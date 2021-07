Israël semble avoir commis des crimes de guerre lors du conflit de mai avec le Hamas, selon Human Rights Watch ?

Alors que la plupart des roquettes tirées depuis Gaza ont été interceptées par le système de défense israélien Iron Dome, les près de deux millions de Palestiniens de Gaza avaient peu d’endroits où fuir. Israël contrôle presque tous les points d’entrée et de sortie de Gaza, qui fait face à de multiples crises humanitaires aggravantes, notamment un grave manque d’eau potable, d’électricité et d’opportunités économiques. La plupart des Gazaouis ne peuvent pas partir et le Hamas, un groupe extrémiste, réprime toute opposition interne.