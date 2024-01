Israël se tourne vers les travailleurs indiens alors que la guerre à Gaza aggrave la pénurie de main-d’œuvre

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

NEW DELHI — Israël cherche à remédier à une grave pénurie de main-d’œuvre, brusquement aggravée par le conflit avec le Hamas, en recrutant des dizaines de milliers d’Indiens à un moment où les Palestiniens qui jouent depuis longtemps un rôle crucial dans la construction israélienne et dans d’autres secteurs sont interdits d’accès. le pays. Alors qu’Israël avait déjà engagé des discussions avec l’Inde sur le recrutement avant les attaques du Hamas contre les Israéliens du 7 octobre et les représailles sévères d’Israël à Gaza, de nouvelles restrictions sévères imposées aux travailleurs palestiniens ont porté un coup dur à l’économie. De nombreux travailleurs étrangers, notamment des milliers de Thaïlande, sont rentrés chez eux à cause du conflit.

Les autorités israéliennes disent espérer voir entre 10 000 et 20 000 travailleurs migrants indiens dans les mois à venir. Cela équivaudrait au nombre total de travailleurs étrangers entrés dans le pays via des accords bilatéraux en 2021, selon le Centre israélien pour les migrations internationales et l’intégration (CIMI).

“L’Inde sera l’un, sinon le plus grand fournisseur de travailleurs du bâtiment en Israël dans les années à venir”, a déclaré Shay Pauzner, directeur général adjoint de l’Association des constructeurs d’Israël, ajoutant qu’environ 5 000 travailleurs à New Delhi et Chennai avaient déjà travaillé. été sécurisé.

Pauzner a déclaré que son association s’était tournée vers l’Inde « en raison de la décision d’empêcher les travailleurs palestiniens de venir en Israël depuis le début de la guerre ». Environ un tiers des travailleurs du secteur israélien de la construction étaient des Palestiniens, mais les permis de travail ont été annulés pour ceux de Gaza et de la Cisjordanie occupée après le déclenchement des combats. « À l’heure actuelle, nous cherchons un moyen de combler cet écart. Nous subissons beaucoup de pression», a-t-il déclaré.

En décembre, Raul Srugo, président de l’Association des constructeurs israéliens, a déclaré aux législateurs israéliens que la production industrielle était de 30 pour cent. “En ce qui nous concerne, vous pouvez faire venir des travailleurs de la Lune”, a-t-il déclaré.

Le tournant d’Israël vers les travailleurs indiens reflète en partie le réchauffement des relations avec l’Inde ces dernières années. Le Premier ministre indien Narendra Modi a publiquement adopté Israël.

Le Moyen-Orient indien repensé : d’un timbre palestinien à une « bromance Modi-Bibi »

Même avant la guerre de Gaza, les deux pays ont signé en mai un accord prévoyant l’envoi de 42 000 travailleurs indiens du bâtiment et des soins infirmiers en Israël, selon les commentaires de l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen au parlement israélien. Les annonces de recrutement dans toute l’Inde montrent des salaires allant de 1 400 à 1 700 dollars par mois. Environ 17 000 travailleurs indiens résident désormais en Israël, principalement employés dans le secteur des soins infirmiers, selon les médias indiens locaux et les responsables israéliens.

Même si les responsables indiens ont minimisé tout lien avec la guerre, ils ont également déclaré que le recrutement s’accélérait désormais. “Ce n’est que le début”, a déclaré un responsable du gouvernement indien impliqué dans le recrutement, qui n’était pas autorisé à s’exprimer officiellement. “L’objectif est que cela soit beaucoup plus large.”

Les responsables du gouvernement israélien nient que cette décision vise explicitement à remplacer les travailleurs palestiniens, mais reconnaissent qu’il existe de nouvelles pressions. « La situation actuelle a ses exigences », a déclaré un responsable du gouvernement israélien, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible des négociations en cours. “Bien sûr, il y a désormais un sentiment d’urgence accru.”

Avant la guerre, un nouveau « record historique » de 193 000 Palestiniens travaillaient en Israël et dans les colonies israéliennes dans les territoires occupés, après une hausse d’un tiers en 2022, selon l’Organisation internationale du Travail. Un cinquième de la main-d’œuvre de Cisjordanie était employée en Israël.

Mais ces chiffres ont chuté après le déclenchement des violences. « Laisser entrer en Israël des travailleurs provenant du territoire d’une population ennemie pendant une guerre est une terrible erreur qui coûtera du sang », a déclaré au Times of Israel Gideon Saar, un député de l’opposition siégeant dans le gouvernement d’urgence. Et le ministre de l’Economie, Nir Barkat, a déclaré au Jerusalem Post que l’attaque du 7 octobre avait révélé les « risques » liés à l’emploi de Palestiniens et a annoncé son intention de les remplacer par des travailleurs étrangers.

Le retour des travailleurs palestiniens en Israël est désormais mêlé à la politique de guerre du pays. Outre les entreprises de construction et les hôpitaux, de nombreux acteurs de la sécurité font pression pour que les permis de travail soient réactivés en grand nombre. Le manque de salaires, craignent-ils, contribuera au désespoir et à la colère en Cisjordanie, où la violence a déjà augmenté pendant la guerre à Gaza.

Mais les informations selon lesquelles le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était prêt à lancer un programme pilote permettant à certains Palestiniens sélectionnés de reprendre leur travail se sont heurtées à une vive opposition de la part des législateurs de droite. Plus d’une douzaine de membres de son propre parti, le Likoud, ont condamné ce projet dans une lettre publique mercredi.

Comment les coûts de la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza augmentent

En Inde, Amit Kumar, un recruteur d’une petite ville de l’État d’Uttar Pradesh qui travaille avec une grande agence de recrutement de New Delhi appelée Dynamic Staffing Services, explique aux travailleurs intéressés que les musulmans ne peuvent pas postuler pour le poste. « Ils ne veulent pas de travailleurs musulmans », a-t-il déclaré lors d’un entretien. Dans de nombreuses vidéos YouTube expliquant le processus et appelant à candidatures, il dit aux téléspectateurs : « Votre nom doit être hindou » et « Seuls les frères hindous peuvent postuler ».

Les responsables gouvernementaux qui supervisent le recrutement et les agences indiennes de main-d’œuvre – notamment dans les États de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh et dans la ville d’Hyderabad – ont déclaré qu’il n’y avait aucune restriction sur les travailleurs musulmans. Les gestionnaires de Dynamic Staffing n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Les syndicats et militants indiens ont fustigé la campagne de recrutement, alléguant des conditions dangereuses pour les travailleurs. “Nous sommes contre cela parce que cela envoie les travailleurs dans la bouche de la mort”, a déclaré Ramher Bhivani, secrétaire général d’un syndicat des travailleurs du bâtiment dans l’Haryana. « Ils attirent les travailleurs avec des salaires somptueux, mais aucun de mes employés ne veut y aller. »

Entre-temps, plusieurs syndicats indiens ont publié des communiqués de presse affirmant que cette mesure serait le signe d’une « complicité » avec « la guerre génocidaire en cours d’Israël contre les Palestiniens ».

Lors de l’attaque d’octobre, des militants du Hamas ont tué 39 travailleurs migrants thaïlandais et en ont pris 32 en otage, ont déclaré des responsables thaïlandais à Reuters. Environ 7 000 travailleurs thaïlandais, sur un total de 30 000, ont quitté Israël après l’attaque, selon le Times of Israel, et le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, a appelé les travailleurs thaïlandais restants à revenir. Depuis 2014, les travailleurs thaïlandais représentent régulièrement plus des deux tiers des travailleurs migrants arrivant dans le cadre d’accords bilatéraux.

Les travailleurs népalais sont également partis après l’attaque, laissant les maisons de retraite israéliennes fonctionner avec seulement la moitié de leur personnel, selon une commission parlementaire israélienne sur les travailleurs étrangers.

Le responsable israélien a minimisé le danger pour les travailleurs indiens. « Nous n’allons pas envoyer de personnel dans des domaines dans lesquels nous ne sommes pas disposés à travailler », a-t-il déclaré.

De nombreux travailleurs indiens ne semblent pas découragés. « J’ai besoin de travailler quelque part ou ailleurs. C’est dangereux ici aussi », a déclaré Vinod Dangi, un ouvrier du bâtiment dans l’Haryana qui n’a plus que quelques documents à remplir avant de partir en Israël. « Mais je ne pars pas pour Israël. J’y vais pour ma famille.

Il a regardé de nombreuses vidéos en ligne sur Israël pour en savoir plus, notamment plusieurs vidéos de Kumar, le recruteur de l’Uttar Pradesh.

“Où qu’ils viennent, ils ne disent qu’une chose”, a déclaré Kumar dans une vidéo YouTube. “Monsieur, je veux aller en Israël.”