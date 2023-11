Israël se tourne vers l’unité Yahalom lorsqu’il doit combattre dans la clandestinité

Un commando israélien de l’unité Yahalom (« Diamant ») du corps du génie participe à un exercice de recherche de tunnels dans la base des forces spéciales de Sirkin, près de Tel Aviv, le 7 mars 2012. REUTERS/Nir Elias

Le Hamas entretient un vaste réseau de tunnels sous Gaza où il cache des armes, des munitions et des personnes.

Pour faire face à cette menace, Tsahal dispose d’un groupe de troupes d’élite spécialisées dans les opérations dans les tunnels.

Rencontrez l’unité Yahalom.

Le groupe militant du Hamas dispose d’un vaste réseau de tunnels sous la bande de Gaza, si vaste qu’Israël l’a surnommé le « métro » de l’enclave côtière. Il s’agit d’un défi de taille auquel seules certaines forces israéliennes sont entraînées à faire face.

Nettoyer les tunnels du Hamas est l’une des tâches des Forces de défense israéliennes (FDI) au milieu de leur invasion terrestre en cours de Gaza, qui dure maintenant depuis un peu plus d’une semaine. Pour mener à bien cette tâche, l’armée dispose d’un groupe de commandos d’élite entraînés à la guerre souterraine et à d’autres opérations souterraines, connus sous le nom de Unité Yahalom.

Yahalom fait partie du Corps du génie de combat de Tsahal et est composé de différentes sociétés spécialisées responsables de la guerre des tunnels, de la reconnaissance technique, de la neutralisation des explosifs et des armes non conventionnelles. L’unité a été créée en 1995 et doublé de taille après la guerre de Gaza de 2014 – connue en Israël sous le nom d’Opération Bordure Protectrice – pour faire face à la menace croissante posée par les tunnels du Hamas.

“Le rôle de l’unité comprend des missions spéciales de sabotage, de démolition et d’explosion de bâtiments, de sabotage d’infrastructures ennemies, de manipulation d’explosifs, de préparation d’engins explosifs et de bombes, de neutralisation d’engins explosifs ennemis, de nettoyage de champs de mines complexes, de localisation et de destruction de tunnels terroristes”, précise l’armée israélienne. dit en 2021. “Parfois, l’unité utilise des robots et de nombreux appareils télécommandés, sans mettre en danger la vie humaine.”

Des commandos israéliens de l’unité Yahalom (« Diamant ») du corps du génie participent à un exercice de recherche de tunnels dans la base des forces spéciales de Sirkin, près de Tel Aviv, le 7 mars 2012. REUTERS/Nir Elias

Selon le Fondation YahalomPour l’organisation composée de soldats ayant servi dans l’unité, l’enrôlement est un processus « rigoureux » qui implique un profil médical et des examens qui durent quatre jours. Ce qui suit est un programme de formation « long et ardu » qui dure 16 mois et comprend une formation aux explosifs et à la démolition, une formation au génie de combat, une formation à la lutte contre le terrorisme, une formation aux arts martiaux israéliens au Krav Maga et le développement d’autres compétences comme le parachutisme et la répulsion.

Yahalom, qui travaille principalement en secret, a déjà été mis au travail depuis qu’Israël a commencé son attaque terrestre élargie contre Gaza la semaine dernière. Vendredi, par exemple, l’armée israélienne a déclaré que les soldats de Yahalom travaillant en tandem avec d’autres unités avaient détruit les tunnels du Hamas lors d’« opérations spéciales » à l’intérieur de la bande de Gaza.

“Les troupes ont découvert les puits des tunnels, les ont équipés d’explosifs et ont neutralisé les tunnels”, avait alors déclaré l’armée. Il a publié des images de soldats israéliens inspectant un puits de tunnel qu’ils ont découvert près de Beit Hanoun, dans le nord-est de Gaza. L’armée israélienne a également publié des images aériennes montrant des explosions provenant des tunnels.

Le Hamas a affirmé dans le passé avoir plus de 300 milles de tunnels sous Gaza. Israël affirme qu’ils sont utilisés pour cacher et stocker des collections d’armes et de munitions, faciliter les mouvements secrets des militants et fonctionner comme centres de commandement et bunkers. Avec des points d’accès cachés dans des endroits comme les écoles et les hôpitaux, et des points de sortie sur le territoire israélien, l’armée considère les tunnels constituent une grave menace pour les civils.

Le problème des tunnels revêt une importance significative pour la lutte urbaine qui se déroule à Gaza alors que les forces israéliennes encerclent la ville principale de l’enclave. Les experts militaires affirment que le Hamas pourrait utiliser les tunnels de manière défensive pour protéger des biens tels que le personnel et l’équipement et de manière offensive pour mener des assauts surprises et des attaques de type guérilla contre les troupes israéliennes.

Les forces israéliennes ont découvert un tunnel à Gaza lors d’opérations récentes. Capture d’écran/IDF via Telegram

Le colonel Yaron Beit-On, qui a servi comme commandant de Yahalom en 2016, dit à l’époque que « le principal défi de la guerre souterraine est que l’ennemi n’a pas de signature aérienne », ce qui rend difficile la collecte de renseignements. « Le Hamas considère la guerre sous terre comme elle le serait en surface, utilisant la défense, l’offensive et la retraite », a-t-il fait remarquer.

Yahalom et d’autres unités de Tsahal disposent d’un large éventail d’outils à utiliser pour les opérations dans les tunnels, a écrit John Spencer, président des études sur la guerre urbaine au Modern War Institute de West Point et ancien soldat d’infanterie de l’armée américaine, dans un récent communiqué. analyse sur le réseau souterrain du Hamas. Il s’agit notamment de drones et de robots, de capteurs terrestres et aériens, d’équipements de forage, de systèmes de vision nocturne et de technologies radio. Cependant, dégager les tunnels reste une tâche difficile.

Le fait que le Hamas cacherait plus de 200 otages que le groupe militant a capturés lors des attaques terroristes du 7 octobre dans le sud d’Israël complique encore davantage la lutte clandestine. Pour protéger les otages, en supposant que c’est là qu’ils se trouvent, Tsahal devra être prudent et calculé dans ses actions. Il ne pourra pas se contenter de détruire les tunnels et continuer à avancer.

“Vous ne savez pas ce qu’il y a là-bas”, a déclaré Spencer à Insider dans une récente interview, expliquant que le Hamas retient des otages dans les tunnels et utilise des civils comme boucliers humains. “Cela va remettre en question de façon exponentielle ce cauchemar souterrain normal.”