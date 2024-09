Israël signale une épidémie de grippe aviaire dans une ferme avicole du nord-est de l’Inde

JERUSALEM, 22 septembre (Xinhua) — Le ministère israélien de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire a annoncé dimanche avoir détecté une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène, ou grippe aviaire, dans une ferme avicole du nord.

Les infections du virus H5N1, un sous-type de grippe, ont été découvertes dans un poulailler d’élevage abritant 34 000 poulets de chair dans le village de Nahalal, dans la vallée de Jezreel, à environ 600 mètres d’un élevage de dindes où la grippe aviaire s’est déclarée plus tôt ce mois-ci.

Le dernier foyer est le troisième détecté par le ministère en 2024, avec deux signalés à Nahalal et un autre trouvé dans une ferme dinde dans le village de Ram-On, à environ 20 km au sud de Nahalal.

Pour contenir la propagation de la maladie, tous les poulaillers dans un rayon de 10 km de la zone infectée ont été mis en quarantaine et une surveillance active de tous les poulaillers de la zone a été lancée.

Le ministère a conseillé aux éleveurs d’oiseaux d’ornement et aux propriétaires de coopératives de garder leurs animaux à l’intérieur pour minimiser le risque d’infection. Il a également recommandé au public d’acheter des œufs bien emballés dans des endroits réglementés et de ne consommer la volaille et les œufs qu’après les avoir bien cuits.

La grippe aviaire est très contagieuse et peut affecter divers animaux. De rares cas d’infection humaine ont été signalés. ■