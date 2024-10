Israël s’engage à répondre à l’interdiction des expositions d’armes de Macron — RT World News

La décision du président français d’interdire les entreprises israéliennes est « antidémocratique », a déclaré son ministre des Affaires étrangères

Israël s’opposera à la décision du gouvernement français d’interdire aux entreprises du pays de participer au prochain salon naval à Paris, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz.

Les organisateurs de l’exposition Euronaval ont annoncé la semaine dernière que les autorités parisiennes les avaient informés que les délégations israéliennes ne seraient pas autorisées à exploiter des stands ou à exposer du matériel lors de l’événement. Le salon est prévu du 4 au 7 novembre. Sept fabricants d’armes israéliens avaient prévu d’y participer, selon les organisateurs.

Les tensions entre Paris et Jérusalem-Ouest se sont accrues ces derniers mois, alors que le président français Emmanuel Macron est devenu de plus en plus critique à l’égard de la conduite par l’armée israélienne de la guerre à Gaza, qui s’est désormais étendue au Liban.

Katz a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait demandé aux responsables du ministère des Affaires étrangères « pour aider à engager des actions juridiques et diplomatiques contre la décision du président français Emmanuel Macron d’empêcher les entreprises israéliennes de présenter leurs produits à l’Euronaval. »















« Le boycott des entreprises israéliennes pour la deuxième fois, ou l’imposition de conditions inacceptables, sont des mesures antidémocratiques qui ne sont pas acceptables entre nations amies. J’exhorte le président Macron à les annuler complètement. » a souligné le ministre.

En juin, un tribunal français a interdit aux entreprises israéliennes de participer au salon international de l’armement Eurosatory à Paris. Cependant, la décision a ensuite été annulée par la cour d’appel.

« Israël est seul à l’avant-garde de la lutte contre l’Iran et l’axe islamique radical du mal. La France, ainsi que le monde libre tout entier, devraient être à nos côtés – et non contre nous. » Katz a insisté.

Samedi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a également critiqué cette interdiction, affirmant que le président français « aide les ennemis d’Israël pendant la guerre » en interdisant aux entreprises du pays de participer à l’exposition Euronaval. Les actions de Macron « sont une honte pour la nation française et les valeurs du monde libre qu’il prétend défendre », Gallant a écrit sur X.

Plus tôt ce mois-ci, Macron a appelé les États-Unis et l’UE à « arrêtez de livrer des armes » en Israël, soulignant la nécessité d’un « solution politique » à la crise au Moyen-Orient et avertissant que le Liban pourrait se transformer en « une nouvelle Gaza ». Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a riposté, qualifiant les propos du président français de « disgrâce » et insistant pour qu’Israël « gagnera avec ou sans » Soutien occidental.