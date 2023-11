Israël s’enfonce profondément dans la ville de Gaza au milieu de luttes « catastrophiques » dans les hôpitaux

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

BEYROUTH — Les hôpitaux en difficulté de Gaza ont été confrontés à un effondrement presque total samedi alors que le carburant, l’électricité et l’eau diminuaient, que les combats faisaient rage à l’extérieur et que les chars et les troupes israéliennes avançaient profondément dans les quartiers résidentiels du cœur de la ville de Gaza. Cette détérioration rapide se produit dans un contexte d’indignation internationale croissante face aux souffrances infligées à la population civile dans une guerre qui a inclus des semaines d’intenses bombardements israéliens et maintenant des combats urbains alors que les forces terrestres israéliennes cherchent à écraser les militants du Hamas.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est dit « choqué et consterné » par les informations provenant des hôpitaux de Gaza. Médecins sans frontières a qualifié de « catastrophique » la situation à l’hôpital al-Shifa, le plus grand de Gaza.

Médecins et responsables de la santé joints par téléphone a décrit des scènes de panique, de peur et de mort alors que l’électricité était complètement coupée dans certains hôpitaux et dans d’autres, fermant les incubateurs, les installations de soins intensifs, les machines et les lumières.

Les États-Unis font face à des avertissements sur leur situation mondiale alors que les pertes à Gaza augmentent

Les chars israéliens se sont rapprochés de plusieurs hôpitaux de Gaza vendredi, obligeant certains patients, membres du personnel médical et civils à se joindre à un exode vers les régions du sud de Gaza dans l’espoir de trouver une plus grande sécurité. Israël a fréquemment affirmé que le Hamas utilisait des installations telles que l’hôpital al-Shifa pour cacher des infrastructures militaires, notamment des tunnels souterrains. Les administrateurs et les médecins d’Al-Shifa ont nié ces allégations.

Mais l’intensité des combats de samedi a rendu impossible l’évacuation de la plupart des hôpitaux, ont indiqué les responsables.

Al-Shifa semble être la plus touchée. Deux nourrissons prématurés sont morts lorsque l’alimentation électrique des incubateurs a été coupée, et la vie de 36 autres bébés était en danger, ont indiqué les responsables de la santé. Quatre patients sont décédés suite à la fermeture de l’unité de soins intensifs. Un incendie qui s’est déclaré lorsqu’une aile de l’hôpital a été touchée par des tirs d’artillerie n’a pas pu être éteint car il n’y avait pas d’eau. Les récits de Gaza n’ont pas pu être confirmés de manière indépendante.

Les frappes antichar du Hamas montrent l’ampleur de l’arsenal élargi auquel est confronté Israël

Les chars israéliens dans les rues, les tireurs d’élite sur les toits à proximité et d’autres risques de combat ont rendu les rues impraticables, a déclaré Mounir Abdallah al-Borsh, directeur général du ministère de la Santé de Gaza.

S’échapper était impossible car les forces israéliennes « nous frappent de tous les côtés », a-t-il déclaré, s’exprimant au téléphone depuis l’intérieur de l’hôpital. Des blessés gisent sans soins dans l’enceinte de l’hôpital, où jusqu’à 15 000 civils locaux ont trouvé refuge, car le personnel ne peut pas sortir pour les soigner, et l’unité de soins intensifs, la maternité et les troisième et quatrième étages de l’hôpital ont été touchés par des tirs d’obus, a-t-il déclaré. dit.

Les corps de dizaines de personnes décédées étaient également éparpillés dans l’enceinte de l’hôpital parce que le personnel ne pouvait pas les atteindre pour les enterrer, a-t-il expliqué.

“Ils frappent tout ce qui bouge à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôpital”, a-t-il déclaré, tandis que des tirs retentissaient sur toute la ligne. « Vous pouvez entendre les coups de feu maintenant. »

Israël a nié que ses forces visaient ou bloquaient l’hôpital al-Shifa. « Il n’y a pas de tirs ni de siège », a déclaré le colonel Moshe Tetro, qui dirige l’Administration de coordination et de liaison avec Gaza. “Nous [the Israeli military] peut se coordonner avec n’importe qui [who] veut quitter l’hôpital.

Plus tard, le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que les Forces de défense israéliennes aideraient à évacuer les nourrissons d’al-Shifa. “Le personnel de l’hôpital Shifa a demandé que demain nous aidions les bébés du service de pédiatrie à se rendre dans un hôpital plus sûr”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous fournirons l’aide nécessaire.”

La guerre a éclaté le 7 octobre avec une attaque éclair du Hamas en Israël qui a fait au moins 1 200 morts et plus de 240 otages aux mains des militants. Les attaques israéliennes ont coûté la vie à plus de 11 000 personnes à Gaza vendredi soir, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza.

Pour la première fois depuis le début de la guerre, le ministère a déclaré qu’il n’était pas en mesure de recenser les victimes de samedi en raison de l’intensité des combats.

La panique s’est également propagée à l’hôpital al-Quds lorsque les chars israéliens sont arrivés à moins de 20 mètres des portes de l’hôpital, a indiqué la Société du Croissant-Rouge palestinien. L’installation a été soumise à d’intenses bombardements et à des tirs de tireurs embusqués et « nous craignons constamment pour la sécurité de notre équipe là-bas », a déclaré la porte-parole Nebal Farsakh.

L’hôpital en est à ses dernières gouttes de carburant, a-t-elle déclaré. Parmi les 500 patients, 100 travailleurs médicaux et 14 000 civils déplacés qui s’y sont réfugiés et souffrent de déshydratation en raison du manque de lait et d’eau, des bébés figurent parmi les 500 patients, a-t-elle ajouté.

Le personnel médical de l’hôpital pour enfants al-Nasr, plus au sud de la ville, a dû abandonner cinq bébés prématurés dans des incubateurs lorsque le personnel et les patients ont réussi à s’échapper sous des tirs intenses d’obus, selon Mohammed Abu Mughaisib, coordinateur médical adjoint à Gaza de Médecins sans frontières. . Il aurait été plus dangereux de retirer les bébés des couveuses « alors ils ont laissé cinq bébés seuls aux soins intensifs sur les machines et les ventilateurs », a-t-il déclaré.

Un autre hôpital, al-Rantisi, a été la cible de tirs parce que des combattants du Hamas tentaient de s’échapper parmi les civils qui cherchaient à évacuer, a déclaré un porte-parole de l’armée israélienne. Le major Shay, dont le nom de famille n’a pas été divulgué conformément aux règles militaires israéliennes, a déclaré que les forces israéliennes avaient mené ce qu’il a appelé une « opération militaire » pour éliminer les actifs du Hamas dans les bâtiments de l’hôpital.

Dans toute la ville de Gaza, les civils se recroquevillaient alors que les chars israéliens déferlaient dans les rues.

Contactée par téléphone, Doaa Danaf a déclaré qu’elle s’était réfugiée avec son mari et son enfant au rez-de-chaussée de son immeuble dans un quartier résidentiel central depuis qu’elle avait entendu des chars israéliens dehors tard dans la nuit. « Nous ne pouvons pas bouger du tout », a-t-elle déclaré, tandis que le bruit des explosions résonnait sur toute la ligne. “Nous n’avons ni nourriture ni eau ici, et nous ne pouvons pas monter à l’étage pour en apporter.”

« C’est effrayant, terrifiant et insupportable. Nous entendons des affrontements, des destructions de maisons dans le quartier et des bombardements à tout moment depuis hier soir.

Reem Akkila se blottit avec sa famille dans leur maison de Rimal, un quartier de la ville de Gaza proche des combats. Leur maison n’est pas sur une route principale, donc elle ne pouvait pas voir de chars ou de soldats israéliens, a-t-elle déclaré au Washington Post. Mais elle a estimé que les forces israéliennes se trouvaient à moins de 200 mètres.

Les bruits d’explosions, de coups de feu et de drones pouvaient être entendus dans les messages vocaux qu’elle envoyait au Post, aux côtés des bavardages d’un bébé. La maison de la famille a été endommagée lors d’un précédent bombardement, a-t-elle déclaré, « et aujourd’hui, elle tremble à chaque frappe aérienne ou tir d’artillerie depuis les chars ».

“Nous sentons tous que nous allons mourir à chaque instant à cause des balles que nous entendons ou d’un obus d’artillerie qui pourrait atteindre notre maison”, a-t-elle déclaré. “Nous nous asseyons avec les enfants dans un espace de deux mètres et les empêchons de bouger de peur de se retrouver devant les fenêtres et les murs et d’être bombardés.”

Alors que la situation des civils à Gaza se détériorait, les dirigeants arabes et islamiques participant à un sommet dans la capitale saoudienne, Riyad, ont appelé à un arrêt immédiat des combats et à ce qu’Israël soit tenu responsable d’éventuels crimes de guerre.

Les dirigeants n’ont toutefois pas réussi à se mettre d’accord sur un ensemble de mesures plus strictes proposées par certains pays, qui auraient inclus la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Le sommet a offert un semblant d’unité arabe et islamique face à la crise, réunissant d’anciens rivaux tels que l’Arabie saoudite et l’Iran, dont le président, Ebrahim Raisi, était parmi les participants. Il s’agissait de la première visite d’un dirigeant iranien à Riyad depuis plus de sept ans.

Parker a rapporté de Jérusalem et Dadouch de Beyrouth. Carrie Keller-Lynn à Tel Aviv, Ellen Francis à Londres et Dan Rosenzweig-Ziff à Washington ont contribué à ce rapport.