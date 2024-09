Israël se prépare à une offensive terrestre au Liban – MISES À JOUR EN DIRECT — RT World News

Les troupes terrestres des Forces de défense israéliennes (FDI) se préparent à traverser la frontière vers le sud du Liban, ce que des responsables américains anonymes ont décrit comme « une incursion terrestre limitée » visant le Hezbollah.

L’invasion imminente intervient après plus d’une semaine de frappes aériennes et de missiles qui ont tué plus de 1 000 personnes au Liban. Parmi les morts figuraient plusieurs hauts responsables du Hezbollah, dont le chef de longue date du groupe, Hassan Nasrallah.

Des informations non confirmées citées par plusieurs agences de presse ont indiqué que les troupes libanaises se sont retirées à environ 5 km de la frontière israélienne lundi soir, en prévision de l’attaque.