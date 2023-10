Israël subira bien plus de dégâts de cette guerre qu’il ne le pense — RT World News

Le 7 octobre, le monde a été choqué par une nouvelle flambée du conflit palestino-israélien, et cette fois-ci, très grave. Non seulement le Hamas a tiré des roquettes sur Israël, mais il a également pénétré le territoire israélien. L’opération, baptisée Al-Aqsa Flood, est sans précédent en termes d’audace et de planification. On estime que plus d’un millier d’Israéliens ont été tués et plus de 3 500 blessés, des territoires ont été conquis, des militaires et des civils ont été pris en otages. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé le début d’une guerre à grande échelle, promettant de laisser la bande de Gaza en ruines.

Les événements actuels sont le résultat du plus grand échec du système de sécurité de l’État israélien dans l’histoire récente. Ils ont gravement ébranlé la croyance en « l’omniprésence » du Mossad (les services de renseignement israéliens) et en l’invincibilité des Forces de défense israéliennes (FDI). Pendant de nombreuses heures, l’armée israélienne est restée totalement impuissante face aux attaques des groupes armés palestiniens contre le pays. Les renseignements israéliens n’ont pas non plus réussi à empêcher la catastrophe. Pendant ce temps, même le jour choisi par le Hamas pour le début de l’opération était tout à fait symbolique : le 50e anniversaire de la guerre du Kippour en 1973.

Actuellement, les autorités israéliennes n’ont qu’une seule issue : laver leur déshonneur avec le sang de l’ennemi. Cela pourrait être fait en attirant des troupes terrestres vers Gaza et en portant un coup destructeur au Hamas. Mais les choses sont encore plus compliquées par le fait que le Hamas n’est pas seul. Il est soutenu par l’Iran et l’organisation militante libanaise Hezbollah. Auparavant, le Hezbollah avait promis d’ouvrir un deuxième front et, aujourd’hui, il s’est ouvertement joint au conflit armé aux côtés des Palestiniens. Jusqu’à présent, elle n’a agi qu’à partir de la zone frontalière. Les camps échangent des frappes, le Hezbollah compte déjà des morts, pour lesquels la direction du mouvement a promis de se venger.

Les experts notent que le Hezbollah possède des armes avancées, une expérience de combat considérable et bénéficie du plein soutien de Téhéran.















Pas besoin de sous-estimer l’adversaire

L’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a averti que le Hezbollah était devenu plus dangereux que jamais ces dernières années. Avec des victoires majeures sur le champ de bataille en Syrie, d’énormes arsenaux d’armes au Liban et de puissants alliés dans toute la région, le Hezbollah est au sommet de sa puissance militaire et politique, et à son plus fort depuis sa création en 1985.

On ne sait pas exactement quel type d’armes le Hezbollah possède et combien d’armes il possède, ni quelle est la taille des unités de combat de l’organisation (le Hezbollah n’est pas seulement une formation paramilitaire, mais un parti politique légitime au Liban). Cependant, certaines informations sont disponibles. Les données et observations accessibles au public, ainsi que les informations provenant de personnes liées à l’organisation, nous permettent de tirer certaines conclusions.

Le potentiel de surprendre

Théoriquement, tout ce que le complexe militaro-industriel iranien a à offrir peut être transféré aux combattants du Hezbollah. Cela comprend des dizaines de types de missiles et de drones. De plus, Téhéran aide le Hezbollah à hauteur de centaines de millions de dollars chaque année. Cela signifie que le Hezbollah peut opposer une résistance sérieuse à Israël, non seulement sur terre, mais aussi sur mer et dans les airs. Il existe des preuves que ces dernières années, le Hezbollah a acquis des équipements militaires navals avancés, notamment des missiles de croisière antinavires Yakhont et C-802, ainsi que des sous-marins drones.

Elle possède également des missiles balistiques. Les experts affirment que la portée des missiles iraniens est de 500 à 700 kilomètres, ce qui leur permet d’atteindre n’importe quel point de la carte en Israël.

Quant au nombre de combattants, il y a deux ans, le secrétaire général du Hezbollah affirmait que l’organisation comptait environ 100 000 combattants entraînés. Hassan Nasrallah a souligné qu’il s’agit uniquement du nombre de soldats professionnels. L’organisation peut également obtenir le soutien de nombreux groupes alliés et adeptes du monde entier.















Focus sur les missiles et plus encore

L’arsenal de missiles du Hezbollah n’a cessé de croître depuis 2006 (la Seconde Guerre du Liban). Selon les médias, elle dispose actuellement d’environ 200 000 missiles, dont des systèmes de missiles intelligents de haute précision, ainsi que des drones et des systèmes de défense aérienne.

Le système de missiles antichar russe Kornet a été utilisé lors des combats dans le sud du Liban en 2006 et a pu toucher les chars israéliens Merkava. Quant aux missiles de haute précision mentionnés par Netanyahou à l’ONU en 2017 et 2018, il s’agit des roquettes d’artillerie Zelzal (portée de 160 km) que l’Iran a activement utilisées dans la guerre contre l’Irak (1980-1988), des roquettes d’artillerie Zelzal-2 ( portée de 210 km) et le missile balistique sol-sol Fateh-110. Ce dernier a été utilisé lors de l’opération Martyr Soleimani, lancée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne (CGRI) contre l’armée américaine en Irak en réponse à l’assassinat du commandant de la Force Qods, le général Qassem Soleimani, tué à Bagdad.

On sait également que les Iraniens ont remis d’innombrables pièces d’artillerie et obus à leurs collègues libanais. Par ailleurs, le Hezbollah possède de nombreux véhicules blindés lourds. Nous en avons vu certains pendant la campagne syrienne – par exemple les chars T-55, T-72 et T-80. L’organisation possède également différents types de véhicules de combat d’infanterie et de véhicules blindés de transport de troupes, l’obusier automoteur 2S1 Carnation, le système d’armes automotrices anti-aériennes Shilka, et bien plus encore.

Le Hezbollah est capable de tirer 3 000 roquettes par jour sur le territoire israélien et peut atteindre des cibles à n’importe quelle distance. Les experts affirment également qu’en 2021, le parti libanais disposait d’environ 2 000 véhicules aériens sans pilote (UAV). Compte tenu du développement très réussi des drones de combat par l’Iran, il ne fait aucun doute que cela est effectivement vrai.















Conclusions

La situation d’Israël est encore compliquée par l’existence d’un vaste réseau de tunnels souterrains utilisés par les combattants du Hezbollah pour se déplacer, transporter du matériel militaire et stocker des armes. L’armée israélienne détruit régulièrement des tunnels s’étendant du sud du Liban au nord d’Israël, mais même l’armée israélienne reconnaît que le nombre de passages souterrains secrets est écrasant et qu’il est impossible de tous les détruire.

Gadi Eizenkot, le 21e chef d’état-major général de Tsahal, a souvent souligné que ces tunnels permettent au Hezbollah de mener des frappes inattendues. Cependant, l’organisation continue de se développer dans d’autres domaines ; elle forme des hackers et accorde une attention croissante aux technologies de l’information. Il y a cinq ans, j’ai pu interviewer Muhammad Afif, responsable des médias du Hezbollah. C’est ce qu’il m’a dit à l’époque.

« Nous affrontons nos ennemis à tous les niveaux possibles – y compris par le biais des services de renseignement, des forces spéciales, de l’idéologie et bien sûr d’Internet. Nous n’avons pas l’intention d’être à la traîne de nos adversaires en quoi que ce soit. Le Hezbollah surveille de près chaque mouvement d’Israël. Toute nouvelle technologie dont ils disposent, nous l’avons aussi. Le Hezbollah dispose d’une unité spécialisée dans la guerre électronique et les hackers. Nous accordons une grande attention à la publicité, aux relations publiques et aux réseaux sociaux. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans égal dans ce domaine, mais c’est une direction prometteuse. Surtout chez les jeunes qui veulent travailler en ligne et savent comment le faire. De notre côté, nous leur fournissons tout ce dont ils ont besoin pour se former et travailler. Il n’y a pas que les Libanais qui sont impliqués : de nombreux jeunes étrangers soutiennent le Hezbollah.»

Compte tenu de tout ce qui précède, nous pouvons tirer plusieurs conclusions importantes. Si Israël gagne une guerre à grande échelle contre le Hezbollah, ce sera sûrement une victoire à la Pyrrhus. Le Hezbollah subira également des dommages irréparables à la suite d’un affrontement direct avec Israël. Il existe cependant une différence fondamentale dans les principes des deux parties. Le Hezbollah est une organisation qui a été créée (et existe) pour combattre et mourir, une fois qu’elle a rempli sa mission de blesser mortellement l’ennemi. La question est : Israël serait-il prêt à faire de même ?