxieusement sa frontière nord à la recherche de signes avant-coureurs d’une guerre régionale plus large

La frontière nord d’Israël avec le Liban et la Syrie représente un point chaud potentiel dans le conflit qui a éclaté ce week-end – un point qui, selon les experts, mérite d’être surveillé au cours des prochains jours car il pourrait être le signe avant-coureur d’une guerre régionale plus large au Moyen-Orient.

Une chose est sûre : l’armée israélienne suit de près cette frontière.

Jusqu’à présent, l’armée israélienne s’est principalement concentrée sur l’élimination du Hamas dans le sud d’Israël et sur les cibles du Hamas dans la bande de Gaza.

Elle a également commencé à consolider ses défenses à la frontière nord avec le Liban. Cette frontière représente une avenue pour un éventuel deuxième front avec le Hezbollah – que les experts du groupe terroriste soutenu par l’Iran sont unanimes à qualifier de mieux armé et mieux entraîné que le Hamas.

Six personnes ont été tuées lundi (trois membres du Hezbollah, un officier israélien et deux militants palestiniens) dans un affrontement qui a suivi une petite incursion à travers la frontière nord avec Israël – petite au moins en comparaison des centaines de militants du Hamas qui ont traversé la frontière depuis Gaza le week-end.

Les habitants des deux côtés de la frontière nord ont connu un calme étrange dans la région mardi alors qu’ils attendaient de voir si le Hezbollah se joindrait à la bataille pour soutenir le Hamas.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, citant des sources ouvertes, a rapporté que le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et les unités du Hezbollah libanais (LH) ont déployé lundi des forces à la frontière sud-ouest de la Syrie avec Israël.

Par ailleurs, l’institut a noté que l’unité Radwan, une équipe spéciale du Hezbollah libanais axée sur l’infiltration du territoire israélien, est également arrivée en Syrie lundi et s’est dirigée vers la région frontalière.

Le groupe de recherche à but non lucratif a qualifié les événements de « cohérents avec le scénario dans lequel la guerre de Gaza se transforme en une guerre sur plusieurs fronts entourant Israël ».

Israël a mis en garde la Syrie contre une incursion transfrontalière, mais le Hezbollah est largement soutenu par le régime pur et dur de Téhéran. L’Iran a été accusé par beaucoup, y compris l’ambassadeur du Canada aux Nations Unies, de tirer les ficelles du groupe terroriste palestinien.

Des soldats libanais se tiennent sur une colline qui surplombe la ville israélienne de Metula tandis qu’un homme brandit les drapeaux palestinien et du Hezbollah du côté libanais de la frontière libano-israélienne, dans le village méridional de Kfar Kila, au Liban, le 9 octobre 2023. (Mohammed Zaatari/Associated Press)

Le major-général canadien à la retraite Denis Thompson a déclaré qu’il était difficile de prédire dans quelle direction la guerre allait se dérouler.

« C’est assez inquiétant », a déclaré Thompson, qui a servi pendant trois ans comme commandant multinational de la force internationale de maintien de la paix dans le Sinaï – une mission qui l’a fait connaître intimement les complexités de la région.

« Ce serait bien plus difficile pour Israël si le Hezbollah entre en guerre. »

Un porte-parole des Forces de défense israéliennes, le brigadier-général. Daniel Hagari a déclaré lundi que Tsahal n’était pas en mesure de dire avec certitude si l’Iran était impliqué dans la planification ou l’entraînement de l’attaque transfrontalière de samedi.

Le Hezbollah se retient-il ?

Le fait que le Hezbollah n’ait pas agi de concert avec le Hamas a piqué la curiosité d’autres experts en politique étrangère.

« Le Hezbollah est un groupe militant hautement qualifié et il cherche depuis longtemps à soutenir la cause palestinienne », a écrit Daniel Byman, chercheur principal au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington, dans Police étrangère magazine lundi.

« Pourtant, rejoindre pleinement le conflit et ouvrir un deuxième front dans la guerre contre Israël représenterait un risque énorme pour le Hezbollah. Il pourrait simplement préférer regarder les Palestiniens se battre et mourir tout en lançant des attaques symboliques limitées et en les encourageant depuis les coulisses. «

REGARDER | À quoi pourrait ressembler une opération terrestre à Gaza ? À quoi pourrait ressembler une opération terrestre à Gaza ? Vidéo en vedette« Il y aura un nombre considérable de pertes humaines » en tant que « dommages collatéraux » si Israël lance une opération terrestre à Gaza, a déclaré le major Glenn Ignazio, commandant à la retraite de l’US Air Force. Il a été rejoint mardi par le colonel de l’armée britannique Simon Diggins sur le thème Pouvoir et politique.

Byman a ajouté que le Hezbollah « s’est révélé être l’ennemi le plus redoutable d’Israël depuis la création du groupe au début des années 1980 ».

Au printemps dernier, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que l’Iran dépensait 700 millions de dollars américains pour le Hezbollah et 100 millions de dollars pour le Hamas.

Avec l’aide de Téhéran, le Hezbollah a élargi son arsenal de roquettes et de missiles capables de frapper profondément en Israël. Le Hezbollah aurait également acquis une gamme de missiles de croisière antinavires et de missiles sol-air – des armes qui compliqueraient toute éventuelle opération israélienne, a noté l’Institut pour l’étude de la guerre.

Un combattant du Hezbollah porte le cercueil d’un camarade tué par les bombardements israéliens, alors qu’il crie des slogans lors de son cortège funèbre dans le village de Kherbet Selem, au sud du Liban, le mardi 10 octobre 2023. Le groupe soutenu par l’Iran a annoncé lundi soir que trois des militants sont morts à la suite de violents bombardements israéliens dans les villes frontalières du sud du Liban. (Hussein Malla/Associated Press)

« Le Hezbollah est bien plus redoutable que le Hamas, dont les opérations actuelles sont déjà un cauchemar pour Israël », a écrit Byman dans le magazine Foreign Policy.

« Le Hezbollah est également plus compétent que les autres groupes militants, peut-être le plus compétent au monde. »

Contrairement au Hamas, qui est confiné à une petite bande de terre à Gaza, le Hezbollah contrôle de vastes portions du sud du Liban, des parties de Beyrouth et une grande partie de la région libanaise de la vallée de la Bekaa. Il est également politiquement actif, avec un bloc pro-Hezbollah détenant 62 sièges au parlement libanais.

L’Iran craint l’isolement, selon un ancien commandant canadien

Et d’un point de vue géopolitique plus large, a déclaré Thompson, l’avancée stupéfiante du Hamas dans le sud d’Israël et la menace imminente d’une intervention du Hezbollah pourraient être une tentative d’attirer l’attention du monde alors que d’autres voix dans le monde arabe s’efforcent de normaliser les relations avec l’État juif.

« Il ne s’agit en réalité pas d’une dernière tentative, mais d’une tentative de faire dérailler ce processus et de placer la question palestinienne au premier plan », a-t-il déclaré.

L’Iran, dont les intérêts sont différents, a tout autant à craindre d’un apaisement des tensions entre Israël et le reste de la région – surtout si son grand rival, l’Arabie saoudite, parvient à négocier un règlement avec Israël.

« Ils sont nerveux si un certain nombre d’Etats arabes normalisent leurs relations », car cela laisserait l’Iran encore plus isolé. » dit Thompson.

Sur cette image publiée par le Palais royal saoudien, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, à droite, accueille le président Joe Biden d’un coup de poing après son arrivée au palais Al-Salam à Djeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022. (Bandar Aljaloud/Palais royal saoudien/Associated Press)

L’Institut pour l’étude de la guerre a noté un changement dans la pensée stratégique iranienne dont les dirigeants du pays ont parlé ouvertement.

Pendant des décennies, le régime de Téhéran n’a cessé de crier « Mort à Israël », mais a soigneusement évité de dire comment il allait le mettre en œuvre.

La situation a changé au cours de l’année écoulée, les hauts commandants militaires iraniens mettant l’accent sur l’importance des opérations terrestres et des combats urbains, par opposition aux frappes de missiles et de drones. L’idée derrière cette stratégie, selon l’institut, est de créer des déplacements internes et un chaos intérieur, déstabilisant Israël et conduisant finalement à son déclin.