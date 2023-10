Le ministre des Communications, Shlomo Karhi, a accusé le réseau qatari de « propagande », « d’encourager la violence » et d’aider le Hamas.

Le gouvernement israélien a approuvé des mesures d’urgence lui permettant de suspendre les activités des médias étrangers dans le contexte du conflit avec le Hamas, ouvrant la voie à la fermeture d’un bureau de la chaîne Al Jazeera, basée au Qatar.

Dans un communiqué publié vendredi, cité par le portail Internet Ynet, le ministère israélien des Communications a déclaré que les nouvelles mesures « permettre la cessation des activités d’un organisme de radiodiffusion étranger qui porte atteinte à la sécurité de l’État, pendant la durée de la guerre. »

Selon le ministère, les changements ont été soutenus par l’agence de renseignement du Mossad, le service de sécurité du Shin Bet et le ministère de la Défense.

Pendant ce temps, le ministre des Communications, Shlomo Karhi, s’en est pris à Al Jazeera, accusant ses reportages « constituent une incitation contre Israël, aident le Hamas-ISIS et les organisations terroristes dans leur propagande et encouragent la violence contre Israël. »

Selon le Times of Israel, l’initiative, qui doit d’abord être approuvée par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le cabinet de sécurité, autorise les autorités à ordonner aux fournisseurs de télévision de bloquer la diffusion de chaînes désignées, de fermer leurs bureaux locaux, de saisir leur équipement et de restreindre leurs activités. accès à leurs sites Internet.

La mesure devrait être approuvée lors du prochain conseil des ministres. S’il est adopté, il restera valable 30 jours et pourra être prolongé pour la même période tant que l’état d’urgence reste en vigueur.

Même si Al Jazeera elle-même n’a pas encore commenté la question, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) a exprimé sa profonde préoccupation face à cette évolution, accusant Israël de ce qu’elle a décrit comme un « tentative de censure de la couverture médiatique du conflit en cours entre Israël et Gaza ». Il a ajouté qu’Israël est « utiliser la sécurité nationale comme excuse pour restreindre les médias critiques qui ne confirment pas leur récit de la guerre. »

Les responsables israéliens tentent de fermer le bureau d’Al Jazeera dans le pays depuis au moins 2017, lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahu a accusé la chaîne de « incitation. » À l’époque, le réseau basé à Doha avait condamné ces projets et insisté sur le fait qu’il continuerait à « de manière professionnelle et précise » couvrir les événements dans les territoires peuplés de Palestiniens.

Cette nouvelle mesure réglementaire intervient après que le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël au début du mois, les hostilités qui ont suivi ayant fait des milliers de morts et de blessés. Israël a répondu en lançant des attaques sur l’enclave palestinienne et en ordonnant un blocus complet.