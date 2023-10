basculer la légende Mahmud Hams/AFP via Getty Images

TEL AVIV, Israël — L’intensification des opérations terrestres de l’armée israélienne à Gaza s’est prolongée lundi dans une quatrième journée dans le cadre de sa soi-disant « deuxième phase » de sa guerre avec le groupe militant Hamas.

Depuis le début de l’opération intensifiée vendredi soir, les frappes aériennes israéliennes ont touché plus de 600 cibles du Hamas, notamment des dépôts d’armes et des sites de lancement de missiles antichar, a indiqué Israël. Rien que dimanche, les troupes israéliennes ont tué des dizaines de combattants du Hamas, a indiqué l’armée israélienne. Les déclarations de l’armée israélienne ont décrit plusieurs « affrontements » entre des soldats israéliens et des combattants du Hamas.

Parmi les cibles d’Israël figure Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, a déclaré le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, lors d’une conférence de presse dimanche soir. Les Israéliens affirment que Sinwar était le principal architecte de l’attaque du 7 octobre contre Israël, qui a fait 1 400 morts.

“Nous poursuivrons Yahya Sinwar jusqu’à ce que nous l’atteignions”, a déclaré Hagari.

Un soldat israélien a été tué dans la nuit lorsqu’un char s’est renversé à Gaza, a annoncé lundi l’armée. Au total, 312 soldats israéliens ont été tués, la plupart le 7 octobre.

Environ un millier de Palestiniens sont morts à Gaza depuis vendredi, selon le ministère de la Santé de Gaza, portant le bilan total des morts à plus de 8 000.

Après deux nuits et une journée de coupures d’Internet et de téléphone, les communications palestiniennes ont repris dimanche. Partout à Gaza et au-delà, les Palestiniens ont exprimé leur soulagement lorsque les familles ont pu rejoindre leurs proches.

Israël a continué d’exiger l’évacuation du nord de Gaza, y compris des hôpitaux, où les lits sont remplis de blessés et où les couloirs sont remplis chaque nuit de Palestiniens cherchant refuge contre les frappes aériennes. Au moins un tiers des hôpitaux de Gaza ont été contraints de fermer leurs portes en raison du manque de carburant pour faire fonctionner les générateurs, selon l’ONU.

À l’hôpital arabe Ah-Ahli, les responsables de l’hôpital ont évacué les personnes déplacées, mais le personnel continue de soigner les patients, a déclaré le Dr Fadel Naim, un chirurgien orthopédiste qui y travaille. L’hôpital a été le théâtre d’une explosion meurtrière le 17 octobre qui a tué au moins 100 personnes, selon les estimations des services de renseignement américains.

“Ils essaient de pousser les gens à évacuer l’hôpital”, a déclaré Naim à NPR. “Ils nous préviennent toujours.”



basculer la légende Mohammed Abed/AFP via Getty Images

Environ 117 camions transportant de l’aide ont été autorisés à entrer à Gaza via la frontière de Rafah avec l’Égypte. La plupart de ces camions transportaient des fournitures médicales et environ la moitié de la nourriture. Aucun n’a transporté de carburant, qu’Israël a bloqué par crainte qu’il ne soit volé par le Hamas.

Il est difficile de trouver de la nourriture à Gaza. Le manque d’électricité et de carburant pour les générateurs a mis de nombreux fournisseurs de produits alimentaires hors service. Les Palestiniens vivant à Gaza ont raconté à NPR leurs recherches infructueuses de vendeurs ouverts ou leurs files d’attente pendant des heures pour avoir une journée de pain pour leur famille.

Samedi, des milliers de personnes ont fait irruption dans plusieurs entrepôts gérés par l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, pour voler de la farine de blé et d’autres fournitures de survie.

“C’est un signe inquiétant que l’ordre civil commence à s’effondrer après trois semaines de guerre et un siège serré de Gaza. Les gens sont effrayés, frustrés et désespérés”, a déclaré Thomas White, haut responsable de l’UNRWA pour Gaza. dans un communiqué samedi.

Le rythme des camions d’aide qui traversent Gaza est « insuffisant » et « voué à l’échec », a-t-il déclaré.

“Très peu de camions, des processus lents, des inspections strictes, des fournitures qui ne correspondent pas aux exigences de l’UNRWA et des autres organisations humanitaires, et surtout l’interdiction actuelle du carburant, sont autant de recettes pour un système défaillant”, a-t-il déclaré.

Israël a annoncé dimanche qu’il reprendrait l’approvisionnement en eau du centre de Gaza et autoriserait l’Autorité palestinienne de l’eau à réparer les canalisations endommagées lors du conflit. L’ONU a rapporté que l’approvisionnement en eau dans le sud de Gaza a connu une « amélioration significative » ces derniers jours, ses agences ayant livré de petites quantités de carburant aux usines de dessalement et aux stations de pompage.

Pourtant, alors qu’une grande partie de la population de Gaza, soit 2,3 millions d’habitants, est concentrée dans la moitié sud du territoire, l’accès à l’eau potable reste difficile à obtenir.

“Nous avons pris des mesures extrêmes pour réserver l’eau qui nous restait. Par exemple, les douches appartiennent au passé”, a déclaré Abood Okal, un Palestinien-Américain habitant le Massachusetts qui rendait visite à sa famille à Gaza lorsque la guerre a commencé et qui depuis. été bloqué.

Lui, sa femme et son fils d’un an se réfugient dans une maison dans le sud de Gaza avec une quarantaine d’autres personnes, a-t-il expliqué. Les membres de la famille se rendaient chaque jour à pied à une station de filtration pour remplir quelques gallons à rapporter à la maison pour tout le monde.

Jeudi dernier, cette station de filtration est tombée à court de diesel pour faire fonctionner ses générateurs, a déclaré Okal jeudi soir. “Nous n’avons presque plus d’eau potable aujourd’hui. Je pense que nous en avons juste assez pour tenir ce soir, et demain nous n’en aurons pratiquement plus”, a-t-il déclaré.



basculer la légende Henry Nicholls/AFP via Getty Images

À New York, Londres, Madrid, Casablanca, Istanbul, Islamabad et dans d’autres villes du monde, des dizaines de milliers de personnes ont pris part aux manifestations pro-palestiniennes le week-end dernier, appelant à un cessez-le-feu.

Un aéroport de la région russe à majorité musulmane du Daghestan a fermé ses portes dimanche soir après que des manifestants pro-palestiniens ont pris d’assaut l’aéroport à l’arrivée d’un vol en provenance de Tel Aviv.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux semble montrer une foule sur le tarmac entourant l’avion, qui a atterri à l’aéroport de Makhachkala vers 19h15, heure locale.

“Tous les Daghestanais sympathisent avec les souffrances des victimes des actions de personnes et de politiciens injustes et prient pour la paix en Palestine. Mais ce qui s’est passé à notre aéroport est scandaleux et devrait faire l’objet d’une évaluation appropriée de la part des forces de l’ordre”, a déclaré Sergueï Melikov, chef de l’agence. la République du Daghestan, dans un article sur Telegram.

Liz Baker a contribué aux reportages de Tel Aviv et Majd Al-Waheidi a contribué aux reportages de Washington….