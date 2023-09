Israël s’inquiète du nouveau site palestinien du patrimoine mondial — RT Games & Culture

Le ministère israélien des Affaires étrangères s’en est pris à l’ONU pour son « politisé » décision de reconnaître une ruine préhistorique en Cisjordanie comme faisant partie du patrimoine culturel mondial.

Le site de Tell es-Sultan, à l’extérieur de Jéricho, a été proposé par l’Autorité palestinienne sur la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il a été accepté dimanche lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial à Riyad, en Arabie Saoudite.

Le site est un monticule de forme ovale avec des traces d’établissement humain remontant à l’ère néolithique. La candidature était distincte de Jéricho, l’une des plus anciennes villes habitées de façon continue au monde. La ville est administrée par l’Autorité palestinienne et constitue une attraction touristique importante.

Ernesto Ottone, directeur général adjoint de l’UNESCO, a souligné cette distinction lors de la réunion.

« Les développements historiques ultérieurs, qui s’étendent sur des millénaires et sont démontrés par des vestiges matériels au-delà des frontières de Tell es-Sultan, constituent un contexte culturel riche, digne d’intérêt historique et de préservation, couvrant entre autres l’héritage juif et chrétien », remarqua-t-il. « Cependant, ce n’est pas l’objet de la candidature proposée. »















Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié la décision de « un autre signe de l’utilisation cynique de l’UNESCO par les Palestiniens et de la politisation de l’organisation. »

Le ministère cherchera à « changer toutes les décisions faussées qui ont été prises » » la courte déclaration ajoutée.

L’État juif a capturé la Cisjordanie ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Le gouvernement israélien perçoit la Cisjordanie comme le berceau historique du peuple juif et accuse les Palestiniens de tenter d’effacer ce lien.

La Palestine est membre de l’UNESCO depuis 2011. L’organisation a depuis reconnu trois autres sites du patrimoine mondial en Palestine : l’église de la Nativité et la route du pèlerinage à Bethléem, les terrasses en pierre cultivées près de Battir et la vieille ville d’Hébron. La nouvelle entrée est répertoriée comme «Ancienne Jéricho/Tell es-Sultan.» Israël a quitté l’UNESCO en 2019 en invoquant son prétendu parti pris pro-palestinien.

La conférence en Arabie Saoudite a ajouté plusieurs nouveaux sites à la liste de plus de 1 100 sites, dont trois bâtiments juifs dans le centre historique médiéval d’Erfurt, en Allemagne.