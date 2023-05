Les décisions de Tel-Aviv suggèrent une détérioration de sa domination militaire alors que son partenaire le plus proche, les États-Unis, perd son influence régionale

Après avoir défié les appels publics à lancer une opération militaire à grande échelle contre les groupes armés palestiniens à Gaza, craignant que cela ne déclenche une guerre sur plusieurs fronts, Israël a lancé une campagne d’assassinats contre les dirigeants du Jihad islamique palestinien.

Malgré les centaines de roquettes tirées sur Gaza récemment suggérant qu’elle pourrait vouloir une nouvelle escalade, Tel-Aviv* cherche une victoire stratégique limitée pour marquer des points politiques et son refus de cibler le Hamas, le mouvement armé le plus puissant de Gaza, le prouve.

Le 2 mai, le prisonnier politique palestinien, Khader Adnan, est mort dans le centre de détention militaire israélien de Nitzan après une grève de la faim de 86 jours. Ayant participé à cinq grèves de la faim précédentes, Adnan était devenu une icône nationale qui, par des moyens pacifiques, avait gagné sa liberté après avoir été détenu à plusieurs reprises sans inculpation par le système judiciaire militaire israélien. Au bout de 80 jours de sa dernière grève de la faim, la personnalité publique et porte-parole officiel du Jihad islamique palestinien (JIP) en Cisjordanie a connu une détérioration significative de son état de santé, ce qui a suscité des appels pour le transférer dans un établissement médical.

L’ONG de défense des droits de l’homme Physicians for Human Rights Israel a publié une déclaration sur la mort d’Adnan, affirmant que le « Le fait de ne pas assurer son hospitalisation – ainsi que le refus de deux hôpitaux israéliens de l’admettre – est une violation des droits humains fondamentaux et de l’éthique médicale », et par conséquent, les autorités israéliennes portaient la responsabilité de la mort du prisonnier. Israël a nié tout acte répréhensible.

Le groupe de la Société des prisonniers palestiniens a qualifié la mort d’Adnan d’un « assassinat » par les autorités pénitentiaires. Il est à noter que ce que l’on appelle la « Joint Room » palestinienne, un parapluie pour les factions armées de Gaza, a également interprété sa mort comme le résultat d’une négligence médicale, et donc d’un assassinat. En réponse, les groupes armés à l’intérieur de Gaza ont lancé un lot de 22 projectiles vers Israël, blessant gravement un Israélien dans la ville de Sderot.

Israël a ensuite choisi de frapper des cibles à l’intérieur de Gaza plus tard dans la nuit, frappant des zones agricoles et des sites d’entraînement connus appartenant à l’organisation du Hamas. Malgré la mort de deux civils palestiniens, la campagne de bombardement a été conçue pour fournir au public israélien la réponse demandée aux tirs de roquettes, sans franchir réellement le seuil qui déclencherait la guerre avec Gaza.

La pression sur le gouvernement Netanyahu pour lancer une guerre contre Gaza a été forte, à tel point que le ministre israélien de la Sécurité, Itamar Ben Gvir, a qualifié la réponse de «faible.” Cela a provoqué une querelle entre le parti Likud du Premier ministre et le parti Otzma Yehudit de Ben Gvir, qui a décidé de boycotter les votes à la Knesset. Il s’agit de la première querelle interne majeure entre les coalitions à être vue publiquement depuis que le gouvernement Netanyahu a pris le pouvoir à la fin de l’année dernière. Sous l’alliance des partis d’extrême droite qui maintiennent le gouvernement uni, des politiques radicales ont été menées contre les Palestiniens, y compris l’adoption initiale d’une législation qui introduira la peine de mort pour les Palestiniens accusés d’avoir attaqué des Israéliens.

Alors que le gouvernement israélien lutte pour apaiser les troubles intérieurs à propos de la refonte prévue de son système juridique, il lutte également contre la possibilité croissante d’une débâcle de politique étrangère. Plus tôt cette année, le gouvernement américain a organisé un certain nombre de visites de haut niveau en Israël, visant à apaiser les tensions avec les Palestiniens et à prévenir de nouvelles ruptures avec des pays voisins comme la Jordanie. L’administration Biden a même coordonné deux conférences sur la sécurité, axées sur le rapprochement de l’Autorité palestinienne (AP) avec Israël, et sur une plus grande collaboration entre les deux parties dans la lutte contre les groupes armés à l’intérieur de la Cisjordanie.

Début avril, pendant le mois sacré musulman du Ramadan, les forces israéliennes ont pris d’assaut le site de la mosquée Al-Aqsa, blessant et/ou arrêtant 400 fidèles dans le but de les expulser de l’enceinte. Cela a déclenché une indignation généralisée dans tous les territoires palestiniens occupés, déclenchant des tirs de roquettes depuis Gaza et plusieurs fusillades en Cisjordanie. Le lendemain des événements d’Al-Aqsa, une salve de roquettes a également été tirée depuis le sud du Liban, un jour plus tard, des roquettes sont venues de Syrie et ont frappé les hauteurs occupées du Golan. Cette série d’événements s’est avérée un défi important pour les établissements de sécurité, politiques et militaires israéliens.

Bien que personne n’ait officiellement revendiqué la responsabilité des tirs de roquettes depuis le Liban et la Syrie, un front régional unifié composé de groupes armés du Yémen, d’Irak, de Syrie, du Liban et de Palestine a menacé une guerre sur plusieurs fronts en cas de réponse israélienne disproportionnée. Les frappes de représailles qu’Israël a choisi de lancer contre le Liban et Gaza n’ont fait aucune victime, touchant des zones de peu ou pas de valeur stratégique. Fait intéressant, les forces israéliennes ont ensuite reçu l’ordre d’éviter les affrontements à la mosquée Al-Aqsa pour le reste du Ramadan, de peur de provoquer de nouveaux tirs de roquettes.

Lorsque les roquettes de Gaza sont arrivées la semaine dernière, en réponse à la mort de Khader Adnan, il était clair que l’establishment politique israélien avait compris qu’il devait faire preuve de prudence. C’est pourquoi Tel-Aviv a alors concentré ses efforts sur le bombardement de la Syrie et l’assassinat de combattants palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie occupée, deux escalades sûres. Il est devenu clair, cependant, que l’embarras auquel le gouvernement israélien était confronté le forcerait à agir, surtout après que la coalition de Netanyahu s’est disputée l’absence d’une forte démonstration de force.

L’escalade de cette semaine

Juste après 2 heures du matin mardi, des frappes aériennes israéliennes ont visé les maisons de trois dirigeants du JIP, les tuant pendant qu’ils dormaient, ainsi que leurs familles. En 90 minutes environ, 170 raids israéliens ont été menés, la plupart touchant des sites d’entraînement et des zones dégagées. Cette campagne d’assassinats a initié la série actuelle de combats, mais est indissociable des événements mentionnés ci-dessus.

Les assassinats ont reflété les frappes aériennes de choc d’Israël sur Damas et Gaza en novembre 2019, assassinant le commandant du JIP Baha Abu Atta. En août de l’année dernière, Israël a également lancé une opération militaire qui a tué deux commandants militaires du JIP. Au cours de ces deux escalades, le Hamas, le groupe armé le plus puissant de Gaza, est resté sur la touche, jouant un rôle consultatif auprès de ses alliés. Ces deux rounds se sont soldés par des victoires de la propagande israélienne et la tactique consistant à tenir le Hamas à l’écart a réussi en partie. C’est sur le modèle de ces deux attaques précédentes qu’Israël a choisi d’essayer de maximiser son image de force, tout en minimisant le risque.

Ce que la campagne d’assassinats suggère, c’est que Tel-Aviv a peur d’entraîner le Hamas dans l’escalade. Au lieu de cela, le gouvernement de Netanyahu a choisi de poursuivre l’option la plus simple possible, d’infliger un coup mineur tout en donnant au peuple israélien l’illusion de restaurer ce qu’Israël appelle sa « capacité de dissuasion » ce qui se traduit grosso modo par ses ennemis craignant ce qu’il peut faire en réponse à une agression. Bien qu’Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich et leurs partisans puissent se vanter de l’impact que ces assassinats ont eu, la réalité est qu’Israël évite de cibler le Hamas, ce qui montre que sa capacité de dissuasion a été perdue. De plus, il est possible qu’Israël ait mal calculé cette fois et qu’il n’était pas prêt pour la réponse des groupes palestiniens.

À une époque où les États-Unis sont dans leur position la plus faible au Moyen-Orient, leur principal allié a perdu son avantage militaire. Israël possède peut-être le meilleur armement de pointe de tous les pays de la région, mais il a été égalé par une opposition beaucoup plus déterminée qui a maintenant renversé le scénario et atteint sa propre capacité de dissuasion contre les Israéliens.

*La Russie reconnaît Jérusalem-Ouest comme la capitale d’Israël, comme indiqué sur le site Web du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères