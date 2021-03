Israël soupçonne la connexion de l’Iran à la marée noire en Méditerranée

JERUSALEM (AP) – Les autorités israéliennes ont déclaré mercredi qu’un pétrolier libyen soupçonné de trafic de pétrole de l’Iran vers la Syrie était responsable du déversement de tonnes de brut dans l’est de la Méditerranée le mois dernier, provoquant l’une des pires catastrophes environnementales d’Israël.

Plus de 90% des 195 kilomètres de côte méditerranéenne d’Israël étaient recouverts de plus de 1000 tonnes de goudron noir, résultat de la mystérieuse marée noire dans les eaux internationales.

La catastrophe écologique, l’une des pires de l’histoire du pays, a causé d’importants dégâts et forcé la fermeture de plages et l’interdiction de la vente de fruits de mer de la Méditerranée.

La ministre de la Protection de l’environnement, Gila Gamliel, a déclaré que le «bateau pirate appartenant à une société libyenne» battant pavillon panaméen – identifié comme «l’émeraude» – remplissait ses réserves de pétrole dans le golfe Persique, puis naviguait avec ses émetteurs vers la côte syrienne.

Des responsables du ministère ont déclaré qu’il aurait déversé son pétrole dans l’est de la Méditerranée, à environ 70 kilomètres (40 miles) au large des côtes d’Israël, le 1er ou le 2 février.

Le site Web de suivi des navires MarineTraffic.com a répertorié le propriétaire comme la General National Maritime Transport Co. La société, qui se décrit comme appartenant à l’État libyen avec une flotte de 22 navires, n’a pas répondu aux messages laissés après les heures de travail.

Mais l’Organisation maritime internationale, dirigée par l’ONU, a déclaré qu’à la fin du mois de décembre 2020, l’Emerald était devenu un nouveau propriétaire. Il répertorie le propriétaire actif sous le nom d’Emerald Marine Ltd., qui est enregistrée aux Îles Marshall. Les administrateurs maritimes et d’entreprise des îles Marshall n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Rani Amir, l’un des principaux enquêteurs du ministère sur l’incident, a déclaré que «de solides preuves circonstancielles» indiquaient l’implication d’Emerald et qu’elle était supposée être impliquée dans la contrebande de pétrole vers la Syrie en violation des sanctions internationales.

«Nous ne pensons pas que cela avait un autre objectif», a-t-il déclaré. «L’objectif était de faire passer du pétrole illégalement d’Iran vers la Syrie.»

L’histoire continue

Amir a déclaré que le déversement pouvait être un accident ou un acte délibéré de terrorisme.

Les pétroliers iraniens sont de plus en plus accusés de faire passer du pétrole hors du pays et de vendre le pétrole brut lucratif à l’étranger après le retrait du président Donald Trump de l’accord nucléaire conclu par Téhéran avec les puissances mondiales il y a près de trois ans. Trump a réimposé des sanctions radicales contre le pays, y compris sur son secteur pétrolier, principale source de revenus pour Téhéran.

En 2019, le Royaume-Uni a saisi un pétrolier iranien soupçonné d’avoir violé les sanctions de l’Union européenne sur les expéditions de pétrole vers la Syrie, déclenchant une série d’affrontements. Les pétroliers iraniens désactivent parfois leur système d’identification, ce qui les rend difficiles à suivre.

Gamliel, cependant, a qualifié l’incident d’acte délibéré de «terreur environnementale» et a accusé l’Iran.

«Nous allons intenter une action en indemnisation pour tous les citoyens d’Israël», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Le porte-parole de Gamliel a refusé les demandes de clarification, et les ministères israéliens de l’armée et de la Défense et des Affaires étrangères n’ont pas pu confirmer cette affirmation.

Les responsables iraniens n’ont pas immédiatement répondu aux appels sollicitant des commentaires.

Le ministère israélien de la protection de l’environnement a gardé les détails de son enquête sur l’incident sous surveillance étroite et a obtenu qu’un tribunal émette un bâillon sur tous les détails de l’affaire.

Des globules de goudron ont commencé à apparaître sur la côte israélienne le 19 février après qu’une tempête hivernale a poussé la nappe vers le rivage. Le goudron a également recouvert des parties du littoral libanais.

L’impact de la marée noire sur l’écosystème n’a pas encore été pleinement évalué, mais les écologistes et les groupes environnementaux estiment que les dégâts sont considérables.

Le mois dernier, le ministère a alloué 45 millions de shekels (13 millions de dollars) au projet de nettoyage, qui devrait prendre des mois. La mer a continué à entraîner du goudron sur les plages d’Israël près de deux semaines après la catastrophe.

___

La rédactrice d’Associated Press Isabel DeBre à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a contribué au reportage.