Israël se prépare à une « offensive coordonnée » dans la bande de Gaza – alors que l’Iran s’engage à coopérer avec le Hamas | Nouvelles du monde

Israël se prépare à lancer une « offensive coordonnée » sur la bande de Gaza, après le délai accordé aux Palestiniens pour se déplacer vers le sud afin de s’échapper.

Jusqu’à 1,1 million de personnes vivant sur cette bande de terre se sont vu offrir un passage sûr au sud de la rivière Gaza Wadi par les forces de défense israéliennes jusqu’à 16 heures, heure locale, samedi (14 heures BST), avant ce qui devrait être une offensive terrestre totale. mer et air.

Mais l’ONU a averti le évacuation forcée aura des conséquences humanitaires dévastatrices, les patients hospitalisés et d’autres personnes ne pouvant pas partir.

Les autorités médicales affirment qu’environ 35 000 personnes se sont entassées dans l’enceinte du principal hôpital de la ville de Gaza, dans l’espoir d’y trouver refuge.

Guerre Israël-Hamas en direct : Israël prépare une attaque aérienne, terrestre et maritime

Plus tôt samedi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu visite aux troupes qui se préparaient à entrer dans la bande de Gaza, leur disant : « La prochaine étape arrive ».

Le groupe militant du Hamas a pris d’assaut la frontière le week-end dernier, tuant des centaines d’Israéliens dans leurs maisons – ainsi que 260 autres personnes à un festival de musique.

Le groupe a également pris des Israéliens en otages.

Des milliers de personnes ont été tuées des deux côtés depuis l’attaque de samedi dernier.

Ces préparatifs interviennent alors que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a rencontré samedi le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, au Qatar.

Les deux hommes « ont convenu de poursuivre leur coopération » pour atteindre les « objectifs » du groupe, indique un communiqué du Hamas.

Il a ajouté que l’Iran a salué l’attaque comme une « victoire historique » qui a constitué un revers pour l’occupation israélienne du territoire palestinien.

Le média américain Axios a rapporté que l’Iran avait envoyé un message à Israël via les Nations Unies, soulignant qu’il ne souhaitait pas une nouvelle escalade du conflit, mais qu’il interviendrait si l’opération israélienne à Gaza se poursuivait.

« J’ai besoin de papa? » Perdu dans le chaos de Gaza



Alors que les habitants de Gaza se déplacent vers le sud, les frappes aériennes se poursuivent sur le territoire

En famille dans des voitures, des camions et des charrettes à ânes remplis de leurs biens dirigés Au sud de la ville de Gaza, les frappes aériennes israéliennes se sont poursuivies sur le territoire assiégé.

Hamas a déclaré que 70 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, avaient été tuées lors d’une attaque contre un convoi en fuite.

Sky News a vu des images qui semblent montrer le camion avant et après la grève.

Il n’était pas clair dans l’immédiat qui était la cible des frappes aériennes ni si des militants figuraient parmi les passagers.

Pendant ce temps, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que leurs troupes avaient mené des raids dans Gaza pour combattre les insurgés et traquer plus de 120 civils kidnappés lors de l’assaut choc du week-end dernier par des militants contre le sud d’Israël.

C’est la première fois qu’Israël déclare que des troupes terrestres opèrent à l’intérieur de la bande de Gaza.

Image:

Des soldats israéliens dans un kibboutz pris pour cible le week-end dernier





Les médias israéliens ont rapporté que les restes de personnes portées disparues lors de l’attaque de la semaine dernière avaient été retrouvés lors des raids de Tsahal.

Samedi, le président américain Joe Biden a appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et, tout en réitérant son soutien « inébranlable » à Israël, a discuté de la coordination internationale pour garantir aux civils innocents l’accès à l’eau, à la nourriture et aux soins médicaux.

M. Biden s’est également entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a souligné la nécessité urgente d’autoriser des couloirs d’aide humanitaire d’urgence à Gaza.

A New York, la Russie a demandé lundi au Conseil de sécurité de l’ONU de voter un projet de résolution sur le conflit Israël-Hamas.

qui appelle à un cessez-le-feu humanitaire et condamne la violence contre les civils et tous les actes de terrorisme.

Des manifestations pro-palestiniennes ont lieu au Royaume-Uni



Les manifestations provoquent des arrestations à Londres alors que des politiciens expriment leur soutien à Israël

Au Royaume-Uni, des arrestations ont eu lieu lors d’un rassemblement pro-palestinien à Londres alors que des milliers de personnes défilaient dans les rues.

Des avertissements avaient déjà été adressés aux participants selon lesquels toute personne manifestant son soutien au Hamas risquait d’être arrêtée.

Le Hamas est un groupe terroriste interdit au Royaume-Uni.

Rishi Sunak et Sir Keir Starmer ont condamné le Hamasune semaine après son attaque contre Israël.

S’exprimant samedi soir, M. Sunak a défendu le droit d’Israël à se défendre, déclarant : « Nous sommes aux côtés d’Israël, pas seulement aujourd’hui, pas seulement demain, mais toujours. »

« Et je suis à vos côtés, la communauté juive britannique, pas seulement aujourd’hui, pas seulement demain, mais toujours.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a ajouté : « Dans les jours qui ont suivi, nous avons entendu des histoires horribles de meurtres et de mutilations d’hommes, de femmes et d’enfants, ainsi que l’horreur des prises d’otages. »

Il a appelé à la libération des otages et a déclaré qu’il se tenait aux côtés de la communauté juive.

Les citoyens britanniques de la bande de Gaza sont encouragés par le gouvernement à suivre les conseils d’Israël et à se déplacer vers le sud, dans l’espoir que le terminal de Rafah puisse s’ouvrir pour permettre aux personnes déplacées dans la région de se diriger vers l’Égypte.

Quatre vols de rapatriement organisés par le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth ont quitté Tel Aviv pour ceux qui souhaitent quitter Israël, le gouvernement déconseillant désormais tout voyage là-bas.