Israël sous la pression de l’ONU et des États-Unis pour intensifier ses actions face à l’escalade de la crise humanitaire à Gaza

LES NATIONS UNIES — Le plus haut responsable humanitaire de l’ONU a accusé Israël mercredi de bloquer l’acheminement de l’aide désespérément nécessaire à Gaza, et l’ambassadeur américain a exigé que son gouvernement intensifie ses efforts pour faire face à la « crise humanitaire intolérable et catastrophique » du territoire palestinien.

La chef humanitaire par intérim Joyce Msuya et l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield ont intensifié la pression sur Israël lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’urgence humanitaire croissante, en particulier dans le nord du pays. Gaza.

La réunion du conseil, convoquée par l’Algérie, le représentant arabe au conseil, a suivi une Avertissement américain à Israël pour accroître considérablement les efforts d’aide ou risquer de perdre le financement de son principal fournisseur pour l’achat d’armes. L’administration Biden a donné 30 jours à Israël pour prendre un certain nombre de mesures, notamment l’envoi quotidien de 350 camions transportant de la nourriture et d’autres aides à Gaza.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a insisté sur le fait que son pays efforts humanitaires restent « aussi complets que jamais » et ont critiqué le Conseil pour se concentrer sur la situation humanitaire à Gaza alors que les civils israéliens « sont quotidiennement pris pour cible par ceux qui cherchent notre destruction ».

Il a déclaré qu’Israël avait livré plus d’un million de tonnes d’aide, dont 700 000 tonnes de nourriture, à Gaza depuis le lancement de son opération militaire après l’attaque surprise du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023.

Danon a accusé la communauté internationale de passer à côté du véritable problème – qui, selon lui, était le détournement par le Hamas des expéditions d’aide alors que ses compatriotes palestiniens souffraient.

« Cela rend extrêmement difficile de garantir que l’aide parvienne à ses destinataires prévus », a-t-il déclaré. Mais Israël reste déterminé à travailler avec ses partenaires pour fournir de l’aide, « même dans ces conditions dangereuses et moralement répréhensibles ».

Msuya, le plus haut responsable de l’aide humanitaire de l’ONU, a dressé un tableau sombre, déclarant au Conseil qu’il y avait il ne reste presque plus de nourriture dans le nord de Gaza où une offensive israélienne est en cours. Aucune nourriture n’est entrée dans le nord du 2 au 15 octobre « lorsqu’un filet d’eau était autorisé à entrer », a-t-elle déclaré, et « la plupart des boulangeries seront obligées de fermer à nouveau dans les prochains jours sans carburant supplémentaire ».

Dans l’ensemble de Gaza, a déclaré Msuya, moins d’un tiers des 286 missions humanitaires coordonnées avec les autorités israéliennes au cours des deux premières semaines d’octobre « ont été facilitées sans incidents ni retards majeurs ».

Le niveau de souffrance à Gaza s’aggrave chaque jour, a-t-elle déclaré, alors que les bombes israéliennes continuent de tomber, que les combats acharnés se poursuivent et que « les approvisionnements essentiels à la survie de la population et à l’aide humanitaire sont bloqués à chaque instant ».

Riyad Mansour, l’ambassadeur palestinien à l’ONU, a accusé Israël d’assiéger, de bombarder et d’affamer 400 000 Palestiniens dans le nord de Gaza dans le cadre de son guerre totale contre le peuple palestinien.

« Ce sont des crimes », a-t-il déclaré. «C’est un génocide. Il faut les arrêter – et il faut les arrêter maintenant. »

Thomas-Greenfield, l’ambassadeur américain, a souligné les nouveaux engagements israéliens depuis l’avertissement américain et l’entrée de deux douzaines de camions dans le nord de Gaza pour la première fois depuis plusieurs semaines.

Mais elle a déclaré que les progrès d’Israël depuis la semaine dernière étaient « insuffisants » et a souligné qu’il devait respecter ses engagements, notamment en ouvrant davantage de passages et de routes frontalières et en prenant des mesures « pour aider à sécuriser les routes de livraison contre les gangs armés impliqués dans des pillages violents ».

« Une « politique de famine » dans le nord de Gaza serait horrible et inacceptable et aurait des implications au regard du droit international et du droit américain », a averti l’ambassadeur américain. « Le gouvernement israélien a déclaré que ce n’était pas sa politique, que la nourriture et autres approvisionnements essentiels ne seraient pas coupés, et nous veillerons à ce que les actions d’Israël sur le terrain correspondent à cet engagement.

Lors de la réunion du conseil, les membres ont appelé à plusieurs reprises à une action de la part de l’organisme le plus puissant de l’ONU pour mettre fin à la guerre qui dure depuis plus d’un an à Gaza.

L’ambassadeur du Guyana à l’ONU, Rodrigues Birkett, a déploré que 47 réunions du Conseil de sécurité et quatre résolutions juridiquement contraignantes au cours de l’année écoulée, y compris des demandes de cessez-le-feu, « n’aient pas eu les résultats escomptés, et la situation à Gaza continue de s’aggraver de jour en jour. »

« Nous ne devons pas permettre que le fil moral et juridique qui unit notre organisation soit brisé », a-t-elle déclaré. « La question la plus fondamentale à laquelle ce conseil est confronté est la suivante : que ferons-nous pour arrêter cette marée ?

Thomas-Greenfield a exhorté tous les membres du Conseil à soutenir l’ONU dans sa collaboration avec Israël pour intensifier les livraisons d’aide. Elle a déclaré que la priorité des États-Unis dans les mois à venir sera de « faire parvenir l’aide humanitaire, faire sortir les otages et mettre fin au conflit ».