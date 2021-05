Israël sur le fil alors que les politiciens se disputent la coalition pour évincer Netanyahu

JERUSALEM – La classe politique israélienne a été enfermée dans un marchandage de chevaux frénétique lundi, alors que les politiciens de l’opposition luttaient pour conclure un accord de coalition pour évincer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui à son tour menait un ultime effort pour s’accrocher au pouvoir. Le troc a mis en lumière la fragmentation du système politique israélien, dans lequel le sort à court terme de l’État israélien – presque paralysé après quatre élections en deux ans, perturbé par une guerre récente et des troubles civils, meurtri par la pandémie et contraint par l’absence de budget de l’État — était entre les mains d’une panoplie de petits partis politiques marchandant le contrôle de bureaux gouvernementaux mineurs comme le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. La nature granuleuse des discussions a démenti leur implication dramatique : M. Netanyahu – le Premier ministre israélien le plus ancien et l’homme qui a façonné l’Israël contemporain plus que tout autre citoyen – n’a jamais été aussi près de perdre ses fonctions. Et pourtant, alors qu’il ne reste que deux jours à l’opposition pour conclure un accord, son départ est encore loin d’être gagné d’avance. « Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini », a déclaré Rachel Azaria, ancienne législatrice centriste et auteure d’un livre récent sur le changement social en Israël. « Il y a une blague maintenant sur WhatsApp, Twitter et Facebook : le reste du monde est toujours coincé dans Covid. Nous sommes quatre tragédies plus tard.

« Nous avons eu la guerre et les émeutes, et nous n’avons pas de budget », a ajouté Mme Azaria. « Et les gens sont du genre : « Trouvez simplement un moyen de le faire fonctionner. » » La porte a été ouverte dimanche, lorsque Naftali Bennett, un courtier ultranationaliste du pouvoir, a pris la décision à la dernière minute de s’associer à un bloc de partis anti-Netanyahu, augmentant considérablement les chances d’évincer M. Netanyahu d’ici mercredi soir. M. Bennett dirige un petit parti d’extrême droite avec seulement sept sièges au Parlement. Mais c’est lui qui détient la balance du pouvoir, puisque M. Netanyahu, dont il a jadis été chef de cabinet, ne peut être remplacé sans son soutien. Depuis des élections générales peu concluantes en mars, les quatrièmes depuis avril 2019, M. Bennett avait évité de se ranger du côté de l’opposition, dont les idéologies vont de l’extrême droite à la gauche – en grande partie parce qu’il hésitait à rejoindre un gouvernement d’une telle diversité idéologique.

Mais dimanche, il a annoncé sa volonté de négocier un accord de coalition avec le chef de l’opposition, Yair Lapid, déclarant que le danger de prolonger la stase politique l’emportait sur le coût idéologique de rejoindre un gouvernement d’union. S’ils parvenaient à un accord, M. Bennett deviendrait Premier ministre jusqu’en 2023, date à laquelle M. Lapid, ancien animateur de télévision centriste, prendrait la relève.

Mais l’accord n’était pas encore conclu lundi soir. Trois parties, dont celle de M. Bennett, n’avaient pas formellement signé d’entente. Parmi d’autres différends de dernière minute, deux parties se disputaient pour savoir qui dirigerait le ministère de l’Agriculture, tandis qu’une troisième faisait toujours pression pour une place dans un comité central qui décide des nominations judiciaires, selon une personne impliquée dans les négociations. Et un petit parti islamiste arabe, Raam, n’avait pas encore déclaré s’il soutiendrait la nouvelle coalition – soit de manière informelle en votant pour elle lors du vote de confirmation au Parlement, soit en rejoignant officiellement le gouvernement lui-même – et dans le processus deviendrait le premier parti dirigé par des citoyens palestiniens d’Israël pour soutenir un gouvernement israélien de droite. Et le parti de M. Netanyahu, le Likud, faisait toujours pression sur les législateurs de l’opposition de droite hésitants, les appelant à abandonner le bloc anti-Netanyahu et probablement à forcer le pays à une nouvelle élection qui pourrait se terminer plus favorablement pour M. Netanyahu. Un responsable de New Hope, un petit parti de droite qui n’avait pas encore officiellement rejoint le bloc de coalition, a déclaré que ses six législateurs avaient reçu un barrage constant d’appels téléphoniques et de messages tout au long de lundi de la part de membres du Likud, qui les poussaient à abandonner les négociations. . Des manifestants pro-Netanyahu se sont rassemblés devant les domiciles de M. Bennett et de son alliée Ayelet Shaked, les exhortant à faire marche arrière. Tous deux se sont vu attribuer des détails de sécurité par la police, craignant qu’ils ne deviennent la cible de violences politiques. Et sur les ondes, les législateurs du Likud ont intensifié leurs critiques à l’encontre de M. Bennett et de Mme Shaked, dans un ultime effort pour les éloigner de M. Lapid. Miri Regev, une ministre du Likoud, a déclaré lundi soir à un radiodiffuseur : « J’espère toujours que nous parviendrons à former un gouvernement de droite et que Bennett, qui est le Madoff de la politique israélienne, qui a trompé et menti à ses électeurs, ses clients , reprendra ses esprits et reviendra à la maison.

La nature prolongée des négociations est en partie enracinée dans la nature du système électoral israélien, qui attribue les sièges parlementaires en fonction de la part des voix de chaque parti, ce qui permet aux petits partis d’entrer au Parlement plus facilement et aux grands partis de former des gouvernements majoritaires. . Mais c’est aussi dû à la division de M. Netanyahu lui-même.