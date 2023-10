Israël subit la journée la plus sanglante depuis des décennies alors que de violentes fusillades font rage dans les rues contre les militants du Hamas

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les échanges de coups de feu font rage dans les rues d’Israël après que Benjamin Netanyahu a promis d’extirper tous les militants du Hamas qui ont traversé la frontière de Gaza et saccagé les colonies voisines, alors que des récits poignants émergent sur le bilan des civils sur leur passage.

À la suite de l’attaque sans précédent du Hamas samedi matin – qui a entraîné la pire perte de vies israéliennes depuis des décennies – le cabinet de sécurité israélien a officiellement déclaré la guerre dimanche, l’autorisant à prendre des « mesures militaires significatives » en représailles.

Déjà en frappant les habitants de Gaza piégés avec des frappes aériennes incessantes et en coupant l’électricité et d’autres approvisionnements à l’enclave assiégée, la perspective d’une crise humanitaire à grande échelle est devenue plus sombre dimanche – Israël ne faisant pas grand-chose pour dissiper les craintes d’une offensive terrestre imminente.

M. Netanyahu avait d’abord promis de « parcourir chaque communauté jusqu’à ce que nous tuions tous les terroristes se trouvant sur le territoire israélien » en ordonnant l’évacuation des régions proches de la frontière – où les troupes israéliennes cherchaient à déloger les combattants du Hamas de huit endroits différents. C’est arrivé comme suit :

Le nombre de morts a atteint 600 en Israël et plus de 370 en Palestine, avec des milliers de blessés.

Le Hezbollah et Israël ont échangé des tirs de roquettes et d’artillerie à la frontière libanaise.

Des témoins ont raconté L’indépendant de morts lors d’un festival de musique perquisitionné par le Hamas.

Israël a confirmé que le Hamas avait pris 100 otages.

La Pologne a annoncé qu’elle évacuait ses citoyens d’Israël

Dans des scènes extraordinaires, des échanges de coups de feu ont eu lieu dimanche dans les rues du sud d’Israël, le Hamas affirmant que ses combattants avaient continué à traverser la frontière pendant la nuit à la suite de leur première incursion impliquant des parapentes, des vedettes rapides et des motos, après avoir fait exploser des tours d’observation israéliennes et d’autres fortifications. .

Parmi ceux qui se trouvaient sur le chemin immédiat des militants se trouvaient des milliers de fêtards participant à un festival de musique de transe, qui a été interrompu samedi matin par des roquettes volant au-dessus de nous, avant que les militants ne prennent d’assaut l’événement et n’ouvrent le feu avec des fusils d’assaut et des grenades.

Pourchassant les fêtards alors qu’ils tentaient de se cacher dans une zone boisée voisine, les militants ont tué et kidnappé des dizaines de personnes, ont déclaré des témoins oculaires et des amis. L’indépendant.

Des centaines de fêtards ont fui la rave alors que le Hamas attaquait (Provenant)

Une femme a déclaré qu’elle n’avait survécu qu’en faisant le mort dans une voiture après que le conducteur qui tentait de l’aider à s’enfuir ait été abattu à bout portant, tandis qu’une autre a déclaré à la BBC qu’elle s’était cachée sous un arbre pendant trois heures alors que des hommes armés d’armes automatiques parcouraient la rue. zone tirant tout en leur vue.

Des images poignantes montrent une femme de 25 ans emmenée sur la moto d’un tireur palestinien alors qu’elle implorait « ne me tuez pas ». Son petit ami, qui figurait également dans les images, aurait également été pris en otage, a déclaré son frère à la chaîne de télévision israélienne Channel 12 News.

Le citoyen britannique Jake Marlowe travaillait comme agent de sécurité au festival et a disparu depuis qu’il a envoyé à sa mère un message lui disant qu’il l’aimait samedi à 5h30 du matin, a-t-elle déclaré. Nouvelles juives.

Dans une note vocale – dont une transcription a été vue par L’indépendant – envoyé par M. Marlowe à un ami, le jeune homme de 26 ans a déclaré : « Nous le voyons sous nos yeux, nous rassemblons les gens du parti maintenant, nous sommes sur un VTT [quad bike] et nous disons à tout le monde de foutre le camp de là.

Jake Marlowe est porté disparu depuis samedi matin (Jake Marlowe/Facebook)

Un autre citoyen britannique, le photographe Dan Darlington, a été porté disparu par sa famille, tandis que les proches de Nathanel Young, 20 ans – un Britannique servant dans les Forces de défense israéliennes (FDI) – ont déclaré qu’il avait été tué près de la frontière avec Gaza.

Signe que le conflit pourrait s’étendre, Israël et la milice du Hezbollah, soutenue par l’Iran, ont échangé des tirs d’artillerie et de roquettes le long de la frontière libanaise, tandis qu’en Égypte, deux touristes israéliens ont été abattus par un policier accompagné de leur guide égyptien.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington annoncerait de nouvelles aides et assistances à Israël, et a suggéré qu’une partie de la motivation de l’attaque du Hamas pourrait avoir été de perturber une potentielle normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite.

Alors que l’Iran et l’Irak font l’éloge du Hamas, le président américain Joe Biden a averti : « Ce n’est pas le moment pour un parti hostile à Israël d’exploiter ces attaques. »

Les Palestiniens se rassemblent autour des décombres des bâtiments touchés lors des frappes aériennes israéliennes sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. (AFP via Getty Images)

Faisant état de préoccupations accrues, le pays a annoncé qu’il enverrait des avions militaires pour évacuer quelque 200 de ses citoyens de l’aéroport Ben Gourion d’Israël, la Roumanie ayant rapatrié près de 350 personnes dans la nuit de samedi sur deux vols.

Le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a déclaré que son pays était « en pourparlers sur l’établissement d’un pont d’évacuation » avec la Grèce.

Pendant ce temps, Israël a affirmé que des militants du Hamas se cachaient dans des maisons civiles, des hôpitaux et des écoles à Gaza, alors que les frappes aériennes israéliennes touchaient des immeubles d’habitation, des tunnels, un hôpital et une mosquée. L’armée israélienne a déclaré avoir touché 800 cibles du Hamas à Gaza et affirmé avoir tué des centaines de militants du Hamas en Israël.

Des soldats israéliens examinent les restes d’un commissariat de police à Sderot (Reuters/Ronen Zvulun)

Coupant l’électricité et l’approvisionnement en d’autres biens, M. Netanuhyu avait averti samedi que les Palestiniens avaient 24 heures pour évacuer Gaza – malgré les 2,3 millions d’habitants de l’enclave qui y vivent sous blocus israélien.

En lançant un nouvel avertissement dimanche matin, le Premier ministre a promis que, à Gaza, « tous les terroristes situés dans une maison, tous les commandants dans les maisons, seront touchés par les tirs israéliens », ajoutant : « Cela va continuer à s’intensifier dans les heures à venir. .»

En promettant de détruire les « capacités militaires et gouvernementales » du Hamas, il a préparé les habitants d’Israël à un conflit de longue durée, déclarant : « Cette guerre prendra du temps. Ça va être difficile. »