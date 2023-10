C’est pourquoi Israël a promis d’éliminer le Hamas.

Pour ce faire, Tsahal devrait « éliminer chaque rampe de lancement, chaque roquette, chaque arme, chaque site d’entraînement » et pour cela « il faudrait déployer sur le sol des dizaines de milliers de paires de bottes », a déclaré Barak. « Je n’aime pas utiliser le mot inévitable, mais c’est l’évolution la plus probable, à savoir que dans quelques jours, une force beaucoup plus importante entrera dans la bande de Gaza. »

L’ancien Premier ministre ne cache pas à quel point une invasion terrestre serait difficile pour les forces israéliennes.

«Nous serions ravis de l’avoir [the incursion] dans les prés de l’Oxfordshire », a-t-il déclaré, faisant référence à un comté de l’Angleterre rurale, « mais ce n’est pas le cas ; c’est Gaza. C’est une zone bâtie où se trouvent des combattants, et ils riposteront. Je ne veux pas l’idéaliser ou dire que ça va être du jeu d’enfant. Mais avec suffisamment de force et d’enthousiasme, nous gagnerons. »

Il sait également que cela entraînera très probablement la mort d’encore plus de civils.

Jusqu’à présent, Israël s’est abstenu de lancer une attaque terrestre, préférant poursuivre une campagne de bombardement incessante sur Gaza.

Il affirme ne cibler que les positions du Hamas, mais ces frappes aériennes ont tué des milliers de personnes, dont des centaines d’enfants, endommageant des hôpitaux, des écoles et d’autres infrastructures critiques. Après des années de blocus de la bande de Gaza, Israël a également imposé un « siège complet », coupant l’électricité, la nourriture, le carburant et l’eau à sa population, dont la moitié a moins de 18 ans, avant de restituer l’eau quelques jours plus tard.

La visite de Biden semble avoir produit une avancée majeure qui pourrait permettre l’arrivée d’une aide humanitaire à Gaza dès vendredi.

De nombreux experts, groupes humanitaires et le plus haut diplomate de l’Union européenne, Josep Borrell, affirment qu’Israël pourrait avoir violé le droit international en appliquant une punition collective en réponse à l’attaque terroriste surprise du Hamas, qui a tué quelque 1 400 personnes.

Barak affirme que toute opération terrestre doit respecter le droit international. Cependant, malgré l’engagement d’Israël à le faire, « vous ne pouvez pas ignorer le fait que de nombreux citoyens ont déjà été tués, et qu’il y en aura probablement davantage ».

Il a déclaré que c’était « parce que le Hamas les utilise délibérément comme boucliers humains », exprimant un argument israélien fréquent selon lequel le groupe militant remplit les bâtiments résidentiels et les rues de ses armes et de ses combattants, qu’Israël s’est engagé à détruire.

Ksenia Svetlova, ancienne députée israélienne et aujourd’hui chercheuse politique principale à l’Institut israélien Mitvim pour les politiques étrangères régionales, un groupe de réflexion, estime que le gouvernement actuel n’en fait pas assez, du moins rhétoriquement, pour faire la différence entre les militants du Hamas et les civils palestiniens à Gaza. .

« Israël devrait éviter de faire des déclarations effrayantes envers les civils », a-t-elle déclaré, « et faire exactement le contraire : rappeler tout le temps que tout en combattant les méchants, en combattant les terroristes, il fait tous les efforts possibles pour protéger les civils. la vie et le bien-être des civils », a-t-elle déclaré.

L’Iran, qui soutient à la fois le Hamas et les militants libanais du Hezbollah, a averti Israël qu’il pourrait prendre des « mesures préventives » en cas d’invasion terrestre de Gaza. Ces derniers jours, Israël a échangé des missiles avec le Hezbollah à travers sa frontière nord avec le Liban.

Faisant encore monter la température, les pays arabes ont rapidement imputé à Israël la responsabilité de l’explosion de l’hôpital de mardi, qui, selon les États-Unis et de nombreux experts occidentaux, était très probablement une fusée d’un militant palestinien qui avait raté son tir.

Mais Barak a déclaré que la montée des tensions régionales ne changerait pas « d’un iota » le calcul d’Israël.

Le 7 octobre, « nous n’avons jamais perdu autant de personnes en un seul jour, et un si grand nombre de Juifs n’ont pas été tués depuis l’Holocauste », a-t-il déclaré. « Mais Israël est toujours fort. »

Tout le monde ici n’est pas aussi optimiste.

Même si les roquettes lancées depuis Gaza tuent relativement peu d’Israéliens, si le Hezbollah rejoint le combat, alors « on ne pourra même pas comparer leurs capacités et la qualité des roquettes dont ils disposent », a déclaré Svetlova, de l’institut Mitvim.

« C’est un grand danger. »