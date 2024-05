Israël se prépare au pire alors que la CIJ se prononcera vendredi sur la demande d’ordonner la fin de la guerre à Gaza

La plus haute juridiction des Nations Unies a déclaré jeudi qu’elle se prononcerait le lendemain sur une demande de l’Afrique du Sud visant à ordonner à Israël de mettre en œuvre un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, alors que les médias israéliens ont rapporté que les responsables pensaient que les juges accepteraient au moins en partie la demande.

L’Afrique du Sud a demandé à la Cour internationale de Justice (CIJ) des mesures d’urgence pour ordonner à Israël de « cesser ses opérations militaires dans la bande de Gaza », y compris dans la ville de Rafah, où il mène une offensive.

Plusieurs médias hébreux ont rapporté jeudi qu’Israël se préparait à la décision et craignait qu’elle inclue un ordre soit d’arrêter l’opération à Rafah, soit d’arrêter complètement la guerre.

Dans l’un des rapports non sourcés, le site d’information Ynet a déclaré que les responsables estiment qu’il y a une faible chance que la CIJ rejette la demande de cessation des hostilités de l’Afrique du Sud, une chance moyenne que la cour accepte la demande initiale de l’Afrique du Sud de mettre fin à la guerre à Gaza. , et une probabilité moyenne à élevée qu’il concentre son ordre de cessez-le-feu sur Rafah.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Ynet a également estimé qu’il y avait de fortes chances que le tribunal émette des ordonnances supplémentaires pour augmenter l’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza.

La Douzième chaîne a cité des responsables anonymes affirmant que Jérusalem n’avait pas l’intention de respecter une telle décision.

S’exprimant avant la décision, un porte-parole du gouvernement a déclaré à Reuters qu’« aucune puissance sur Terre n’empêchera Israël de protéger ses citoyens et de s’en prendre au Hamas à Gaza ».

Les arrêts de la CIJ, qui juge les différends entre États, sont contraignants, mais elle n’a aucun pouvoir pour les faire appliquer – elle a par exemple ordonné en vain à la Russie de mettre fin à son invasion de l’Ukraine.

Mais une éventuelle décision contre Israël augmenterait la pression juridique internationale après que le principal procureur de la Cour pénale internationale a déclaré lundi qu’il cherchait à obtenir des mandats d’arrêt contre de hauts dirigeants israéliens et du Hamas.

La Cour internationale de Justice, le principal organe judiciaire de l’ONU, entend les arguments oraux de l’Afrique du Sud demandant au tribunal d’ordonner à Israël de mettre fin à sa campagne militaire contre le Hamas, le 16 mai 2024. (Cour internationale de Justice)

Lors d’audiences la semaine dernière, l’Afrique du Sud a accusé ce qu’elle a décrit comme le « génocide » israélien à Gaza d’avoir atteint une « nouvelle et horrible étape » avec son assaut sur Rafah, la dernière partie de Gaza à faire face à une opération terrestre – où de nombreux civils ont été déplacés. abritant, mais aussi où Israël affirme que le Hamas maintient son dernier bastion majeur.

La campagne de Rafah est « la dernière étape dans la destruction de Gaza et de son peuple palestinien », a soutenu Vaughan Lowe, avocat sud-africain.

« C’est Rafah qui a amené l’Afrique du Sud devant le tribunal. Mais ce sont tous les Palestiniens en tant que groupe national, ethnique et racial qui ont besoin de la protection contre le génocide que le tribunal peut ordonner », a-t-il ajouté.

Les avocats d’Israël ont critiqué le cas de l’Afrique du Sud, le qualifiant de « totalement déconnecté » de la réalité et de « moquerie » de la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948 que le pays est accusé d’avoir violée.

« Appeler encore et encore quelque chose de génocide n’en fait pas un génocide. Répéter un mensonge ne le rend pas vrai », a déclaré Gilad Noam, principal avocat d’Israël.

« Il y a une guerre tragique en cours, mais il n’y a pas de génocide », a-t-il ajouté.

Des Palestiniens regardent les décombres d’un bâtiment qui a été touché pendant la nuit par une frappe israélienne dans le quartier Tal al-Sultan de Rafah, dans le sud de Gaza, le 20 mai 2024. (AFP)

Israël a ordonné des évacuations massives de Rafah, où il s’est engagé à éliminer le réseau de tunnels du Hamas et ses combattants restants.

L’ONU affirme que plus de 800 000 personnes ont fui vers des zones de sécurité désignées. Israël affirme que ce nombre est d’au moins 950 000.

« Convention sur le génocide »

C’est la quatrième fois que l’Afrique du Sud fait appel à la Cour, Israël accusant le pays d’abuser de la procédure.

Dans un arrêt qui a fait la une des journaux du monde entier, la CIJ a ordonné en janvier à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide et permettre l’aide humanitaire à Gaza.

Mais la Cour n’est pas allée jusqu’à ordonner un cessez-le-feu, et l’argument de l’Afrique du Sud est que la situation sur le terrain – notamment l’opération à Rafah – nécessite une nouvelle action de la CIJ.

Les troupes de la Brigade Givati ​​opèrent dans l’est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, sur une photo publiée le 13 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

L’Afrique du Sud affirme qu’Israël agit en violation de la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948, affirmations fermement démenties par Israël.

Le tribunal a rejeté une deuxième demande sud-africaine de mesures d’urgence suite à la menace israélienne d’attaquer Rafah, et l’Afrique du Sud a présenté une nouvelle demande début mars.

L’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre a entraîné le meurtre de quelque 1 200 personnes en Israël, pour la plupart des civils, et l’enlèvement de 252 otages, au milieu d’horribles scènes de brutalité et de violence sexuelle.

On estime que 124 de ces otages restent à Gaza – pas tous vivants – après que 105 civils ont été libérés de captivité par le Hamas lors d’une trêve d’une semaine fin novembre, et que quatre otages ont été libérés avant cela. Trois otages ont été sauvés vivants par les troupes, et les corps de 16 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l’armée.

L’armée israélienne a confirmé la mort de 37 des personnes toujours détenues par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et découvertes obtenues par les troupes opérant à Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 35 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié et ne fait pas de différence entre terroristes et civils, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat.

Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

Les combats ont fait rage autour de la ville de Rafah, à l’extrême sud du pays, mais une reprise des combats a également été signalée dans la région de Jabaliya, au nord de Gaza, où les forces du Hamas se sont regroupées.