Israël serait obligé de réagir si l’Iran était directement impliqué dans l’attaque du Hamas | Nouvelles du monde

L’ampleur et la complexité d’une attaque sans précédent menée par des militants du Hamas contre Israël ont soulevé la question de savoir si le groupe palestinien a reçu un soutien direct de l’Iran, ont déclaré des analystes.

Il est également possible que ce ne soit que la « première phase » d’une offensive plus large visant à attirer des militants palestiniens en Cisjordanie et le Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban voisin.

Téhéran a nié toute implication. Un haut responsable du Hamas a déclaré à NBC News que attaque qui a fait des centaines de morts parmi les Israéliens était « une opération palestinienne – à 100% ».

Israël-Gaza en date – Le Premier ministre israélien affirme que la réponse à l’attaque « changera le Moyen-Orient »

Une réévaluation rapide sera sans doute en cours quant à la menace que représente Hamasqui contrôle la bande de Gaza, et sur les intentions du groupe.

L’agence de presse Reuters a rapporté que les militants avaient mené une campagne de tromperie minutieuse au cours des deux années précédentes pour attraper Israël au dépourvu.

Les services de renseignement et de sécurité israéliens ont été aveuglés par cette attaque sur plusieurs fronts, utilisant des bulldozers, des deltaplanes, des motos et des roquettes.

Même sans preuve d’une main iranienne directe, le carnage sanglant a déclenché une nouvelle période de troubles en Israël et à Gaza, qui pourrait encore conduire à une escalade involontaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2h45

Israël-Gaza : le coût humain des deux côtés



Image:

Une carte de certaines des zones proches de Gaza où il y a eu des affrontements entre Israël et le Hamas





Les États-Unis ne semblent prendre aucun risque, annonçant rapidement le déploiement d’un groupe aéronaval, dirigé par le porte-avions USS Gerald R Ford, en Méditerranée orientale.

Jack Waitling, chercheur principal au Royal United Services Institute (RUSI), a déclaré que l’évaluation du renseignement consiste à planifier des imprévus par rapport au plan d’action le plus probable et également le plus dangereux.

« Le fait que cela ait pris tout le monde par surprise signifie qu’il existe une incertitude quant à la trajectoire la plus probable », a-t-il déclaré.

« Mais le plus dangereux est qu’il s’agit de la première phase d’un conflit croissant impliquant d’autres acteurs, dont l’Iran et le Hezbollah. Il s’agit donc de contingences contre lesquelles des mesures sont prises pour empêcher une nouvelle escalade, car elle doit être planifiée, indépendamment du fait qu’elle soit ou non. en fait, ce qui est susceptible de se passer. »

Image:

La fumée s’élève après les frappes israéliennes à Gaza





Image:

Des Palestiniens inspectent une mosquée détruite par les frappes israéliennes sur le camp de réfugiés de Shati, dans la ville de Gaza. Photo : Majdi Fathi/NurPhoto/Shutterstock





Une chose est sûre, les services de renseignement israéliens et occidentaux rechercheront toute preuve que le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a joué un rôle dans les atrocités, au-delà d’une relation de soutien financier et militaire de longue date entre Téhéran et le Hamas.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré lundi : « L’Iran est un acteur majeur mais nous ne pouvons pas encore dire s’il a été impliqué dans la planification ou la formation ».

Ce point de vue a été repris par le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:11

Quelques instants après qu’une roquette ait touché une ville israélienne



Image:

Des véhicules abandonnés devant un festival de musique en Israël suite à une attaque du Hamas





En savoir plus:

Plus de 10 Britanniques « craignent la mort ou la disparition » en Israël

De quelles armes disposent Israël et les armées du Hamas ?

Analyse : une attaque sans précédent du Hamas a provoqué une crise

S’il était prouvé que l’Iran était directement impliqué, Israël serait obligé de réagir – bien qu’il existe différents niveaux de représailles potentiels, allant d’une attaque militaire directe à des frappes de missiles, des cyberattaques et des assassinats plus déniables.

Les autorités israéliennes ont toujours opté pour le déni lorsqu’il s’agit de cibler l’Iran, car les deux parties savent qu’une guerre ouverte entre les deux États plongerait le monde dans une nouvelle ère de troubles encore plus meurtrière.

Quant au Hamas, le groupe militant palestinien s’est montré capable de coordonner des attaques d’une ampleur jamais vue auparavant, depuis la terre, la mer et les airs, ainsi que de rassembler un énorme arsenal de roquettes et de drones sans qu’Israël ne s’en aperçoive.

Il aurait pu, comme le prétend le groupe, orchestrer l’assaut par lui-même, potentiellement dans le but de déclencher un soulèvement régional plus large contre Israël.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:28

« Cela a été le 11 septembre en Israël »



Cela signifie que la priorité absolue de l’armée israélienne dans les jours, semaines, mois et peut-être années à venir sera de détruire la direction du Hamas et de couper tout soutien armé.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Les responsables israéliens décrivent l’attaque de samedi comme le 11 septembre dans leur pays – une référence aux atrocités d’Al-Qaïda contre les États-Unis le 11 septembre 2001.

À l’époque, la réponse américaine consistait à lancer une « guerre de terreur » pour éliminer Al-Qaïda.

Israël cherchera à faire quelque chose de similaire.