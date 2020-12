Les politiciens israéliens ont adopté une proposition visant à dissoudre le Parlement et à organiser des élections anticipées en 2021 après que l’opposition a critiqué la gestion par Benjamin Netanyahu de la pandémie de coronavirus.

Mercredi après-midi, les législateurs ont voté 61-54 en faveur de la dissolution de la 23e Knesset, ce qui déclencherait la quatrième élection en seulement deux ans si elle était adoptée.

Les deux projets de loi de dispersion qui ont été approuvés en lecture préliminaire doivent passer trois fois de plus à l’assemblée pour devenir loi et dissoudre le parlement.

Au cours du débat, le chef de l’opposition Yair Lapid (Yesh Atid-Telem) a présenté le projet de loi de dispersion de sa faction, en disant: « La seule chose qui unit tous les citoyens d’Israël ces jours-ci est le sentiment qu’ils ont perdu le contrôle de leur vie. »

Ce sont tous des intérêts politiques, des débats juridiques et des allégements fiscaux pour Netanyahu et des emplois pour des copains. Vous ne vous souciez que de vous et entre-temps, l’État d’Israël n’est pas géré. Vous mettez nos vies en danger.